México

Marcelo Ebrard deja abierta la puerta a una posible candidatura presidencial en 2030: “No me maten, nada más que me borren”

La declaración del secretario de Economía se dio durante el encuentro con medios tras comparecer en el Senado de la República

Posterior a su comparecencia con senadores, el secretario de Economía no descartó candidatearse para el 2030. (Senado de la República)
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Las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard aún no expiran, aunque aún faltan cuatro años para elegir a quien será la persona sucesora de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, el actual secretario de Economía pidió a los medios que lo borren de la lista, ante la insistencia sobre su futuro político.

Tras comparecer por casi tres horas a puerta cerrada con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y con las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado de la República, el político mantuvo un encuentro con medios de comunicación, con quienes volvió a destacar el tema de la candidatura presidencial para 2030.

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¿Ebrard podría volver al Senado de la República?

En 2024, Marcelo Ebrard pidió licencia en la Cámara Alta para poder ejercer el encargo de la presidenta, tras ser la candidata electa de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), ante esa decisión, uno de los periodistas cuestionó su regresó al Senado.

“Siempre será un privilegio y un honor. Imagínate, yo fui electo senador de la República, pues es uno de los más altos cargos que puede haber para cualquier ciudadano mexicano. Es un privilegio, un honor, una responsabilidad”, respondió el funcionario.

Marcelo Ebrard deja abierta la puerta a una posible candidatura presidencial en 2030: “No me maten, nada más que me borren”. (RS)
Marcelo Ebrard deja abierta la puerta a una posible candidatura presidencial en 2030: “No me maten, nada más que me borren”. (RS)

Reiteró que en este momento se encuentra concentrado en la negociación del T-MEC, sin embargo, más adelante podría haber un regreso del secretario: “Ya después veremos”.

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El secretario de Economía podría estar entre los candidatos a la presidencia en 2030

Durante el encuentro con medios de comunicación, se recordó el momento en que Andrés Manuel López Obrador descartó volver a participar en la candidatura a la presidencia debido a dos derrotas previas, una situación similar a la del secretario de Economía.

Tras haberle dejado el camino libre al fundador de Morena en 2012 y perder la encuesta interna de Morena en 2024, donde ganó la presidenta Sheinbaum, Marcelo Ebrard recalcó: “No me maten, nada más que me borren”.

Respuesta que se traduce a una posible participación del también excanciller en el proceso electoral donde se elegirá a quien suceda a Claudia Sheinbaum, pese a que hoy, la principal encomienda la tiene al frente de Economía y el cierre del acuerdo comercial con Estados Unidos:

“Yo estoy trabajando en lo que estoy trabajando. Nada más. Mi concentración hoy es sacar esto adelante”.

García Harfuch podría ser el contrincante de Marcelo Ebrard en las internas de Morena

Entre los nombres que suenan para disputarle la candidatura a Marcelo Ebrard está Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, quien el pasado 8 de octubre descartó competir por la presidencia en 2030, pese a que las encuestas lo ubican como el aspirante “más aventajado”.

Omar García Harfuch descarta ir por la presidencia de México en 2030: “La oportunidad que me dio Sheinbaum no permite agenda paralela”.
Omar García Harfuch descarta ir por la presidencia de México en 2030: “La oportunidad que me dio Sheinbaum no permite agenda paralela”.

Tras comparecer ante la Jucopo en la Cámara de Diputados, el funcionario fue cuestionado luego de que el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, lo calificara como “el Pedro Infante de la política mexicana”, y respondió: “La tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela”.

García Harfuch agregó que mantenerse pendiente de una posible candidatura equivaldría a una “falta de respeto” hacia las víctimas y hacia sus compañeros que atienden delitos como las desapariciones y la extorsión.

La propia Sheinbaum salió al paso de las versiones sobre la ambición presidencial de su secretario de Seguridad y las calificó de “grilla política” derivada del arranque del Proceso Electoral 2026-2027.

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