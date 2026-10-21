La Unión Tepito: "El Pari" recibe segunda vinculación a proceso, ahora por extorsión. FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo una segunda vinculación a proceso contra Rogelio “N”, alias “El Pari”, presunto integrante de La Unión Tepito, por el delito de extorsión agravada continuada contra una comerciante de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. El imputado ya enfrentaba otro proceso penal por narcomenudeo, abierto apenas nueve días antes.

Un juez de control dictó la nueva vinculación el 16 de octubre, tras una audiencia en la que el agente del Ministerio Público presentó videograbaciones, entrevistas, un reconocimiento fotográfico y dictámenes periciales para sustentar la acusación.

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Dos procesos penales en nueve días

El caso de extorsión se suma a otro proceso que “El Pari” enfrenta por delitos contra la salud. El 7 de octubre, un juez de control lo vinculó a proceso por narcomenudeo y portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tras su detención el 29 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le aseguraron marihuana, cocaína, metanfetamina y un arma artesanal tipo pluma.

Se le acusa de extorsionar a una comerciante del Centro Histórico, delito que se agrega a su proceso por narcóticos y armas de fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rogelio “N” acumula así dos vinculaciones a proceso en apenas nueve días: la primera, dictada el 7 de octubre, por narcomenudeo y portación de arma; la segunda, el 16 de octubre, por extorsión agravada continuada contra una comerciante del Centro Histórico. En ambos casos el juez ordenó prisión preventiva, por lo que el imputado permanece recluido mientras avanzan las dos investigaciones en paralelo.

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Las autoridades lo identifican como presunto operador de La Unión Tepito, subordinado de dos hombres conocidos como “El Huguito” y “El Elvis”.

Cronología de la extorsión a la comerciante

De acuerdo con la investigación, el 19 de marzo de 2026 Rogelio “N” acudió al negocio de venta de juguetes de la víctima. Se presentó como integrante de La Unión Tepito y le exigió 100 mil pesos por “cobro de piso”.

Cuando la comerciante intentó grabarlo con su teléfono celular, el imputado la golpeó en el rostro y la amenazó de muerte. Ella le entregó cinco mil pesos de las ventas del día y posteriormente denunció los hechos ante la Fiscalía CDMX.

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El 27 de marzo, otro hombre llegó al establecimiento y dijo actuar de parte de “El Pari”. Le entregó un número telefónico para acordar el pago de 500 mil pesos a cambio de permitirle continuar con su actividad comercial.

El 22 de julio, la víctima enfrentó una nueva exigencia de dinero, esta vez directamente por parte de Rogelio “N”, quien amenazó con privarla de la libertad junto con su familia si no pagaba.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público

Para sustentar la imputación, la Fiscalía CDMX recabó videograbaciones proporcionadas por la propia víctima y realizó una diligencia de reconocimiento fotográfico en la que ella participó.

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Se le acusa de extorsionar a una comerciante del Centro Histórico, delito que se agrega a su proceso por narcóticos y armas de fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos elementos se sumaron entrevistas, una evaluación psicológica que documentó la afectación psicoemocional de la comerciante, así como un certificado médico y un dictamen fotográfico que dieron cuenta de las lesiones sufridas durante la agresión de marzo.

Con ese conjunto de pruebas, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Rogelio “N” el 5 de octubre de 2026.

Operativo de aprehensión dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Norte

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión el 12 de octubre, pero no tuvieron que buscar al imputado en la calle: Rogelio “N” ya se encontraba recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde cumplía prisión preventiva por el caso de narcomenudeo desde su vinculación a proceso del 7 de octubre.

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En la audiencia del 16 de octubre, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado por extorsión agravada. Rogelio “N” permanecerá en prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria de este segundo caso.

Perfil dentro de La Unión Tepito

Según información de la SSC, Rogelio “N” operaba como presunto subordinado de “El Huguito” y “El Elvis”, ambos señalados como integrantes de La Unión Tepito. Los reportes de seguridad vinculan a esta organización con actividades de narcomenudeo, extorsión y cobro de piso en distintas zonas del Centro Histórico de la Ciudad de México.

“El Huguito” (Fiscalía de la CDMX)

“El Huguito” fue identificado en 2024 por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como Víctor Hugo Ávila Fuentes, señalado entonces como uno de los líderes de La Unión Tepito. En esa fecha, la corporación lo relacionaba con carpetas de investigación por posesión de vehículo robado, robo agravado calificado en pandilla, robo a transeúnte en vía pública y homicidio por arma de fuego, delito por el cual mantenía una orden de aprehensión vigente.

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“El Elvis”, por su parte, fue identificado como Alberto Fuentes Castro, también conocido como “El Visco”. El Elvis enfrentaba entonces una orden de aprehensión por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, además de carpetas de investigación por robo y homicidio. Las autoridades lo señalaban como presunto responsable del control de la Plaza Santo Domingo y de varios comercios del Centro Histórico.

El Elvis es señalado como el principal sucesor de El Chori, aunque también hay otras personas que podrían tomar el liderato. Foto: Fiscalía de la CDMX

Ambos estarían vinculados con el asesinato de al menos 12 líderes de comerciantes del Centro que se negaron a pagar extorsiones, y los ubicaron entre los cabecillas que operaban bajo el nombre de “Los Paraguayos”, en referencia a su punto de reunión en la calle Paraguay de la colonia Centro.

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