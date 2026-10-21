América Latina

Lula acusó a Flávio Bolsonaro de amenazar la continuidad de Bolsa Familia

El mandatario cuestionó una transición de dos años propuesta por la campaña opositora para los beneficiarios que consigan empleo o abran un negocio y recordó que el subsidio alcanza a casi 19 millones de hogares

Lula acusó a Flávio Bolsonaro de amenazar la continuidad del programa Bolsa Familia a cinco días de los comicios (REUTERS/Diego Herculano)
Lula acusó a Flávio Bolsonaro de amenazar la continuidad del programa Bolsa Familia a cinco días de los comicios (REUTERS/Diego Herculano)
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Luiz Inácio Lula da Silva acusó a Flávio Bolsonaro de querer eliminar el histórico subsidio Bolsa Familia a cinco días de los comicios, luego de que el equipo económico del candidato ultraderechista propusiera una transición de dos años para desvincular del programa a beneficiarios que consiguieran empleo o iniciaran un emprendimiento.

El presidente brasileño y candidato a la reelección lanzó la acusación durante una caminata de campaña entre Bahía y Pernambuco, dos estados del noreste de Brasil donde el Partido de los Trabajadores concentró parte de su respaldo electoral. Lula defendió el programa social el día en que cumplió 23 años y remarcó que casi 19 millones de familias dependían de esa asistencia.

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“Es el programa de inclusión social y combate al hambre más exitoso de la historia de lucha contra la pobreza en el mundo”, afirmó Lula. Luego cuestionó la propuesta que surgió desde el equipo económico de su rival: “Lamentablemente, nuestro adversario ya está amenazando con acabar con la Bolsa Familia”.

Tras las repercusiones de esas declaraciones, el equipo de Bolsonaro aclaró que ningún beneficiario perdería la ayuda si no lograba conseguir trabajo dentro de ese período. El candidato también difundió un video para rechazar las acusaciones de Lula y garantizar la continuidad del beneficio.

“El futuro ex presidente, Lula, está difundiendo una de esas noticias falsas, de las más descabelladas”, expresó Bolsonaro. “Tú, que recibes el programa Bolsa Familia, quédate tranquilo, tu beneficio está garantizado. Voy a cuidar de ti”, agregó.

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Bolsa Familia entrega 691 reales mensuales, equivalentes a unos USD 137, y figura entre los principales programas de transferencia de ingresos de Brasil. El esquema se convirtió en uno de los instrumentos centrales de las políticas sociales brasileñas durante la primera década del siglo XXI y alcanzó a hogares en situación de pobreza y extrema pobreza.

Durante el acto de campaña, Lula también recordó la actuación de Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2011. Según el presidente, el actual candidato fue el único diputado que votó contra un proyecto destinado a otorgar un complemento estatal a las familias en extrema pobreza que ya recibían el beneficio federal.

Lula también recordó la actuación de Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2011 (REUTERS/Diego Vara)
Lula también recordó la actuación de Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2011 (REUTERS/Diego Vara)

“Votó en contra de la creación del complemento de la Bolsa Familia: de 54 diputados, solo él votó en contra”, declaró Lula. El mandatario pidió a los votantes que consideraran esos antecedentes antes de elegir al próximo presidente y señaló que la disputa electoral ponía en debate el futuro de las ayudas sociales.

En aquel debate legislativo, Bolsonaro llamó “bolsa-farelo”, o “bolsa-migajas”, al programa de asistencia. La expresión ya había sido utilizada por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, para cuestionar las transferencias estatales dirigidas a los sectores de menores ingresos.

La discusión sobre Bolsa Familia se sumó al intercambio de acusaciones de corrupción que enfrentó a los dos candidatos después del último debate televisado. Lula presentó ante el Tribunal Superior Electoral una autorización para divulgar sus registros bancarios, fiscales y telefónicos, siempre que Bolsonaro realizara el mismo trámite.

El documento incluyó a la primera dama, Janja da Silva, y a los cinco hijos de Lula. También identificó la participación del presidente en una empresa creada en 2011 para organizar conferencias y actos políticos. La defensa del mandatario propuso que los datos de ambos candidatos se publicaran antes del miércoles mediante el sistema de la Justicia electoral.

“Quiero ver si tiene el valor de abrir sus registros bancarios, sus registros telefónicos. Es decir, sus registros personales y comerciales”, dijo Lula ante periodistas. El presidente extendió el desafío a familiares de Bolsonaro, entre ellos Jair Bolsonaro, los hermanos del candidato y su esposa, además de pedir información sobre la relación de su rival con al menos cinco empresas, incluida una firma registrada en Madeira.

El mandatario brasileño exigió explicaciones de Flávio Bolsonaro sobre los fondos del Banco Master y la compra de un inmueble en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)
El mandatario brasileño exigió explicaciones de Flávio Bolsonaro sobre los fondos del Banco Master y la compra de un inmueble en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

Lula reiteró el reclamo durante un acto en Porto Alegre, donde afirmó: “Es necesario de una vez por todas en este país acabar con la historia del ladrón que ataca a la gente honesta”. También cuestionó los gestos que Bolsonaro realizó durante el debate mientras sostenía un cartel con la palabra “corrupto”.

“Todo el mundo sabe la historia de cada uno. Yo no puedo permitir que un miliciano se coloque detrás de mí en el debate con la palabra corrupto escrita en la mano. Corrupta es su familia”, sostuvo el mandatario.

El presidente pidió explicaciones por 134 millones de reales, unos 23,7 millones de euros, vinculados al Banco Master, y por la compra de una mansión en Brasilia. “Quiero saber cómo se compró una cosa de diez millones de reales con un salario que es igual que el mío”, afirmó.

A cinco días de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, la campaña queda atravesada por la discusión sobre la continuidad de Bolsa Familia y por los cuestionamientos cruzados sobre transparencia y patrimonio. Las encuestas mostraron una competencia ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro, con un nivel elevado de rechazo para ambos candidatos y un grupo de indecisos, votos en blanco y nulos que podía resultar decisivo.

(Con información de EFE)

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