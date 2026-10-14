América Latina

Flávio Bolsonaro pidió el voto para “proteger” al Tribunal Supremo de Brasil

El candidato del Partido Liberal prometió nombrar "por lo menos cinco" magistrados y aludió a la posibilidad de destituir a jueces del Supremo, con Alexandre de Moraes como principal blanco

El candidato Flávio Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)
El candidato Flávio Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)
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El candidato opositor a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro pidió el voto este martes para “proteger” al Tribunal Supremo y cambiar el rumbo del país de cara a los próximos “30 o 40 años”.

“Entiendan que vamos a decidir dentro de 12 días los próximos 30, 40 años de nuestro país. Ya me dieron (el control de) el Congreso. Ahora denme la oportunidad de proteger al Tribunal Supremo”, dijo Bolsonaro en un evento organizado por asociaciones de empresarios.

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El candidato del Partido Liberal (PL) aseguró que durante su mandato nombrará “por lo menos cinco” magistrados del Tribunal Supremo, uno más de lo que le correspondería, teniendo en cuenta la edad de jubilación de los actuales magistrados.

De esta forma, Bolsonaro aludió a la posibilidad de impulsar la destitución de magistrados del Supremo, lo que supone una promesa del PL, que en la próxima legislatura controlará un tercio del Senado, cámara que tiene poder para cesar a los jueces.

El PL tiene en la mira principalmente al juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio que llevó a la condena de cárcel del ex presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado y que ahora está salpicado por sospechas de corrupción.

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Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema de Brasil (AP Foto/Eraldo Peres)
Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema de Brasil (AP Foto/Eraldo Peres)

En su discurso, Bolsonaro vertió críticas contra De Moraes y también contra el magistrado Flávio Dino, quien, antes de asumir su cargo en la corte, era ministro de Justicia en el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Al margen del tema judicial, Bolsonaro opuso su proyecto político de “esperanza” contra el “caos” que atribuyó a Lula, quien en la primera vuelta de las elecciones obtuvo un 45% de los votos, dos puntos menos que Bolsonaro.

El hijo de Jair Bolsonaro vinculó al Gobierno de Lula con la corrupción, el endeudamiento, el gasto público excesivo, las cifras récord de feminicidios y con la “violencia generalizada”.

De cara al sector empresarial, el candidato del PL prometió rebajas de impuestos, disminución del gasto público y de la burocracia, y medidas para mejorar la seguridad jurídica.

Bolsonaro también prometió declarar “la guerra” a las bandas de narcotraficantes a partir del próximo enero, recordando su promesa de construir nuevas prisiones de máxima seguridad y de promover la castración química de los violadores.

“Los que creen que soy radical en seguridad pública, no han visto nada (...) Creo que lo de El Salvador se queda corto”, comentó Bolsonaro, quien se enfrentará en segunda vuelta a Lula el próximo 25 de octubre por la Presidencia de Brasil.

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