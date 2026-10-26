Sin médicos cubanos, México no cubriría la demanda de especialistas en hospitales, asegura Sheinbaum

Foto: Cuartoscuro

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, sin la participación de médicos cubanos, diversos hospitales del país no podrían atender a una parte de la población mexicana. Durante su conferencia matutina de este lunes, defendió la contratación de estos profesionales como parte de las acciones para cubrir la demanda de médicos especialistas.

La mandataria respondió a una pregunta sobre cómo garantizar personal suficiente para replicar en las 32 entidades el modelo del Hospital de La Pastora. Aunque sostuvo que México cuenta ahora con más especialistas por el incremento de lugares en las residencias médicas, planteó ampliar la formación y recurrir a distintos esquemas para llevar atención a las comunidades más alejadas.

PUBLICIDAD

Su postura se produce después de que la congresista republicana María Elvira Salazar cuestionara la contratación de personal cubano y acusara al gobierno mexicano de incumplir compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mediante un programa que señaló como trabajo forzado.

Sheinbaum reitera que médicos cubanos ganan lo mismo que mexicanos

La presidenta rechazó las críticas contra la presencia de profesionales de Cuba en el sistema de salud y afirmó que su trabajo permite mantener servicios en hospitales que requieren especialistas.

“Si no hubiera médicos cubanos en muchos de los hospitales, no podría estarse atendiendo a mucha de la población mexicana”, declaró.

Sheinbaum sostuvo que estos trabajadores tienen contratos justos y condiciones salariales equivalentes a las del personal mexicano. También aseguró que su contratación se realiza de manera directa.

PUBLICIDAD

“No es cierto que se le pague más a un médico cubano que a un médico mexicano. Ganan lo mismo y son contratados de manera directa”, expresó.

En su respuesta, la mandataria vinculó la participación de los médicos cubanos con las necesidades actuales de atención hospitalaria, mientras egresan nuevas generaciones de especialistas formados en México.

Apuesta por más residencias médicas para aumentar el número de especialistas

Al mostrar una gráfica sobre el ingreso de médicos generales a las especialidades, Claudia Sheinbaum sostuvo que la ampliación de las residencias médicas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzó a reflejarse en un mayor número de egresados.

De acuerdo con su exposición, en 2011, durante la administración de Felipe Calderón, ingresaban alrededor de seis mil médicos generales a estos programas. Añadió que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la cifra aumentó hasta superar los ocho mil.

PUBLICIDAD

La presidenta afirmó que, desde 2021, el ingreso a las residencias se incrementó a más del doble respecto de los niveles previos que presentó. Atribuyó a esa expansión la disponibilidad actual de más especialistas mexicanos.

Explicó que quienes comenzaron una especialidad de tres años en 2021 o 2022 ya pudieron concluir su preparación. Sin embargo, precisó que otras disciplinas, como neurocirugía, requieren un periodo de formación más prolongado.

La mandataria también responsabilizó a los gobiernos anteriores de limitar el acceso a las especialidades y atribuyó esa política a una preferencia por la atención privada.

Buscan abrir más hospitales escuela y llevar cirugías a zonas apartadas

Como parte de la estrategia para incrementar la disponibilidad de personal, Sheinbaum propuso habilitar más hospitales escuela, donde los médicos puedan cursar su especialidad y participar en la atención de pacientes.

PUBLICIDAD

Señaló que la capacidad para formar residentes es una de las limitaciones existentes y consideró que hay hospitales con posibilidades de incorporarse a esa tarea. Aclaró que esa ampliación deberá realizarse conforme a lo que determinen los expertos y los propios especialistas.

Además de la formación, mencionó otros mecanismos para reforzar los servicios: médicos que deciden trabajar en dos turnos y jornadas de atención en distintos puntos del país.

En particular, habló de organizar jornadas de cirugías especializadas en localidades apartadas que ya cuentan con quirófano. El objetivo, explicó, es trasladar especialistas a esos lugares para avanzar en la atención de la población.

PUBLICIDAD

Durante esta respuesta no presentó una fecha para garantizar la cobertura completa de especialistas en las 32 entidades.

Congresista de EEUU acusa incumplimiento del T-MEC por contratación de médicos cubanos

En contraste, María Elvira Salazar envió una carta fechada el 22 de octubre al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para solicitar acciones contra el programa de contratación de médicos cubanos en México, según informó Infobae.

La legisladora acusó que más de tres mil profesionales trabajan bajo un esquema de trabajo forzado. Entre sus señalamientos mencionó restricciones para viajar, separación familiar y retención de una parte de sus salarios. También pidió que las autoridades estadounidenses exigieran a México desmantelar el programa.

PUBLICIDAD

Salazar vinculó sus acusaciones con los compromisos laborales del T-MEC, particularmente con el capítulo 23. La información citada recoge la denuncia y la solicitud de la congresista; no presenta una resolución que determine un incumplimiento del tratado por parte de México.

Frente a esos cuestionamientos, Sheinbaum reiteró este lunes que las contrataciones son directas, que los médicos cubanos reciben el mismo salario que los mexicanos y que su participación contribuye a sostener la atención hospitalaria.