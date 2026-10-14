Exedecán de Verónica Alcocer denunció a Eva Ferrer por calumnia: la señaló de participar en varios delitos

Una ilustración reúne a Verónica Alcocer, la capitana Kelly Daniela Lozano Hernández y Eva Ferrer junto a un documento de la Fiscalía - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La capitana Kelly Daniela Lozano Hernández, que integró el esquema de seguridad de Verónica Alcocer, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Eva Ferrer Galcerán por la presunta comisión del delito de calumnia.

La acción judicial se originó tras una entrevista publicada por la revista Semana el 10 de octubre, en la que Ferrer habría vinculado a la oficial con presuntos hechos de tráfico de drogas y armas.

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La querella fue radicada por Nicolás Felipe Niño Mejía, abogado de Lozano. El documento solicita que se investigue la posible comisión del delito de calumnia, previsto en el artículo 221 del Código Penal colombiano, además de otras conductas que puedan establecerse durante el proceso.

“Acudo respetuosamente ante ustedes con la finalidad de presentar querella en contra de la señora Eva Ferrer Galcerán, por la presunta comisión de la conducta punible de calumnia, y las demás que se puedan determinar en el desarrollo de la investigación”, señala el escrito presentado ante la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía.

Según la denuncia, Ferrer habría señalado a Lozano como “cómplice” de Verónica del Socorro Alcocer García en “un supuesto tráfico de drogas y en una supuesta red de tráfico de armas”. Para la defensa de la capitana, esas afirmaciones atribuyeron de forma falsa a su representada la participación en delitos relacionados con estupefacientes y armas de fuego.

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La capitana Kelly Daniela Lozano Hernández, que integró el esquema de seguridad de Verónica Alcocer, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Eva Ferrer Galcerán por la presunta comisión del delito de calumnia - crédito Fiscalía

“De esta manera, la señora Ferrer aparentemente le habría imputado falsamente a mi representada su participación en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones”, sostuvo el abogado Nicolás Felipe Niño Mejía en el documento.

La denuncia también precisa que Lozano se desempeñó como jefa del esquema de seguridad de Alcocer, cónyuge del entonces presidente Gustavo Petro. Ahora, la Fiscalía deberá establecer si las afirmaciones cuestionadas configuran una conducta penal y determinar las eventuales responsabilidades.

Las acusaciones que surgieron en el esquema de seguridad de Alcocer

La capitana Kelly Daniela Lozano podría regresar a Colombia después de que, según informó Semana, el presidente Abelardo de la Espriella habría ordenado al director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera, gestionar la cancelación de su comisión en la Embajada de Colombia en Catar. Sin embargo, la Casa de Nariño no confirmó la información ante una consulta de Infobae Colombia.

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Lozano fue la oficial encargada del esquema de seguridad de Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro. Su situación volvió a ser objeto de cuestionamientos luego de las declaraciones de Eva Ferrer, antigua asesora de Alcocer, que criticó el funcionamiento del equipo de protección y expuso presuntas dificultades dentro de ese grupo.

La capitana Kelly Lozano, parte del esquema de seguridad de Verónica Alcocer, ya tenía una investigación en la Policía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La posible decisión presidencial también coincidió con la reaparición de una queja anónima presentada el 18 de marzo de 2025 ante Protección Presidencial. De acuerdo con la investigación citada en el texto, un oficial activo señaló a Lozano por un presunto abuso de poder.

El documento cuestionaba el liderazgo de la capitana y la acusaba de tratar de manera irrespetuosa a algunos integrantes del esquema. También sostenía que favorecía a funcionarios cercanos y que quienes no pertenecían a su “rosca” podían resultar perjudicados. La denuncia, sin embargo, no incluía pruebas concluyentes ni identificaba a su autor.

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Un oficial de la Policía citado por el medio afirmó que la queja no avanzó porque Lozano era considerada “una intocable”. Según esa fuente, el reclamo se refería a su desempeño como entonces edecán de la primera dama y ya había sido mencionado ante la Inspección de la institución y en otras comunicaciones dirigidas a la Presidencia.

El coronel Luis Alfredo Bermúdez Benjumea, que estaba a cargo de Protección Presidencial, respondió el reclamo y ordenó coordinar una reunión con los integrantes del esquema de seguridad. La medida buscaba establecer una ruta para revisar los presuntos malos tratos y evaluar el clima laboral con la participación de profesionales de psicología.

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Investigación contra capitana del esquema de seguridad de Alcocer ya tenía queja en la Policía - crédito Prensa Llanera/Facebook

En el documento de respuesta, Bermúdez pidió que los hechos fueran examinados con confidencialidad y respeto hacia los funcionarios involucrados. También solicitó al autor de la denuncia que aportara información adicional para respaldar las acusaciones.

Además, el oficial consultado por el diario mencionó versiones no confirmadas según las cuales Lozano habría impedido que algunos integrantes del equipo aplicaran protocolos de seguridad durante los desplazamientos de Alcocer y de las personas que la acompañaban.

Dentro de la Policía, algunos funcionarios atribuyeron la denuncia a posibles rivalidades internas relacionadas con el cargo de Lozano. Otros sectores de la institución defendieron su trayectoria y afirmaron que cuenta con una hoja de vida sin reproches. Las mismas fuentes señalaron que la capitana pertenece a una familia vinculada desde hace décadas con la Policía Nacional, un respaldo que contrasta con las críticas surgidas por su paso por el esquema presidencial.

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