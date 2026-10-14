Gobierno Trump “estaba al tanto” de que Verónica Alcocer usó un avión oficial para presuntamente transportar narcóticos, armas y dólares desde Venezuela

Confirman que el Gobierno Trump sabría que Verónica Alcocer usó un avión oficial para presuntamente transportar narcóticos, armas y dólares desde Venezuela- crédito Sergio Acero / Colprensa

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La exfuncionaria Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de encabezar una presunta organización ilegal dedicada al tráfico de dinero, drogas y armas. Conforme a sus declaraciones en diálogo con Semana, ella decidió hablar por protección personal y profesional después de recibir una advertencia que interpretó como una amenaza.

Ferrer aseguró que la difusión de unos audios publicados el 1 de agosto de 2026, desencadenó una llamada en la que le preguntaron si estaba consciente de que estaba colocando en riesgo su vida. “Una de las primeras llamadas que recibo es de una persona que me dice que si estoy loca, que si quiero que me peguen un tiro”, relató, y agregó que lleva dos meses escondida.

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Entre sus señalamientos, sostuvo que Alcocer trasladó USD 2,5 millones desde Venezuela a Colombia y que era la figura que ordenaba las decisiones dentro de la estructura denunciada. “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva”, dijo.

Consultada sobre si la ex primera dama era la “jefe” de una mafia, Ferrer respondió: “A día de hoy digo que sí”. También ubicó al expresidente Gustavo Petro dentro de una estrategia dirigida por Alcocer: “Pues una pieza de esa estrategia”, contestó, y dijo que, para ella, existía una supuesta complicidad.

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Fuentes de la Casa Blanca señalaron que Washington conoce los reportes de Eva Ferrer sobre las actividades de la ex primera dama de Colombia - crédito @juanestebansr/X

Las acusaciones de la exconsejera catalana llegaron a la Casa Blanca, el corresponsal de la Casa Blanca de Noticias Caracol, Juan Esteban Silva, afirmó en sus redes sociales que fuentes del Gobierno de Donald Trump le explicaron que Estados Unidos tiene conocimiento de los indicios sobre el uso de aviones oficiales de Colombia por parte de Alcocer para transportar estupefacientes, armas y dólares desde Venezuela.

“Atención: Gobierno Trump me confirma directamente que Estados Unidos está “al tanto”, por primera vez de manera oficial, “de los reportes que señalan que Verónica Alcocer usó un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresó con 2,5 millones de dólares””, escribió en su cuenta de X.

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Conforme a su versión, “no es un hecho aislado lo que ha publicado @VickyDavilaH en @RevistaSemana, sino algo que ya revisa Washington y merece la atención. Alcocer es la ex esposa del expresidente colombiano Gustavo Petro (también incluido en la OFAC list de @USTreasury). 🚨”.

Departamento del Tesoro de Estados Unidos se pronunció sobre la presunta implicación de Verónica Alcocer en una red de tráfico de droga y armas desde Venezuela

Departamento del Tesoro de Estados Unidos se pronunció sobre la presunta implicación de Verónica Alcocer en una red de tráfico de droga y armas desde Venezuela - crédito Europa Press/Verónica Alcocer/Facebook

Un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Verónica Alcocer situó nuevamente bajo escrutinio internacional a la exesposa del expresidente Gustavo Petro, en medio de denuncias que son materia de una indagación en Colombia. Según lo divulgado por NTN24, la dependencia estadounidense confirmó que Alcocer permanece incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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La posición se refiere a una designación sustentada, conforme a lo expuesto por el Tesoro, en la Orden Ejecutiva 14-059. El organismo indicó que Alcocer habría proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios en favor de Petro. La mención no constituye, por sí sola, una decisión de autoridades judiciales colombianas sobre las acusaciones recientes, pero añade un elemento internacional a la controversia.

El organismo indicó que Alcocer habría proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios en favor de Petro - crédito @Veronicalcocerg/X

“Verónica del Socorro Alcocer García fue incluida en la lista OFAC en virtud de la Orden Ejecutiva 14-059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material tecnológico o bienes y servicios en apoyo de Gustavo Petro”, puntualiza el documento oficial.

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El Departamento del Tesoro sostuvo que Petro ha concedido beneficios a organizaciones que calificó como narcoterroristas dentro de la política de Paz Total, entre otras medidas. La dependencia estadounidense afirmó que esas decisiones se han dado en un contexto de aumento de los cultivos de coca, de acuerdo con la misiva a la que accedió el canal.

“Ha concedido beneficios a las organizaciones narcoterroristas bajo los auspicios de su Plan de Paz Total, entre otras políticas, lo que ha dado lugar a niveles récord de cultivos de coca”, señala la comunicación.

A propósito, recordó el antecedente del nombramiento de Alcocer como embajadora en misión especial. Ese encargo fue anulado por la justicia colombiana, que concluyó que contravenía el artículo 126 de la Constitución Política, referido a la prohibición de que el presidente designe a su cónyuge o pareja en determinados cargos públicos.

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