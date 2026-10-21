Colombia

Emiro Navarro habló de su salud física y mental antes de ‘Stream Fighters 5′ y preocupó a sus seguidores: “Quiero ser sincero”

El creador de contenido contó que enfrenta estrés, angustia y problemas físicos durante la preparación para su pelea del 14 de noviembre en Bogotá

Emiro Navarro confesó que atraviesa días difíciles antes de su pelea de boxeo - crédito @emiro_navarro/ Instagram
Emiro Navarro confesó que atraviesa días difíciles antes de su pelea de boxeo - crédito @emiro_navarro/ Instagram
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Emiro Navarro reveló en redes sociales que atraviesa un periodo de estrés, angustia y dificultades físicas y emocionales a pocas semanas de su participación en Stream Fighters 5.

El creador de contenido compartió un mensaje con su comunidad de WhatsApp, donde explicó que enfrenta situaciones que no puede controlar y que se siente frustrado por algunos asuntos pendientes de la preparación para el evento.

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El exparticipante de La casa de los famosos Colombia y actual concursante de MasterChef Celebrity dijo que decidió hablar con franqueza sobre el momento que atraviesa. En su mensaje, reconoció que la exigencia previa al combate se sumó a otras preocupaciones personales. “Nena, quiero serles muy sincero... Estoy pasando por unos días difíciles, con mucho estrés, angustia y sobre todo preocupaciones”, escribió Navarro en su canal de difusión.

El influenciador explicó que hay circunstancias ajenas a su control que le han afectado durante la organización y el entrenamiento para la pelea. “Hay situaciones que no están del todo en mis manos y que, sumadas a todo lo que implica la preparación para la pelea, me tienen un poco triste y frustrado”, indicó.

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Emiro Navarro dijo que su salud física no está al 100%

En el mismo texto, el creador de contenido se refirió al impacto que este escenario tuvo en su bienestar. Sin precisar cuál es el problema físico que enfrenta ni si recibió un diagnóstico médico, Navarro aseguró que no se siente en plenitud antes de subir al ring. “Mi salud física no está en un 100 % y mi mente también me juega una mala pasada”, expresó.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de respaldo ante la cercanía de la pelea. Navarro no comunicó que fuera a cancelar su participación ni que hubiera cambios en la programación de su combate.

El integrante de MasterChef Celebrity sostuvo que mantiene su intención de cumplir con las expectativas del público. Aunque admitió que vive días complejos, señaló que quiere ofrecer una presentación que esté a la altura del apoyo que ha recibido desde que confirmó su participación en el evento.

“Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien y de darles el mejor show posible”, manifestó. Además, expresó que comparte la expectativa de sus seguidores: “Sé que hay mucha ilusión alrededor de este momento y créanme que yo también estoy muy ilusionado con poder sorprenderlos y hacerlos sentir orgullosos”.

La falta de un artista para su entrada se sumó a sus preocupaciones

Uno de los asuntos que Navarro reveló en su mensaje está relacionado con la puesta en escena de su participación. El creador de contenido afirmó que aún no cuenta con un artista confirmado para acompañarlo durante su entrada al ring. “Por ahora no tengo artista para mi entrada y sigo buscando la manera de resolverlo de la mejor forma posible”, escribió.

La mención permite entender parte de la presión que manifestó antes de su presentación. En los eventos de boxeo protagonizados por figuras digitales, las entradas suelen incluir música en vivo, invitados y recursos visuales que complementan el combate. Sin embargo, Navarro no dio detalles sobre los artistas con los que ha conversado ni sobre las gestiones que realiza para concretar una participación.

El influencer agradeció a sus seguidores por el acompañamiento y dejó claro que, pese a las dificultades, no piensa apartarse del compromiso que asumió. “A pesar de las dificultades, sigo adelante con toda la disposición, el compromiso y las ganas de dar lo mejor de mí”, afirmó.

El creador de contenido se prepara para ‘Stream Fighters 5′

La pelea de Emiro Navarro está prevista para el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, contra el creador de contenido Valentino Lázaro, esto como parte de la quinta edición de Stream Fighters. El espectáculo reúne a creadores de contenido y figuras de plataformas digitales en combates de boxeo que convocan a sus comunidades dentro y fuera del recinto.

Navarro alcanzó mayor visibilidad nacional tras participar en La casa de los famosos Colombia, donde se destacó por su presencia frente a las cámaras y sus intervenciones dentro de la convivencia. Más tarde se sumó a MasterChef Celebrity, producción en la que ha mostrado otra faceta ante el público a través de los retos culinarios.

La preparación para un combate exige entrenamientos, acondicionamiento físico y una exposición pública constante por el interés que generan estos eventos en redes sociales. En ese contexto, el creador de contenido explicó que busca responder al respaldo de quienes siguen su proceso.

“Pase lo que pase, Emiro, como persona y como ser humano, está haciendo todo lo que está a su alcance para que se sientan orgullosos”, señaló. El mensaje cerró con un agradecimiento a su comunidad por la ilusión y la confianza que le han transmitido durante las semanas previas al combate.

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