Colombia

El secreto de las abuelas caribeñas para hacer mote de queso: así se prepara la sopa más famosa de la costa Atlántica

Es receta combina ñame espino, queso costeño, suero y un sofrito de ají dulce para lograr un plato espeso, salado y reconfortante

El mote de queso puede servirse con un picadillo de ají dulce, con cebollín o cebolla roja sofrita - crédito VisualesIA
El mote de queso puede servirse con un picadillo de ají dulce, con cebollín o cebolla roja sofrita - crédito VisualesIA
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El mote de queso es una de esas sopas que saben a casa, a fogón de leña y a almuerzo servido en plato hondo. Solo su aroma transporta al comensal a las cocinas abiertas del Caribe colombiano, con una escena tranquila y festiva al mismo tiempo.

Su textura espesa, el ñame bien cocido y los trozos de queso costeño forman una combinación reconfortante, con el punto salado que identifica a la cocina de la costa Atlántica.

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La receta pertenece a la tradición culinaria del Caribe colombiano, especialmente a las sabanas de Córdoba y Sucre, territorios relacionados con la cultura zenú. En esta zona, el mote también se conoce como mote de ñame y hace parte de los cocidos y sopas más representativos de la región que ha sacado la cara por el país como una de las mejores sopas del mundo.

Según la plataforma gastronómica Taste Atlas, el mote de queso está entre las 100 mejores sopas del globo terráqueo y es conocida como la mejor de Colombia.

Receta de Leo Espinosa del mote de queso
La reconocida chef Leo Espinosa también presentó su receta del mote de queso - crédito suministrada a Infobae

Receta de mote de queso

El mote de queso es una sopa espesa preparada con ñame espino, queso costeño, suero costeño y un sofrito de cebolla, ajo y ají dulce. La técnica principal consiste en cocinar el ñame hasta que libere parte de su almidón y luego integrar los lácteos y el queso a fuego bajo.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 50 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.

Ingredientes

  1. 1 kg de ñame espino, pelado y cortado en trozos.
  2. 1 litro de agua.
  3. 125 g de suero costeño.
  4. 200 g de queso costeño, cortado en cubos.
  5. 30 ml de aceite vegetal.
  6. ½ cebolla cabezona blanca, picada.
  7. 1 cebollín, picado.
  8. 2 dientes de ajo criollo, finamente picados.
  9. 1 ají dulce, picado.
  10. 1 limón.
  11. 1 cucharadita de comino.
  12. Sal al gusto.

El ñame espino es la variedad recomendada para esta preparación. Si no se consigue, puede utilizarse ñame criollo. La receta tradicional también reconoce el queso costeño duro como uno de sus ingredientes principales.

Ingredientes del mote de queso. Algunas recetas incluyen berenjenas - crédito VisualesIA
Ingredientes del mote de queso. Algunas recetas incluyen berenjenas - crédito VisualesIA

Cómo hacer mote de queso, paso a paso

  1. Pele el ñame y retire cualquier parte oscura. Lávelo con abundante agua.
  2. Corte el ñame en trozos medianos. Procure que tengan un tamaño similar para que se cocinen al mismo tiempo.
  3. Ponga el ñame en una olla con el litro de agua y una pizca de sal.
  4. Tape la olla y cocine a fuego medio durante 45 minutos. Revuelva de vez en cuando para evitar que el ñame se pegue.
  5. Mientras tanto, caliente el aceite en una sartén.
  6. Agregue la cebolla, el cebollín, el ajo y el ají dulce. Sofría durante 5 minutos.
  7. Añada el comino y unas gotas de limón. Mezcle y retire del fuego.
  8. No deje que el ñame se deshaga por completo. La sopa debe quedar espesa, pero todavía debe conservar algunos trozos visibles.
  9. Agregue el sofrito y mezcle con cuidado.
  10. Baje el fuego. Añada el suero costeño y revuelva hasta integrarlo.
  11. Evite hervir el suero a fuego alto, porque puede cortarse y cambiar la textura de la sopa.
  12. Incorpore la mitad del queso costeño y cocine durante 5 minutos.
  13. Pruebe la preparación antes de añadir más sal. El queso costeño y el suero ya aportan bastante sabor.
  14. Sirva el mote caliente y distribuya encima el queso restante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 390 kcal.
  • Carbohidratos: 52 g.
  • Proteínas: 14 g.
  • Grasas: 15 g.
  • Sodio: alto, por el queso costeño y el suero.
  • Fibra: 5 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El mote de queso puede servirse con cebollín. Hay personas que lo sirven con cebolla roja, sofrita brevemente en manteca de cerdo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el mote en un recipiente con tapa dentro de la nevera hasta por 3 días.

Para calentarlo, use una olla a fuego bajo y agregue un poco de agua si la sopa se ha espesado demasiado. Revuelva con frecuencia.

También puede congelarlo hasta por 1 mes, aunque el suero y el queso pueden modificar ligeramente la textura después de descongelar.

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