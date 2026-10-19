Cuba

¿Oro en un río al oriente de Cuba? Decenas buscan el metal en el río Buey del Yao, en Bayamo

Las imágenes recorrieron las redes tras publicarse en Facebook: decenas de cubanos dentro de un cauce fluvial rastreando partículas de metal. No es la primera vez que un rumor desata este tipo de movilización en el país

Decenas de personas en el río Buey del Yao, en Granma, buscan oro tras el rumor de un habitante de haber encontrado el metal. (Infobae Cuba/Cortesía Mario J. Pentón)
Decenas de personas en el río Buey del Yao, en Granma, buscan oro tras el rumor de un habitante de haber encontrado el metal. (Infobae Cuba/Cortesía Mario J. Pentón)
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El opositor cubano José Daniel Ferrer García difundió este lunes un video de decenas de personas que buscaban oro en el río Buey del Yao, entre Bayamo y Buey Arriba, en la provincia de Granma. La actividad carece de autorización estatal y puede derivar en sanciones administrativas o penales, según CiberCuba.

La concentración comenzó después de que circulara la versión de que alguien había encontrado el metal en ese cauce, conocido también como río Yao o río Buey, en Bayamo. “Alguien encontró oro, se corrió la noticia, y miren cómo se puso el Río”, escribió Ferrer.

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Las imágenes muestran a participantes de distintas edades dentro del agua, sentados o inclinados sobre recipientes metálicos y palanganas para remover los sedimentos del fondo. Otras personas permanecían en las orillas o recorrían distintos puntos del tramo.

La búsqueda de partículas de oro ha movilizado antes a grupos de personas en varias provincias cubanas, impulsados por rumores sobre posibles depósitos o restos de antiguas explotaciones. Sin embargo, el hallazgo de minerales en un río no habilita a particulares a extraerlos ni comercializarlos.

Un video muestra a una multitud de personas sumergidas en el Río Buey de Cuba, dedicadas a la búsqueda de oro en sus aguas.

Rumores de oro y movilizaciones en otras provincias

En marzo de este año, vecinos de Santiago de Cuba comenzaron a raspar el muro de una vivienda de la calle Ateneo después de que se difundiera el rumor de que la arena usada en su construcción contenía pequeñas partículas de oro. Numerosas personas acudieron al lugar, aunque no hubo confirmación oficial sobre la presencia del metal en la estructura.

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Otro operativo se produjo en octubre de 2023, cuando más de 60 personas fueron detenidas en Ciego de Ávila por extracción ilegal de oro. Las detenciones formaron parte de acciones contra la explotación clandestina de recursos minerales.

La concesión estatal como requisito para extraer minerales

Los recursos minerales pertenecen al Estado cubano y su explotación exige concesiones oficiales. La Ley 76 de Minas dispone en su artículo 18 que el Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo debe otorgar las autorizaciones para desarrollar actividades mineras.

El Decreto 222 de 1997, Reglamento de la Ley de Minas, establece los procedimientos y obligaciones de quienes reciben esas concesiones. Las normas alcanzan tanto a la explotación de oro como a otros recursos minerales.

La minería furtiva ha sido perseguida durante años, en especial en el oriente de Cuba, donde existen zonas con residuos de anteriores explotaciones y depósitos de oro aluvial, acumulado por la acción del agua. En junio de 2021 se informó que 115 personas habían sido procesadas por extracción ilegal de oro y otros minerales durante 2020 y el primer trimestre de ese año.

Decenas de personas en el río Buey del Yao, en Granma, buscan oro tras el rumor de un habitante de haber encontrado el metal.
Fragmento del video difundido por José Daniel Ferrer García donde se observa una escena difícilmente vista en Cuba debido a las restricciones mineras en el país. (Infobae Cuba/Cortesía Marío J. Pentón)

Los casos se concentraron principalmente en Guantánamo, Holguín y Las Tunas. Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas señalaron entonces que estas prácticas podían terminar en multas, decomisos de herramientas y minerales o procesos penales, según las circunstancias de cada hecho.

La extracción clandestina también puede afectar los cursos de agua cuando se alteran los cauces, se remueven grandes volúmenes de sedimentos o se emplean sustancias contaminantes. Esos riesgos se suman a las consecuencias legales de intervenir un río sin las autorizaciones requeridas.

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