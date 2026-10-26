México

Sin médicos cubanos, México no cubriría la demanda de especialistas en hospitales, asegura Sheinbaum

La mandataria reiteró que los médicos cubanos no ganan más que los mexicanos y son contratados de manera directa, no por una empresa

Médicos cubanos en México
Foto: Cuartoscuro
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, sin la participación de médicos cubanos, diversos hospitales del país no podrían atender a una parte de la población mexicana. Durante su conferencia matutina de este lunes, defendió la contratación de estos profesionales como parte de las acciones para cubrir la demanda de médicos especialistas.

La mandataria respondió a una pregunta sobre cómo garantizar personal suficiente para replicar en las 32 entidades el modelo del Hospital de La Pastora. Aunque sostuvo que México cuenta ahora con más especialistas por el incremento de lugares en las residencias médicas, planteó ampliar la formación y recurrir a distintos esquemas para llevar atención a las comunidades más alejadas.

PUBLICIDAD

Su postura se produce después de que la congresista republicana María Elvira Salazar cuestionara la contratación de personal cubano y acusara al gobierno mexicano de incumplir compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mediante un programa que señaló como trabajo forzado.

Sheinbaum reitera que médicos cubanos ganan lo mismo que mexicanos

La presidenta rechazó las críticas contra la presencia de profesionales de Cuba en el sistema de salud y afirmó que su trabajo permite mantener servicios en hospitales que requieren especialistas.

“Si no hubiera médicos cubanos en muchos de los hospitales, no podría estarse atendiendo a mucha de la población mexicana”, declaró.

Sheinbaum sostuvo que estos trabajadores tienen contratos justos y condiciones salariales equivalentes a las del personal mexicano. También aseguró que su contratación se realiza de manera directa.

PUBLICIDAD

“No es cierto que se le pague más a un médico cubano que a un médico mexicano. Ganan lo mismo y son contratados de manera directa”, expresó.

En su respuesta, la mandataria vinculó la participación de los médicos cubanos con las necesidades actuales de atención hospitalaria, mientras egresan nuevas generaciones de especialistas formados en México.

Apuesta por más residencias médicas para aumentar el número de especialistas

Al mostrar una gráfica sobre el ingreso de médicos generales a las especialidades, Claudia Sheinbaum sostuvo que la ampliación de las residencias médicas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzó a reflejarse en un mayor número de egresados.

De acuerdo con su exposición, en 2011, durante la administración de Felipe Calderón, ingresaban alrededor de seis mil médicos generales a estos programas. Añadió que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la cifra aumentó hasta superar los ocho mil.

La presidenta afirmó que, desde 2021, el ingreso a las residencias se incrementó a más del doble respecto de los niveles previos que presentó. Atribuyó a esa expansión la disponibilidad actual de más especialistas mexicanos.

Explicó que quienes comenzaron una especialidad de tres años en 2021 o 2022 ya pudieron concluir su preparación. Sin embargo, precisó que otras disciplinas, como neurocirugía, requieren un periodo de formación más prolongado.

La mandataria también responsabilizó a los gobiernos anteriores de limitar el acceso a las especialidades y atribuyó esa política a una preferencia por la atención privada.

Buscan abrir más hospitales escuela y llevar cirugías a zonas apartadas

Como parte de la estrategia para incrementar la disponibilidad de personal, Sheinbaum propuso habilitar más hospitales escuela, donde los médicos puedan cursar su especialidad y participar en la atención de pacientes.

Señaló que la capacidad para formar residentes es una de las limitaciones existentes y consideró que hay hospitales con posibilidades de incorporarse a esa tarea. Aclaró que esa ampliación deberá realizarse conforme a lo que determinen los expertos y los propios especialistas.

Además de la formación, mencionó otros mecanismos para reforzar los servicios: médicos que deciden trabajar en dos turnos y jornadas de atención en distintos puntos del país.

En particular, habló de organizar jornadas de cirugías especializadas en localidades apartadas que ya cuentan con quirófano. El objetivo, explicó, es trasladar especialistas a esos lugares para avanzar en la atención de la población.

Durante esta respuesta no presentó una fecha para garantizar la cobertura completa de especialistas en las 32 entidades.

Congresista de EEUU acusa incumplimiento del T-MEC por contratación de médicos cubanos

En contraste, María Elvira Salazar envió una carta fechada el 22 de octubre al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para solicitar acciones contra el programa de contratación de médicos cubanos en México, según informó Infobae.

La legisladora acusó que más de tres mil profesionales trabajan bajo un esquema de trabajo forzado. Entre sus señalamientos mencionó restricciones para viajar, separación familiar y retención de una parte de sus salarios. También pidió que las autoridades estadounidenses exigieran a México desmantelar el programa.

Salazar vinculó sus acusaciones con los compromisos laborales del T-MEC, particularmente con el capítulo 23. La información citada recoge la denuncia y la solicitud de la congresista; no presenta una resolución que determine un incumplimiento del tratado por parte de México.

Frente a esos cuestionamientos, Sheinbaum reiteró este lunes que las contrataciones son directas, que los médicos cubanos reciben el mismo salario que los mexicanos y que su participación contribuye a sostener la atención hospitalaria.

Temas Relacionados

MédicosCubaMéxicoHospitalesClaudia SheinbaumLa MañaneraÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Máynez pide a Sheinbaum “sacar las manos del INE” tras la renuncia de Taddei y acusa a Morena de imponer consejerías “a modo”

El pronunciamiento del partido llega cuando su bastión más importante enfrenta protestas masivas por el deterioro del servicio de agua potable de Guadalajara

Máynez pide a Sheinbaum “sacar las manos del INE” tras la renuncia de Taddei y acusa a Morena de imponer consejerías “a modo”

Pablo Lemus irá a La Mañanera de Sheinbaum: presentarán proyecto de agua en Guadalajara para evitar deuda de 54 mil millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que, previo a su presentación en Palacio Nacional, el proyecto todavía será revisado una última vez

Pablo Lemus irá a La Mañanera de Sheinbaum: presentarán proyecto de agua en Guadalajara para evitar deuda de 54 mil millones de pesos

Luis Gerardo Méndez presume su química con Ben Affleck en Animals: “Dirigiendo a Ben mientras Ben me dirige a mí”

El actor mexicano comparte un vistazo al rodaje del thriller y celebra la recepción de la producción entre los suscriptores de la plataforma

Luis Gerardo Méndez presume su química con Ben Affleck en Animals: “Dirigiendo a Ben mientras Ben me dirige a mí”

“Al mejor cazador se le va la liebre”, así recordó Peña Nieto la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán de El Altiplano a 10 años de su captura

El expresidente habló para la docuserie “Operación Cisne Negro”, que se estrenará en ViX el 27 de octubre, sobre la fuga en 2015 del exlíder del Cártel de Sinaloa y su posterior captura seis meses después

“Al mejor cazador se le va la liebre”, así recordó Peña Nieto la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán de El Altiplano a 10 años de su captura

Gobierno acusa campaña de “mentiras” sobre el IMSS y adelanta jornada para reducir retrasos en cirugías pendientes

La mandataria aseguró que el IMSS también prepara acciones para mejorar la distribución de medicamentos, insumos y contratación de personal

Gobierno acusa campaña de “mentiras” sobre el IMSS y adelanta jornada para reducir retrasos en cirugías pendientes
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Al mejor cazador se le va la liebre”, así recordó Peña Nieto la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán de El Altiplano a 10 años de su captura

“Al mejor cazador se le va la liebre”, así recordó Peña Nieto la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán de El Altiplano a 10 años de su captura

Claudia Sheinbaum confirma presión de EEUU para realizar operaciones militares en México contra cárteles: “Eso no, y ellos lo saben”

Lo cercaron en un restaurante de Mexicali: cae “El Isra”, líder de Los Rusos y objetivo prioritario en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 26 de octubre: detienen en Mexicali a “El Isra”, presunto líder de Los Rusos y objetivo prioritario en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Luis Gerardo Méndez presume su química con Ben Affleck en Animals: “Dirigiendo a Ben mientras Ben me dirige a mí”

Luis Gerardo Méndez presume su química con Ben Affleck en Animals: “Dirigiendo a Ben mientras Ben me dirige a mí”

Ari Gameplays, Rivers y AuronPlay, parte del círculo cercano de El Komanche que marcaron su vida en el streaming

Streamers se despiden de El Komanche: Alana Flores encabeza con fuerte mensaje en contra de la difamación y el acoso

Los Tigres del Norte, Julieta Venegas y pulque: qué hacer este megapuente del 30 de octubre al 2 de noviembre en CDMX y Edomex

Fiscalía de Nuevo León confirma la causa de muerte del streamer El Komanche

DEPORTES

Renato Paiva asume responsabilidad tras goleada de Xolos a Santos

Renato Paiva asume responsabilidad tras goleada de Xolos a Santos

Scarlett Camberos hace historia y se queda en el lugar 21 del Balón de Oro 2026

Julián Quiñones termina en el lugar 28 del Balón de Oro 2026 y hace historia para México

Estas son las combinaciones que necesita Kimi Antonelli para proclamarse como campeón en el Gran Premio de México

Liga Mx: así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras 14 jornadas