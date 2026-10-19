Honduras

Ministerio Público de Honduras pone en marcha nueva fiscalía contra el lavado de activos y terrorismo

La creación de la Fiscalía Especial Contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Recuperación de Activos será conocida como (Felafra)

La nueva fiscalía especializada tiene como objetivo principal el rastreo de recursos financieros y la incautación de patrimonios ilícitos. Cortesía: MP
La nueva dependencia del Ministerio Público promoverá medidas legales para el aseguramiento e incautación de bienes de origen ilícito.
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El Ministerio Público de Honduras contará con una nueva unidad especializada para investigar delitos relacionados con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas.

El fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, anunció hoy la creación de la Fiscalía Especial Contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Recuperación de Activos, identificada como Felafra.

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Según explicó el funcionario, la nueva dependencia tendrá como objetivo fortalecer las investigaciones financieras, identificar bienes de origen ilícito y promover las medidas legales correspondientes para asegurarlos o incautarlos cuando proceda.

“Nuestra visión es tener una fiscalía técnica, rigurosa y capaz de seguir la ruta del dinero”, manifestó Reyes Theodore, al referirse a la necesidad de desarrollar investigaciones que puedan sostenerse ante los tribunales.

La creación de la unidad busca concentrar capacidades especializadas en el rastreo de recursos financieros y patrimonios relacionados con posibles delitos. El anuncio no incluyó detalles sobre la fecha de inicio de operaciones, el número de fiscales asignados ni los recursos que tendrá disponibles.

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El anuncio de la nueva fiscalía coincidió con las declaraciones del titular del Ministerio Público sobre las necesidades presupuestarias y de personal de la institución.

Más presupuesto y operatividad

Reyes Theodore confirmó que el ente acusador solicitó un incremento de recursos y que la petición está bajo análisis de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional, instancias que deben revisar los requerimientos económicos de la institución.

El fiscal general sostuvo que el fortalecimiento del Ministerio Público no depende únicamente de la creación de nuevas unidades, sino también de contar con suficientes empleados y profesionales capacitados para desarrollar las investigaciones. Destacó la importancia de que los fiscales y demás trabajadores estén debidamente certificados para cumplir sus funciones.

“Lo importante del Ministerio Público y el personal es que estén debidamente certificados. Eso es lo más importante”, expresó.

Reyes Theodore hizo el anuncio durante la inauguración del Programa de Formación Interinstitucional para Personas Juzgadoras y Fiscales en Materia de Criminalidad Organizada, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de los operadores del sistema de justicia.

La nueva fiscalía especializada tiene como objetivo principal el rastreo de recursos financieros y la incautación de patrimonios ilícitos. Cortesía: MP
La iniciativa interinstitucional busca reforzar la respuesta ante la criminalidad organizada mediante contenidos sobre delitos especiales, técnicas de litigación, pruebas y archivos electrónicos que pueden involucrar operaciones financieras complejas en distintas jurisdicciones

Durante su intervención, señaló que las instituciones encargadas de investigar y juzgar delitos deben mantener procesos permanentes de fortalecimiento profesional para responder a las exigencias de la criminalidad organizada.

El programa contempla el abordaje de temas como investigación de delitos especiales, técnicas de litigación, manejo de pruebas, rastreo de activos virtuales, análisis de archivos digitales y aplicaciones de inteligencia artificial.

El fiscal general también destacó la cooperación entre las instituciones, al considerar que la coordinación puede contribuir a mejorar los resultados del sistema de justicia sin comprometer la independencia de cada entidad.

Investigar finanzas del crimen organizado

La creación de Felafra y la solicitud de mayores recursos ponen sobre la mesa dos necesidades del Ministerio Público: especializar las investigaciones patrimoniales y garantizar que la institución cuente con personal capacitado para sostener los casos ante los tribunales.

La nueva fiscalía especializada tiene como objetivo principal el rastreo de recursos financieros y la incautación de patrimonios ilícitos. Cortesía: MP
El programa para jueces y fiscales incorpora formación en activos virtuales, análisis digital e inteligencia artificial. Cortesía: MP

En las investigaciones por lavado de activos, el rastreo del dinero y la identificación de bienes pueden resultar determinantes para establecer posibles vínculos entre recursos financieros y actividades delictivas. Las medidas de aseguramiento e incautación, cuando corresponden, deben tramitarse conforme a los procedimientos legales aplicables.

La formación en análisis digital y activos virtuales también responde a la necesidad de adaptar las capacidades investigativas a operaciones que pueden involucrar plataformas electrónicas, registros digitales y nuevas tecnologías.

Por ahora, las autoridades no han divulgado el costo de funcionamiento de la nueva fiscalía ni el presupuesto adicional que finalmente podría aprobarse.

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