Los diputados de Raíces piden a Bernardo Arévalo un estado de excepción focalizado en el departamento de Guatemala

Los diputados de Raíces solicitaron al presidente Bernardo Arévalo un estado de excepción focalizado en el departamento de Guatemala. (Bancada Raíces)

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Los diputados de Raíces pidieron al presidente Bernardo Arévalo que decrete un estado de excepción focalizado en el departamento de Guatemala.

La petición se realizó luego del asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el sábado 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte, en la zona 5 capitalina.

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En su pronunciamiento, la agrupación sostuvo que el Ejecutivo debe asumir de forma directa la respuesta ante la criminalidad y utilizar los mecanismos legales disponibles para recuperar el control de la seguridad.

La propuesta plantea una medida limitada en territorio y tiempo, cuya eventual ratificación dependería del Congreso. Raíces afirmó que los legisladores de ese grupo serán los primeros en respaldar la disposición si llega al pleno.

El texto también solicita apoyo nacional e internacional especializado para esclarecer el crimen de Solórzano Foppa y determinar a los responsables materiales e intelectuales.

El ataque contra Solórzano Foppa dejó también muerto a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. El Ministerio Público (MP) mantiene bajo reserva el expediente y ha señalado que analiza las hipótesis relacionadas con el caso.

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El Gobierno de Guatemala informó que las pesquisas incluyen peritajes balísticos, cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

El bloque legislativo Raíces pidió apoyo nacional e internacional especializado para identificar a los responsables del crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa. (Bancada Raíces)

El asalto a una joyería y otros ataques reavivaron las alertas en la capital

El pedido de estado de excepción ocurre después de varios hechos violentos registrados durante octubre en la Ciudad de Guatemala, aunque las autoridades no han establecido vínculos entre esos casos.

El 13 de octubre, tres hombres armados asaltaron una joyería ubicada en la 9.ª calle, entre la 6.ª y la 7.ª avenidas de la zona 1. Los agresores rompieron vitrinas, tomaron alhajas y escaparon con mochilas.

El hecho quedó grabado desde un autobús que circulaba por el sector. El MP abrió una investigación para identificar a los responsables.

Las imágenes muestran la fachada y el acceso a un local comercial enfocado en la compra de oro y la venta de artículos de joyería. En los letreros del establecimiento se leen los textos 'Graduación y Argollas Matrimoniales' y 'Compro Oro'. A través de los cristales de la entrada se observan mostradores y el movimiento de personas en el interior del inmueble.

Un día después, Víctor Manuel Segundo Mazariegos Díaz, gerente de Medios de Pago del estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN), murió tras recibir dos disparos en la zona 4.

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La hipótesis preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC) señaló que el funcionario era ajeno a una discusión de tránsito entre un automovilista y un motorista. La investigación debe determinar la secuencia y las responsabilidades por el ataque.

La víctima de 42 años transitaba a pie por el sector y no participó en el altercado vial que originó los disparos.

El 2 de octubre, otro ataque armado dejó dos hombres muertos frente a una tienda de la colonia Santa Fe, en la zona 13. Los agresores huyeron en motocicleta y los investigadores analizan el móvil del doble homicidio.

Solórzano Foppa murió durante un partido de fútbol en Campo Marte

Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, fue atacado a tiros mientras participaba en una actividad deportiva en Campo Marte.

La agresión causó la muerte de Aguilar Gamarro y dejó cinco heridos, según información difundida por las autoridades.

El exfiscal tenía protección policial por antecedentes de amenazas vinculadas con su trayectoria profesional.

El ataque contra Juan Francisco Solórzano Foppa se registró el 17 de octubre durante un partido de fútbol. (REUTERS/Cristina Chiquin)

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que los agentes asignados a su seguridad se encontraban a unos 30 o 40 metros, junto al hijo menor de edad de Solórzano Foppa, cuando ocurrió el ataque.

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Arévalo condenó el crimen y pidió que respondan ante la justicia tanto los ejecutores como quienes hubieran ordenado el asesinato.