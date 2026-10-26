Colombia

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

La actriz bogotana compartió en 'El Show de Juanpis González' que recibe atención especializada para manejar una condición del neurodesarrollo que la mantiene saltando entre pendientes cotidianos y conversaciones a la vez

La actriz confirmó que debe estar revisando constantemente que ya hizo las actividades como pagos - crédito @laveronicaorozco/IG
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Verónica Orozco reveló en una entrevista con Juanpis González que fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), una condición del neurodesarrollo que, según la actriz, afecta su capacidad de concentración y le provoca olvidos frecuentes en la vida cotidiana.

La actriz y cantante bogotana, de 46 años, conocida por su participación en producciones como A corazón abierto y Oki Doki, y quien actualmente compite en MasterChef Celebrity Colombia, abordó el tema durante su paso por El Show de Juanpis González, donde describió con humor y franqueza cómo convive con el trastorno.

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“Tengo una memoria malísima”, admitió la actriz entre risas

“No sé si eso sea bueno o malo, pero yo tengo una memoria malísima”, dijo Orozco al inicio del segmento dedicado al tema. González no tardó en comparar a la actriz con Dory, el personaje del cine animado conocido por su memoria a corto plazo, un comentario que arrancó carcajadas en el set.

Desde su llegada al programa, Verónica Orozco fue recibida con entusiasmo y espontaneidad por la presentadora, generando una relación cercana que no pasó desapercibida - crédito Cortesía Canal RCN
La participante de MasterChef Celebrity padece de TDAH desde muy pequeña - crédito Cortesía Canal RCN

Cuando el presentador le preguntó cómo había descubierto que padecía TDAH, la respuesta de la actriz generó otro momento cómico: “¿Cómo te diste cuenta si no te acuerdas?”, bromeó González. Orozco explicó que ha trabajado el tema con especialistas y que continúa en proceso de tratamiento.

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Orozco describió cómo piensa “en ochenta mil cosas” mientras conversa

La protagonista del musical Mujeres a la plancha detalló que su principal dificultad no es la pérdida total de recuerdos, sino una distracción constante que la aleja del momento presente. “En este momento yo estoy acá hablando contigo, pero estoy pensando en ochenta mil cosas”, confesó durante la entrevista.

Para ilustrar la situación, enumeró algunos de los pensamientos que la asaltaban en ese preciso instante: si había pagado la factura de la luz, una llamada pendiente de su operador telefónico y otros asuntos domésticos.

Verónica Orozco e Iván Marín encienden las redes antes del estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026 - crédito @laveronicaorozco/IG
Bromeó con el hecho de que de repente está en una conversación y se distrae con cualquier cosa - crédito @laveronicaorozco/IG

González le pidió entonces que contara todas esas ideas, a lo que Orozco respondió: “Sí, y muchas más. Pero ya se me olvidaron”, un intercambio que provocó risas generalizadas y que sirvió como ejemplo involuntario del trastorno que intentaba explicar.

El TDAH afecta la atención y puede manifestarse con olvidos frecuentes

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una condición del neurodesarrollo que puede presentarse con dificultades de atención, impulsividad o hiperactividad, y cuyas características varían de una persona a otra. En el caso de Orozco, los síntomas que describió se centran en la distracción y en los olvidos que experimenta a diario.

La actriz también señaló que es consciente de que hablar de TDAH “está muy de moda”, pero enfatizó que en su caso la condición es real. “Es verdad. Es real”, afirmó con contundencia antes de detallar sus experiencias.

La actriz bogotana Verónica Orozco da vida a la cantante Arelys Henao en la segunda temporada de la bionovela inspirada en la artista de música popular - crédito @laveronicaorozco / Instagram
La actriz bogotana Verónica Orozco da vida a la cantante Arelys Henao en la segunda temporada de la bionovela inspirada en la artista de música popular - crédito @laveronicaorozco / Instagram

Reacciones como: “Ay mi niña somos muchos los que tenemos ese problemita, algunos le llaman despiste, pero es un tema delicao”; “Tenemos que estar pendientes de todo cuando salimos de la casa”; “Entonces el 100% de las mujeres tenemos TDAH”, entre otros.

La receta de Verónica Orozco para consumir colágeno en casa

La receta de Verónica Orozco consiste en preparar cubitos tipo gomita con frutas, verduras, especias y gelatina sin sabor. La actriz mostró el procedimiento en redes sociales como una opción casera que incorpora ingredientes asociados al cuidado de la piel.

Para hacerla, utiliza una remolacha, una zanahoria y un trozo pequeño de jengibre. Orozco los procesa en un extractor; quien no tenga ese aparato puede licuarlos y luego pasar la mezcla por un colador de tela.

La gelatina de colágeno de Verónica Orozco: así se prepara - crédito @laveronicaorozco/IG

Al jugo obtenido le añade el jugo de dos naranjas y un chorrito de limón para lograr un sabor ácido. Después incorpora media cucharadita de cúrcuma, una pizca de pimienta negra y otra de pimienta de cayena.

La mezcla se calienta sin llegar a hervir. Antes de que alcance ese punto, se agrega un sobre de gelatina sin sabor y se revuelve hasta integrarlo.

El último paso es llevar la preparación a la nevera en un recipiente o molde para formar cubitos. Según explicó Orozco, pueden consumirse como un refrigerio durante el día.

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