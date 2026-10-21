Flávio Bolsonaro convocó a 400 influenciadores para captar indecisos a cinco días del balotaje en Brasil

El senador brasileño y candidato presidencial Flavio Bolsonaro y Maria do Carmo, candidata a gobernadora del estado de Amazonas por el Partido Liberal (PL), asisten a un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Manaos, Brasil, el 19 de octubre de 2026. REUTERS/Suamy Beydoun

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Flávio Bolsonaro, candidato de la oposición a la presidencia de Brasil, pidió este martes a unos 400 influenciadores afines que no conviertan el tramo final de la campaña en un choque entre izquierda y derecha. En un acto en São Paulo, el senador del Partido Liberal (PL) les reclamó que usen sus redes para mostrar que “el Estado no puede entorpecer la vida de las personas”. La segunda vuelta se celebra el domingo 25 de octubre.

Según su equipo de campaña, los asistentes reúnen 200 millones de seguidores. El encuentro buscó amplificar los mensajes del candidato, desmentir lo que su comando califica como noticias falsas difundidas por el Partido de los Trabajadores (PT) y llegar a los votantes que aún no han decidido su voto.

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En su discurso, Bolsonaro sostuvo que la campaña no debe plantearse como una disputa entre dos bandos, sino como un esfuerzo compartido para cambiar el país. Prometió “gobernar para todos” y recorrer los distintos sectores para escuchar “dónde aprieta el zapato”, con la ayuda de expertos que le permitan “proponer soluciones”.

Un vendedor coloca toallas de campaña con la imagen del senador brasileño y candidato presidencial Flavio Bolsonaro, a la venta en las calles antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, Brasil, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado

Horas después, en un video difundido en sus redes, apuntó contra el presidente. Calificó a Lula de “rencoroso y vengativo” y afirmó que se niega a cooperar con los gobernadores regionales de derecha “por rabia”. “Conmigo va a ser diferente”, prometió, y aseguró que dará la misma atención a los problemas de todos los estados si llega al Palacio de Planalto.

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Entre los asistentes al acto estuvo Lucas Pavanato, de 28 años, diputado federal por São Paulo. Ganó notoriedad con videos en redes sociales y en 2024 fue el concejal más votado de la capital paulista, con 161.386 votos. En las elecciones del 4 de octubre obtuvo 3.038.438 sufragios, la mayor votación para diputado federal en la historia del estado y la segunda del país, solo por detrás de Nikolas Ferreira, que sumó 3.119.318 en Minas Gerais.

El giro hacia un tono conciliador contrasta con el origen político de Bolsonaro. Hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y senador por Río de Janeiro desde 2019, fue designado candidato en diciembre de 2025 por decisión de su padre. Jair Bolsonaro está inhabilitado por delitos electorales cometidos en 2022 y cumple una condena de 27 años de prisión por liderar una trama golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de ese año ante Lula, por estrecho margen. Flávio defiende un proyecto de amnistía para los implicados, incluido su padre, estancado en el Congreso.

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Los candidatos presidenciales brasileños Flavio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva participan en un debate presidencial, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. REUTERS/Jean Carniel

La primera vuelta dejó un resultado ajustado. Según los datos del Tribunal Superior Electoral con el 99,99% de las urnas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, con 56.104.268 sufragios, frente al 45,16% de Lula, con 53.876.617. La diferencia fue de 2.227.651 votos. Ningún candidato superó el 50% necesario para imponerse en la primera ronda, y los sondeos previos habían anticipado que el senador quedaría por detrás del presidente.

Los sondeos posteriores muestran una carrera igualada y con tendencia a cerrarse. Datafolha publicó el 15 de octubre un 51% para Bolsonaro y un 49% para Lula en votos válidos, una vez descontados los blancos y nulos. La encuesta de Nexus, encargada por BTG Pactual y difundida el 19 de octubre, dio al candidato un 50,3% frente al 49,7% de Lula, con un margen de error de dos puntos. Una semana antes, el mismo estudio lo situaba en el 52% contra el 48%.

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AtlasIntel, en un sondeo para Bloomberg, midió el 49,8% para Bolsonaro y el 47,6% para Lula sobre el total de los votos, sin excluir blancos y nulos. Las diferencias de Datafolha y Nexus quedan dentro del margen de error, lo que configura un empate técnico.

Ese escenario explica la apuesta de la campaña por las redes y por un discurso que evita la confrontación ideológica. Con la ventaja reducida a un margen que las propias encuestadoras consideran estadísticamente no significativa, el resultado del domingo dependerá menos de la base ya movilizada que de la capacidad del candidato para persuadir a los votantes que todavía no se decidieron.

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