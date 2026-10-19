Una madre chilena en Argentina reclamó porque le entregaron el DNI de su hijo con las tres estrellas

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Un detalle en el documento de identidad de un bebé bastó para abrir un debate futbolero a ambos lados de la cordillera de Los Andes, luego que una madre chilena reclamó indignada al recibir el nuevo DNI de su hijo, nacido en Argentina, cuyo diseño incluye las tres estrellas que representan los títulos mundiales de la selección albiceleste.

La historia fue compartida en redes sociales por su esposo argentino, quien quiso mostrar la reacción de la madre ante un asunto que, según ella, poco tiene que ver con un documento oficial.

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El video subido por el padre se viralizó rápidamente.

“Mi esposa es chilena y no puede creer esto del documento argentino”, contó el hombre al comenzar el registro, pasando a explicar que ambos se habían convertido en padres hacía un mes y que acababan de recibir la identificación de su hijo.

Fue entonces cuando la mujer expuso su desconcierto:

“Yo estoy hace tres años acá, tengo mi documento, pero ahora lo renovaron. Y el nuevo documento, que es el que le llegó a nuestro hijo, tiene las tres estrellas de los campeones del mundo. ¿Qué tienen que ver las tres estrellas de que salieron tres veces campeones con el documento nacional de identidad? Que alguien me explique”, señaló enojada.

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La respuesta de su pareja fue mucho más breve y reflejó una costumbre profundamente arraigada en el país vecino: “Así vivimos en Argentina el fútbol. Impresionante”.

Una madre residente en Argentina expone el documento de identidad de su hijo que incluye tres estrellas alusivas al campeonato mundial de fútbol.

Documento con sello albiceleste

Cabe señalar que la presencia de las estrellas no es un error de impresión ni una particularidad del ejemplar recibido por la familia, pues forma parte del diseño del nuevo DNI argentino anunciado a fines de 2023 y puesto en circulación durante 2024.

La renovación incorporó distintos elementos representativos de la identidad argentina y entre ellos figuran el Monumento a la Bandera de Rosario, las islas Malvinas, la flor del ceibo, la cola de una ballena franca austral, el Sol de Mayo, el glaciar Perito Moreno y la cordillera de Los Andes.

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A ese conjunto de símbolos se sumaron las tres estrellas que recuerdan los campeonatos mundiales obtenidos por Argentina, referencia futbolística que quedó incorporada en un documento utilizado cotidianamente por millones de personas.

El nuevo formato también incluye un chip y un código QR para facilitar los procesos de validación electrónica, características que acercan el sistema argentino al modelo de identificación que ya se utiliza en Chile.

Sin embargo, la sorpresa de la madre chilena abrió, además, una comparación inevitable con el documento nacional de identidad utilizado en Chile, que incorporaba anteriormente una estrella en una de sus esquinas, detalle que desapareció con la renovación de su diseño.

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La diferencia es que, mientras Argentina decidió llevar sus tres títulos mundiales al documento oficial, Chile dejó atrás aquel símbolo. Eso sí, ya puestos a hablar de fútbol, la comparación invita a recordar los títulos que marcaron la historia reciente de la selección chilena: las dos Copas América conquistadas en 2015 y 2016.