Flávio Bolsonaro defendió regularizar tierras en la Amazonía y conserva el apoyo del agro pese a los aranceles de Trump

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro habla durante un debate presidencial, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. REUTERS/Jean Carniel

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El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), prometió regularizar tierras en la Amazonía para el sector agropecuario, seis días antes de la segunda vuelta del 25 de octubre, con el respaldo mayoritario del campo, que lo votó en la primera ronda pese al arancel de 25% que Donald Trump aplica desde julio a productos brasileños.

La promesa llegó este lunes en Marabá, en el estado de Pará. “La mayor regularización de tierras” que haya visto la región. El aspirante ultraderechista afirmó que respetará la propiedad privada, que los habitantes podrán plantar y criar ganado en sus terrenos y que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva les pone obstáculos.

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El campo ya le había dado su voto. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios válidos el 4 de octubre, frente al 45,16% de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT). En ocho de los diez mayores municipios agrícolas por valor de producción ganó él, según un recuento de EFE, y en Flores da Cunha, gran productor de vino de Rio Grande do Sul, alcanzó el 79%, contra 12% del presidente.

El agronegocio, en sentido amplio, aportó el 25,13% del producto interno bruto de Brasil en 2025, según el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea). Christian Rancan, viticultor de 26 años y concejal de ese municipio, explica su voto sin rodeos. “Soy de derecha al 100%, es una cuestión de identidad”, dijo a EFE. Su abuelo y su padre votaron a Lula hace tres décadas y se pasaron a la derecha por considerar que apoyaba más al campo.

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Imagen de archivo de una cosechadora cortando caña de azúcar en un campo de la azucarera de São Martinho, en Pradópolis (Brasil). 13 septiembre 2018. REUTERS/Paulo Whitaker

El arancel, anunciado el 15 de julio tras una investigación comercial, alcanza al azúcar, el etanol, el acero y el papel, y exime la carne vacuna y el café. En 2025 Trump ya había impuesto gravámenes de hasta 50%, con un recargo ligado al juicio contra Jair Bolsonaro. Lula acusa a su rival de haber pedido la medida, algo que este niega. Rancan cree que Flávio tiene más opciones de revertirla por su cercanía con Washington.

Los agravios con el Gobierno pesan más. El 19 de septiembre Lula dijo que los productores debían no solo votarlo, sino “arrodillarse” por los recursos recibidos. En junio, el Gobierno bloqueó 461,7 millones de reales (unos USD 90 millones), el 45,7% del presupuesto de subvención del seguro agrícola, que solo cubre alrededor de 3% de la superficie sembrada. Flávio Bolsonaro propone ampliar ese seguro.

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El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción, genera resistencia entre los viticultores. Brasil grava con 27% el vino europeo tranquilo y el pacto prevé eliminar ese arancel de forma gradual, en hasta diez años. “El acuerdo va a matar a muchas empresas”, advierte Maicon Galiotto, director de otra bodega de la región.

La regularización tiene un historial polémico. En diciembre de 2019, Jair Bolsonaro firmó una medida provisoria para legalizar unas 600.000 propiedades rurales, que el Congreso no aprobó. El Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) calculó que podía viabilizar entre 11.000 y 16.000 kilómetros cuadrados de deforestación hasta 2027. Los ambientalistas la llamaron medida de la grilagem, por el despojo ilegal de tierras públicas. Lula también lanzó en 2009 un programa de titulación en la Amazonía.

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El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro interviene durante un debate presidencial, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil. 18 de octubre de 2026. REUTERS/Jean Carniel

Marabá tiene valor simbólico: Jair Bolsonaro participó allí en 2021 en la entrega de títulos de un programa de 50.000 para Pará. El plan de Flávio promete retomar el ritmo de más de 450.000 titulaciones rurales de ese gobierno y eliminar la deforestación ilegal en 2029, pero también propone licencias ambientales automáticas si el organismo no resuelve a tiempo y suprimir solapamientos entre el Ibama, la Funai y el ICMBio.

Pará encabeza las alertas de deforestación en la Amazonía, con 987 kilómetros cuadrados entre agosto de 2025 y julio de 2026, un 25,5% menos que en el ciclo anterior, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. La caída en toda la región fue de 36,87%. La Comisión Pastoral de la Tierra registró 841 conflictos rurales en el primer semestre, 5,4% más que un año antes, y Pará es el tercer estado con más violencia en disputas por tierra.

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En ese estado Flávio Bolsonaro sacó 44,50% el 4 de octubre, por debajo de su media nacional, y su padre perdió allí en 2022. Las encuestas de Datafolha y Quaest de mediados de octubre dan 51% a Flávio y 49% a Lula, dentro del margen de error. Con el voto rural casi asegurado, la apuesta amazónica busca ampliar una ventaja que se decidirá el 25 de octubre.