Colombia

Director del Instituto Anticorrupción confirmó que la extrabajadora sexual Deicy Jiménez recibió contrato del Dapre: “Sí existieron”

Camilo Enciso presentó la acción ante la Comisión de Acusaciones y la Corte Suprema, tras las afirmaciones de la mujer sobre una supuesta red de mujeres vinculadas con entidades públicas

Camilo Enciso presentó una denuncia penal contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Corte Suprema de Justicia - crédito @camiloencisov/Instagram
Camilo Enciso presentó una denuncia penal contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Corte Suprema de Justicia - crédito @camiloencisov/Instagram
Guardar

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de Colombia, confirmó en la mañana del lunes 26 de octubre que Deicy Jiménez tuvo un contrato con el Dapre y anunció una denuncia penal contra el expresidente Gustavo Petro, después de que la mujer lo acusara de haber facilitado contratos estatales a cambio de favores sexuales en una entrevista publicada el 25 de octubre de 2026 por la revista Semana.

Jiménez sostuvo que existiría una red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contrataciones públicas bajo ese mismo mecanismo, lo que despertó polémica en todo el país por presunto uso de recursos del estado para asuntos personales del exmandatario.

PUBLICIDAD

Los cinco contratos atribuidos a Jiménez durante el anterior cuatrienio sumaron $ 100.151.338. Enciso, en diálogo con Blu Radio, señaló que detectó vinculaciones de la mujer con el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Ministerio del Interior y la Presidencia.

El contrato en la Presidencia y la denuncia en curso

La contratación que concentró la atención del director del Instituto Anticorrupción fue publicada el 25 de julio de 2026 y ya finalizó. Jiménez figura allí como auxiliar administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

El presidente Gustavo Petro cuestiona la imparcialidad en las sanciones electorales tras comparar su caso con el escándalo Odebrecht - crédito AFP
Deicy Jiménez denunció la existencia de una red de contrataciones estatales asignadas a cambio de favores sexuales - crédito AFP

Estamos hablando de la entidad que rige directamente el presidente de la República”, afirmó Enciso durante una entrevista con el medio radial. El exfuncionario sostuvo que debe establecerse si el contrato respondía a una necesidad efectiva de la entidad, si estaba incluido en el plan de gasto y si hubo una convocatoria para cubrir el servicio.

PUBLICIDAD

La acción judicial contra Petro fue presentada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia. Enciso explicó que la presentación ante ambos organismos responde a que los hechos denunciados abarcarían el período en que Petro fue senador y su posterior mandato presidencial.

La denuncia no es que la vamos a presentar, ya la presentamos desde el día de ayer”, señaló. Añadió que la discusión no se centra en la vida privada del exmandatario, sino en un posible uso de la función pública para obtener un beneficio personal.

Enciso planteó que las acusaciones podrían derivar en una investigación por peculado, tráfico de influencias de servidor público y concusión, siempre que se comprueben las afirmaciones de Jiménez y las pruebas aportadas por ella. También remarcó que la autenticidad de fotografías y conversaciones deberá ser determinada por la justicia y que Petro conserva la presunción de inocencia.

Las conductas penales señaladas por el Instituto Anticorrupción

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República vinculó a Deicy Jiménez como auxiliar administrativa con un contrato que finalizó en 2026 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El posible peculado estaría relacionado con una contratación pública sin una justificación legítima para la entidad. Enciso explicó que esa conducta podría configurarse si una persona recibió honorarios o salario mediante un contrato que no respondía a una necesidad misional o administrativa.

El tráfico de influencias de servidor público está contemplado en el artículo 411 del Código Penal y puede implicar penas de prisión de 64 a 144 meses. Según el análisis del abogado, ese delito podría investigarse si se demuestra que Petro recomendó o facilitó la contratación de Jiménez, primero como senador y luego como presidente.

La concusión, por su parte, contempla penas de 96 a 180 meses de prisión para el servidor público que, mediante el abuso de su cargo, induzca a alguien a entregar o prometer dinero u otra utilidad indebida. Enciso vinculó esta figura con la hipótesis de un intercambio entre contrataciones estatales y favores sexuales.

Sobre la respuesta pública de Petro a las acusaciones, el director del Instituto Anticorrupción sostuvo que no respondió a los cuestionamientos sobre la existencia de contratos. “Todo lo que está quedando en evidencia es que los contratos sí existieron”, dijo.

Deicy Jiménez - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/Luisa González/Reuters/Redes sociales
El Instituto Anticorrupción señaló que los hechos denunciados configuran posibles delitos de peculado, tráfico de influencias y concusión - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/Luisa González/Reuters/Redes sociales

El director del Dapre, Carlos Ríos, había mencionado a 48 mujeres que habrían sido instrumentalizadas mediante órdenes de prestación de servicios. Enciso consideró que ese grupo no necesariamente coincide con las mujeres mencionadas por Jiménez.

“Yo tengo la impresión de que son grupos de mujeres diferentes”, afirmó. Si ambas versiones fueran comprobadas, agregó, podría tratarse de “una especie de comportamiento generalizado, sistemático”.

Enciso indicó que la denuncia no incluyó el artículo 175 de la Constitución, referido a la indignidad en el ejercicio del cargo, porque la prioridad fue actuar con rapidez frente a los posibles delitos. Señaló que la Sala de Instrucción Penal y la Cámara de Representantes podrán considerar esa disposición posteriormente.

Temas Relacionados

Deicy JiménezGustavo PetroContratación públicatráfico de influenciasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

El colombiano en la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich ganó los tres títulos más importantes de Alemania y debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección Colombia

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Quién es Julián Quiñones, el otro futbolista colombiano que estaba nominado al Balón de Oro 2026: goleador en Arabia y destacado en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La distinción individual reconoce al atacante de 29 años, incluido por primera vez entre los 30 aspirantes después de liderar la tabla saudí y marcar cuatro tantos en cinco encuentros mundialistas

Quién es Julián Quiñones, el otro futbolista colombiano que estaba nominado al Balón de Oro 2026: goleador en Arabia y destacado en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

En el estadio El Campín de Bogotá, Leones y Leopardos se enfrentarán y el ganador tendrá un pie en los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Revelan videos con los últimos minutos con vida de Donovan Balanta, quien murió durante un operativo policial en Bogotá: estaba esposado y recibió varias descargas de un táser

Las grabaciones incorporadas por la Fiscalía desmienten la supuesta riña masiva y exponen las agresiones físicas que padeció el líder afrodescendiente dentro de una estación policial antes de perder la vida por arritmia

Revelan videos con los últimos minutos con vida de Donovan Balanta, quien murió durante un operativo policial en Bogotá: estaba esposado y recibió varias descargas de un táser

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

La actriz bogotana compartió en 'El Show de Juanpis González' que recibe atención especializada para manejar una condición del neurodesarrollo que la mantiene saltando entre pendientes cotidianos y conversaciones a la vez

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

Isabella Santodomingo criticó a Adriana Lucía por “vivir de la teta del Estado” y la cantante le respondió: “Te exijo una retractación”

Lenard Vanderaa aclaró cuál es el estado de su relación con Daniela Álvarez: “No estoy con ella”

Mensaje de condolencias de Westcol por la muerte de Komanche desató críticas en redes sociales: “Hipócrita”

Jorge Barón reveló que vio a la Virgen tras morir por unos segundos en una clínica de Bogotá: “Me dijo que yo debía regresar”

Deportes

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Quién es Julián Quiñones, el otro futbolista colombiano que estaba nominado al Balón de Oro 2026: goleador en Arabia y destacado en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Jugadores de Deportivo Pereira están otra vez en paro indefinido: dicen que les deben la prima legal y el salario de septiembre

Nairo Quintana se refirió a la continuidad de Egan Bernal en el ciclismo profesional: “Ha estado ahí luchando un poco”