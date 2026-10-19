Cuba encara otra noche de apagones con una afectación prevista de 2,020 megavatios

La Unión Eléctrica de Cuba prevé una afectación de 2,020 MW por déficit de capacidad durante el horario pico de este lunes. (Foto: cortesía)

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Los apagones en Cuba volverán a marcar la jornada de este lunes, con una afectación prevista de 2,020 MW durante el horario de máxima demanda. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) calcula que el Sistema Electroenergético Nacional dispondrá de apenas 830 MW frente a una demanda estimada de 2,820 MW, una brecha que dejará un déficit de 1,990 MW y anticipa nuevas interrupciones prolongadas del servicio en buena parte del país.

El reporte de la UNE indicó que a las 06:00 am horas ya había 1,374 MW afectados, con una demanda de 2,203 MW. Para el mediodía, la empresa estatal previó una afectación de 1,550 MW, antes de que el escenario se agrave durante la noche, cuando la demanda aumenta y el aporte de la generación fotovoltaica disminuye hasta desaparecer.

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La previsión para el pico nocturno asciende a 2,020 MW de afectación. El cálculo llega después de un domingo en el que el sistema sufrió cortes por déficit de capacidad durante las 24 horas, incluida la madrugada, y la máxima afectación real alcanzó 1,961 MW a las 7:10 pm.

Las averías en termoeléctricas limitan la capacidad de generación

El Sistema Electroenergético Nacional reportó 1,374 MW afectados a primera hora de la mañana y calculó 1,550 MW para el mediodía. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La UNE informó, según CiberCuba, que varias unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio debido a averías. La relación incluye las unidades 5 y 8 de la central termoeléctrica Mariel, las unidades 1 y 2 de Santa Cruz, la unidad de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la unidad 2 de Felton y las unidades 3 y 6 de Renté.

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A esas salidas se suman tres unidades en mantenimiento y limitaciones térmicas adicionales de 270 MW. La indisponibilidad de estas plantas reduce la capacidad de respuesta del sistema en una jornada en la que el déficit proyectado vuelve a acercarse a los 2,000 MW.

La central Antonio Guiteras, situada en Matanzas, puede generar hasta 316 MW, pero acumula al menos 17 salidas no programadas durante 2026. La planta no recibe mantenimiento capital desde 2010 y suma más de 38 años de explotación, factores que condicionan su funcionamiento y su aporte al sistema nacional.

En Matanzas, las interrupciones se tradujeron en cortes de varios días en algunos municipios. Manuelito y Bolondrón acumulaban casi 70 horas consecutivas sin electricidad al cierre del domingo, mientras que varios circuitos de Jagüey Grande superaban las 60 horas sin servicio.

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Siete unidades termoeléctricas en centrales como Mariel, Santa Cruz, Renté y Felton permanecen fuera de servicio por averías. (AP Foto/Ramón Espinosa)

En el barrio Los Mangos, de la ciudad de Matanzas, una periodista informó este lunes que llevaba 44 horas consecutivas sin corriente, luego de un período anterior de 53 horas a oscuras. Una residente de Colón aseguró, además, que llevaba 56 días sin electricidad por la avería de un transformador, un problema que se suma al déficit de generación nacional.

Pinar del Río enfrenta apagones y fallas en el suministro de agua

En Pinar del Río, la primera secretaria provincial del Partido Comunista, Yamilé Ramos Cordero, reconoció el domingo que algunos circuitos superaban las 90 horas consecutivas sin electricidad. El suministro quedó restringido a tres hospitales y, de forma ocasional, al campo de pozos de la capital provincial.

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La falta de energía también afectó el abastecimiento de agua potable. Las estaciones de bombeo de Pinar del Río estuvieron sin electricidad desde las 4:00 pm hasta las 08:30 am del día siguiente durante dos jornadas consecutivas, una situación que dejó fuera de servicio parte de la infraestructura encargada de llevar agua a las comunidades, de acuerdo con CiberCuba.

La central termoeléctrica Antonio Guiteras acumula 17 salidas imprevistas en el año y opera sin mantenimiento capital desde 2010. (Foto: AP)

Este lunes, 52 de las 177 fuentes de abasto de la provincia permanecían fuera de servicio. Algunas localidades acumulaban entre 67 días y más de tres meses sin agua por tubería, según los datos incluidos en el reporte.

La generación solar fotovoltaica aportó 2,817 MWh el domingo y registró un máximo de 438 MW al mediodía. Esa producción no logra compensar la caída de la generación térmica durante las horas nocturnas, cuando el consumo eléctrico llega a su nivel más alto y los paneles solares dejan de producir.

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Octubre ya dejó varios registros de fuerte afectación en el sistema. El 2 de octubre, la afectación máxima alcanzó 2,130 MW, mientras que el 10 de octubre un disparo en la línea de transmisión Nuevitas-Las Tunas provocó un apagón masivo en el oriente cubano.

Ese incidente dejó sin electricidad a unos 3.4 millones de personas durante más de dos horas. La nueva previsión de la UNE mantiene el panorama de cortes extendidos, con fallas de generación y limitaciones técnicas que continúan presionando al sistema eléctrico.