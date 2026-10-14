Gustavo Petro insistió en una presunta alteración de resultados en las elecciones donde ganó Abelardo de la Espriella: “Nos barrieron”

Gustavo Petro atribuyó el triunfo de Abelardo dela Espriella a bots, algoritmos y cambios en los E-14 - crédito suministrada a Infobae Colombia/Luisa González/REUTERS

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El expresidente Gustavo Petro afirmó que la derrota de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de 2026 estuvo condicionada por una operación digital y una presunta modificación de documentos electorales.

En una entrevista con el medio alternativo Animal Político, sostuvo que el triunfo del hoy presidente Abelardo de la Espriella respondió a una estrategia que combinó bots, algoritmos y cambios en formularios E-14.

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El exmandatario comenzó su explicación con una referencia a lo que definió como una ofensiva contra Cepeda en el debate público. “Y esos dos millones atacan a Cepeda”, señaló, antes de cuestionar la estrategia comunicacional de su sector político.

Según Petro, Cepeda cometió “un error infantil” al no dar prioridad a la difusión de mensajes durante la campaña. “Incluso contra mi visión, porque yo he usado la comunicación muy intensamente. Y es que, pues el partido ahorita no comunica”, afirmó.

Gustavo Petro denunció una presunta manipulación digital tras la derrota de Iván Cepeda - crédito suministrada Infobae Colombia

Durante la conversación, el periodista sugirió que los bots operaban “todo el día” y ayudaban a instalar una narrativa. Petro coincidió: “Bots, sí”. Después sostuvo que su movimiento político no tuvo herramientas equivalentes para responder a esa actividad en plataformas digitales.

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“Cero por aquí. Ah, nos barrieron”, expresó al describir la diferencia entre la capacidad de comunicación de los sectores rivales y la de la campaña de Cepeda.

Aun así, el expresidente consideró que esa operación no habría sido suficiente para que Abelardo de la Espriella lograra una victoria amplia. “Esa barrida no alcanzó a hacer que Abelardo fuera mayoría. O sea, lo que hizo fue hacer empatar a Abelardo con nosotros, que de lejos en encuestas íbamos ganando. Diez puntos de diferencia”, aseguró.

Petro afirmó que De la Espriella figuraba en una posición relegada antes de los comicios. “Abelardo, como dice Trump, era el séptimo”, dijo.

Ante la intervención del periodista, quien señaló que Abelardo ganó “gracias a él”, Petro respondió: “Gracias”. Luego agregó que el propio De la Espriella habría reconocido esa circunstancia. “Sin querer lo dijo, lo confesó y tiene toda la razón. Si no es por él no gana”.

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Gustavo Petro afirmó que 1.356 puestos de votación fueron clave en la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

El exmandatario habló de algoritmos y cuestionó los formularios E14

El exjefe de Estado afirmó que, tras una primera etapa de difusión digital, se habría aplicado un segundo mecanismo para incidir en los resultados. “Cuando ya ven que los bots no le sirvieron para ganar cómodamente, entonces usan los algoritmos”, sostuvo.

Petro aseguró que su sector cuenta con análisis estadísticos mesa por mesa y atribuyó esos estudios a los llamados “testigos digitales”. A partir de allí, centró sus denuncias en los formularios E-14, documentos que registran el escrutinio de cada mesa de votación.

“El análisis muestra cómo entonces, al ser modificables, van hacia un servidor en los Estados Unidos”, declaró. También afirmó que la transmisión ocurría en “cuestión de micras de segundo”.

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Gustavo Petro cuestionó los resultados electorales y habló de cambios en los E-14 - crédito @petrogustavo/X

El expresidente explicó que los documentos PDF suelen contar con códigos hash, una herramienta que permite verificar si un archivo digital fue alterado. “Es inmodificable por esos códigos. No se puede variar después de que ya usted lo subió”, indicó.

Según su relato, esos códigos fueron retirados de los E-14 después de su victoria presidencial. “A todos los E-14 de 122.097% de las 122.000 mil mesas, les quitaron los códigos hash para que fueran modificables”, dijo.

Petro sostuvo que el procedimiento habría ocurrido en la primera y segunda vuelta presidencial, además de las elecciones legislativas y locales. “Lo quitaron apenas yo gané las elecciones. Ya se sabe por qué, no querían otra vez otro triunfo”, afirmó.

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Petro vinculó la denuncia con 1.356 puestos de votación

El exmandatario cuestionó además la actuación de las áreas de ciberdefensa y de la Registraduría. “¿Por qué la ciberdefensa no actuó, militar y de la Registraduría? Porque toda es israelí”, expresó.

Finalmente, Petro señaló que una presunta modificación de información habría tenido impacto en 1.356 puestos, con cerca de 30 mil mesas y alrededor de siete millones de electores. “Se transforman exclusivamente para hacer ganar a Abelardo siempre”, concluyó.