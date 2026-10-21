América Latina

Elecciones Brasil 2026: dónde voto si vivo en Argentina

La segunda vuelta presidencial tendrá mesas habilitadas en cinco ciudades para los electores registrados fuera de su país. Qué documentación se exige y quiénes están obligados a participar del balotaje

Ciudadanos brasileños residentes en Argentina podrán votar el domingo 25 de octubre en la segunda vuelta presidencial (Europa Press)
Ciudadanos brasileños residentes en Argentina podrán votar el domingo 25 de octubre en la segunda vuelta presidencial (Europa Press)
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Los ciudadanos brasileños con domicilio electoral registrado en Argentina volverán a las urnas el domingo 25 de octubre para definir la Presidencia de su país. La segunda vuelta presidencial enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, y los electores deberán consultar con anticipación el establecimiento, la sección y la mesa que les fueron asignados.

La votación en el exterior está a cargo de la Justicia Electoral de Brasil, con apoyo de embajadas y consulados. Podrán participar los brasileños radicados en Argentina que hayan transferido su domicilio electoral dentro del plazo previsto y figuren en el padrón de electores residentes fuera del país.

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Qué pasó en la primera vuelta de las elecciones en Brasil

La elección general del pasado 4 de octubre dejó sin definición la carrera por el Palacio del Planalto. Ninguna candidatura superó el 50% de los votos válidos, el porcentaje exigido por la legislación brasileña para ganar la Presidencia en la primera vuelta. Los sufragios en blanco y nulos no se computan para ese cálculo.

Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial, quedó primero con 47,03% de los votos válidos, equivalentes a 56.103.033 sufragios. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el segundo lugar con 45,16%, es decir, 53.870.724 votos. La diferencia entre ambos fue de algo más de 2,2 millones de votos.

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Con ese resultado, Lula y Bolsonaro avanzaron al balotaje del último domingo de octubre. La fórmula presidencial que reúna la mayor cantidad de votos válidos en esa instancia asumirá el 5 de enero de 2027 y ejercerá un mandato de cuatro años.

La primera vuelta también incluyó cargos legislativos nacionales y autoridades estatales. Sin embargo, los brasileños que tienen domicilio electoral fuera del territorio nacional no participan de esas categorías. Desde Argentina, el voto se limita a la fórmula de presidente y vicepresidente de Brasil.

Los candidatos presidenciales brasileños Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva participan en un debate presidencial, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil. 18 de octubre de 2026. (REUTERS/Jean Carniel)
Los candidatos presidenciales brasileños Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva participan en un debate presidencial, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil. 18 de octubre de 2026. (REUTERS/Jean Carniel)

Cuándo es la segunda vuelta y quiénes pueden votar

La segunda vuelta de las elecciones en Brasil se realizará el domingo 25 de octubre. Las mesas estarán abiertas entre las 8 y las 17, según el horario establecido para cada sede. Las personas que permanezcan en la fila al momento del cierre podrán emitir su voto.

El sufragio es obligatorio para los ciudadanos brasileños alfabetizados de entre 18 y 70 años. Es optativo para los adolescentes de 16 y 17 años, los mayores de 70 años y las personas analfabetas. Los electores obligados que no se presenten deberán justificar la ausencia ante la Justicia Electoral para regularizar su situación y evitar sanciones.

Para votar desde el extranjero no basta con residir fuera de Brasil. El elector debía haber solicitado el traslado de su domicilio electoral antes del cierre del padrón correspondiente a estos comicios. Quienes no realizaron ese trámite dentro del plazo no podrán incorporarse a la elección de octubre.

La identificación se realiza con un documento brasileño oficial con fotografía. Se aceptan, entre otros, la cédula de identidad, el pasaporte y la licencia de conducir. Según la información difundida por la Embajada de Brasil en Argentina, esos documentos pueden utilizarse incluso si están vencidos. Las partidas de nacimiento y de matrimonio no son válidas para acreditar la identidad ante la mesa electoral.

También se admite la aplicación e-Título si muestra la fotografía del elector. En la cabina no está permitido el ingreso con teléfonos celulares ni otros dispositivos electrónicos, una medida prevista para resguardar el secreto del sufragio.

Argentina tendrá mesas habilitadas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú (Wikimedia Commons)
Argentina tendrá mesas habilitadas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú (Wikimedia Commons)

Dónde voto en las elecciones en Brasil si vivo en Argentina

El establecimiento de votación puede consultarse en la aplicación e-Título o en el sistema de la Justicia Electoral brasileña. La verificación previa es importante porque la asignación depende de la inscripción de cada elector y no únicamente de la ciudad en la que vive.

En Argentina habrá mesas habilitadas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la votación se realizará en la sede de la Embajada de Brasil, ubicada en Cerrito 1350. Las sedes pueden funcionar en embajadas, consulados u otros espacios autorizados por las autoridades brasileñas. El Tribunal Superior Electoral de Brasil establece que una mesa en el exterior requiere un mínimo de 30 electores registrados. Para utilizar urna electrónica, la sección debe contar con al menos 100 votantes.

En esta segunda vuelta, todos los electores brasileños —estén en el país o en el exterior— votan únicamente para presidente y vicepresidente, salvo en los estados donde también hubo balotaje para gobernador. Los residentes en el exterior, de todos modos, no tienen esa opción en su papeleta, ya que su domicilio electoral no está asociado a ningún estado de Brasil. La urna electrónica exhibe el número, el nombre, la fotografía y el partido de cada candidatura antes de que el elector confirme su decisión.

De acuerdo con datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil, 918.876 brasileños están habilitados para votar fuera del país, distribuidos en 186 ciudades del mundo. Los electores residentes en Argentina deben verificar su inscripción antes del 25 de octubre y presentarse en la sede indicada con un documento oficial que incluya fotografía.

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