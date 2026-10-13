Estados Unidos retiró a su encargado de negocios en Nicaragua tras el rechazo de la dictadura a su embajadora nominada

El Departamento de Estado afirmó que la decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo demuestra falta de voluntad para el diálogo diplomático. (REUTERS/Oswaldo Rivas)

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Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua, Elias Baumann, luego de que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazara las credenciales de Natasha Franceschi como nueva embajadora estadounidense en el país centroamericano.

El Departamento de Estado atribuyó la decisión a Ortega y a su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, y afirmó que la negativa demuestra su “total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

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La medida fue tomada por instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio. Un comunicado de prensa del Departamento de Estado precisó: “Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales”.

El rechazo se produjo contra Franceschi, descrita por la cartera diplomática estadounidense como “una diplomática de carrera de alto nivel y sumamente cualificada”. Según el comunicado, la negativa nicaragüense “pone de manifiesto la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su afán por montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense”.

El Senado de Estados Unidos había ratificado a Natasha Franceschi para ocupar la sede diplomática en Nicaragua, vacante desde 2023. (Captura de pantalla)

El Senado de Estados Unidos había ratificado a Franceschi como nueva embajadora en Nicaragua el pasado 30 de septiembre. El país centroamericano no cuenta con un embajador estadounidense desde 2023.

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La negativa de Managua contra la diplomática fue revelada por el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Washington el pasado 2 de octubre.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La resolución de la OEA

El secretario de Estado Marco Rubio ordenó el regreso a Washington del diplomático Elias Baumann para realizar consultas. (Yuki Iwamura/Pool via REUTERS)

Durante esa reunión extraordinaria, la OEA aprobó una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que Ortega anunciara que no habrá más comicios en el país.

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El texto, aprobado por unanimidad, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella. La resolución no incluye, sin embargo, la imposición de sanciones concretas para Ortega y Murillo.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestó que es “urgente” que la nación recupere el orden constitucional. Ramdin pidió a los Estados miembros que actúen mediante herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades.