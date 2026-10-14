Qué es el bloqueo atmosférico que prolonga los días grises y sin sol en el AMBA

El bloqueo atmosférico altera el avance de frentes y sostiene nubes bajas, humedad y lloviznas durante varios días sobre Buenos Aires (foto NA: Santiago Pandolfi)

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Las mañanas con luz opaca, las tardes cubiertas y las lluvias débiles que aparecen de forma irregular conforman una escena repetida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Detrás de esa secuencia se encuentra el bloqueo atmosférico, una configuración que detiene o desvía el desplazamiento habitual de los sistemas meteorológicos y prolonga condiciones similares durante varios días.

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La atmósfera suele mantener un movimiento constante. En las latitudes medias del hemisferio sur, las áreas de baja y alta presión avanzan, en términos generales, desde el océano Pacífico hacia el Atlántico. Ese recorrido ordena el ingreso y la salida de frentes, las variaciones de temperatura, las lluvias y los períodos de cielo despejado.

Una infografía detalla cómo un bloqueo atmosférico en el océano Atlántico genera nubosidad persistente y precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando aparece un bloqueo, esa dinámica pierde velocidad o cambia de dirección. Una zona de alta presión adquiere estabilidad y permanece sobre una ubicación durante más tiempo que el habitual. El sistema funciona como una barrera para los vientos en altura y para los frentes que deberían cruzar la región. Como resultado, el tiempo queda bajo un mismo patrón y tarda más en modificarse.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) define a estos episodios como configuraciones persistentes de altas y bajas presiones que interfieren en el avance normal de los sistemas. En el caso actual, una alta presión estacionada sobre el Atlántico, frente a la Patagonia, condiciona la circulación regional y favorece el ingreso de aire húmedo desde el este hacia el territorio argentino.

Una alta presión frente a la Patagonia sostiene el aporte de humedad

Las lluvias y tormentas reaparecerán en sectores de la Patagonia y Cuyo en las próximas 72 horas (MR)

El meteorólogo Christian Garavaglia, jefe de redacción de Meteored Argentina, explicó a Infobae la lógica de este patrón. “Un bloqueo atmosférico refiere a cuando se da una situación meteorológica que tiene que ver con el estancamiento de la circulación regional. Generalmente, en las latitudes en las cuales habitamos aquí en Argentina, que son las latitudes medias, los sistemas de baja presión y alta presión, que son los sistemas sinópticos, se desplazan de oeste a este. Típicamente, ingresan desde el Pacífico, cruzan la cordillera de los Andes y avanzan por la Argentina, luego en dirección hacia el océano Atlántico, en líneas generales. Ante un bloqueo atmosférico, un sistema de alta presión queda bloqueando toda la circulación”.

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El fenómeno no equivale a una tormenta ni constituye, por sí mismo, una alerta. Se trata de una disposición de la atmósfera que modifica el recorrido de otros sistemas. La posición precisa del anticiclón define qué tipo de aire domina, qué zonas reciben precipitaciones y qué lugares atraviesan jornadas más secas, cálidas o frías.

“Básicamente lo que está ocurriendo por estos días es la permanencia de un sistema de alta presión asociado a aire frío al este de la costa atlántica de BS AS y la patagonia . esto genera una circulación del este/ sudeste sobre el centro del país lo que aporta aire húmedo que se transforma en extensas capas de nubes, que en algunos casos vienen acompañadas de lloviznas y neblinas. Es un patrón de comportamiento característico de esta región y su evolución hacia una condición distinta comienza cuando esta masa de aire comienza a moverse”, precisó a Infobae el meterorólogo Gerardo Barrera.

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En esta oportunidad, la ubicación de la alta presión favorece el transporte de humedad desde el océano hacia el continente. Esa circulación alimenta una capa de nubes bajas sobre el centro y el este del país. En el AMBA, la presencia de estratos reduce la llegada de radiación solar, limita el ascenso de la temperatura durante el día y deja una sensación de ambiente húmedo.

Una alta presión sobre el Atlántico frente a la Patagonia desvía la circulación y aporta aire húmedo desde el este al país en primavera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garavaglia detalló el mecanismo: “Por supuesto que dependiendo de dónde se ubica este sistema de alta presión, va a promover determinadas condiciones persistentes en distintas zonas del país. En esta ocasión, el bloqueo se produce porque la alta presión quedó estancada, estacionada en el mar argentino, en el océano Atlántico, frente a las costas de la Patagonia”.

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Y destacó: “De esta manera, la circulación de aire que se da alrededor de este sistema inyecta aire húmedo del este a gran parte de la Argentina y esto promueve estas condiciones de abundante nubosidad, elevada humedad y, por supuesto, precipitaciones. En general, son precipitaciones débiles, lloviznas, lluvias, y no es una situación de riesgo o tormentas fuertes o lluvias abundantes. Gran parte del país está atravesando estas precipitaciones leves”.

El cielo cubierto también refuerza la persistencia del cuadro. Sin una entrada sostenida de sol, el suelo recibe menos energía y disminuyen los contrastes térmicos que favorecen la mezcla del aire. La nubosidad baja conserva entonces su presencia sobre la misma área. Ese circuito explica por qué una jornada gris puede suceder a otra sin que llegue el cambio marcado que suele acompañar el paso de un frente frío.

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El bloqueo no implica una alerta por tormentas fuertes, pero prolonga una circulación de aire húmedo sobre el centro del país argentino (SMN)

La falta de sol no implica que toda la región registre lluvia durante cada hora del día. Los bloqueos pueden alternar períodos secos con lloviznas, bancos de niebla, nubosidad compacta y lluvias débiles. La característica central reside en la continuidad de la circulación húmeda y en la ausencia de un sistema que desplace esa masa de aire de forma rápida.

El impacto tampoco resulta idéntico en todo el país. Mientras el este y el centro reciben humedad y nubes, la disposición de los sistemas en altura sostiene inestabilidad sobre sectores de la Patagonia y Cuyo. Allí, una circulación de baja presión frente a la costa chilena suma condiciones para chaparrones y tormentas aisladas.

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La misma configuración puede derivar en calor extremo, heladas o lluvias débiles

La posición y la duración de una alta presión determinan si el bloqueo genera nubosidad persistente, calor intenso o heladas en Argentina

El bloqueo actual mantiene precipitaciones dispersas en Neuquén, Chubut, el oeste de Río Negro, Mendoza y San Luis. Las tormentas pierden organización de manera gradual, aunque todavía pueden alcanzar zonas de Santa Cruz. La evolución prevista hasta el viernes apunta a episodios más aislados, sin un cambio general de la circulación.

Durante este período, el norte de la Patagonia y Cuyo concentran la mayor probabilidad de chaparrones. Neuquén y el norte de Chubut figuran entre las áreas con mayor inestabilidad, junto con sectores cordilleranos de Mendoza. También pueden aparecer lluvias en Bariloche, Villa La Angostura, Río Cuarto y otros puntos de Córdoba, con temperaturas máximas moderadas por la abundante nubosidad.

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El jueves, el bloqueo persistirá, aunque las precipitaciones quedarían distribuidas de forma más irregular. El centro de Chubut y el extremo sur de Río Negro pueden concentrar los eventos más activos. Para el viernes, los chaparrones continuarían sobre Chubut, Neuquén y el oeste rionegrino, mientras algunas tormentas aisladas alcanzarían Santa Cruz.

El cambio del tiempo depende de que la alta presión se desplace y permita el regreso de los frentes sobre Buenos Aires y sus alrededores (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el efecto de un bloqueo cambia por completo según su localización y la estación. Un anticiclón estable no provoca siempre cielos grises. En algunos casos, impide el ingreso de aire frío y concentra aire cálido sobre una región; en otros, sostiene condiciones secas y despejadas. La clave está en el circuito de vientos que se organiza alrededor de la alta presión.

Garavaglia remarcó esa diferencia: “Por otra parte, es importante marcar que los bloqueos atmosféricos no siempre se asocian a estas condiciones de cielo nublado y precipitaciones débiles como estamos teniendo actualmente. Eso es totalmente dependiente de dónde termina estancado, frenándose ese sistema de alta presión y cómo incide en distintos sectores del país. Por ejemplo, en verano podemos tener a veces altas presiones estancadas, estacionadas en el sur de Brasil y eso inyecta aire muy caluroso y húmedo desde el norte hacia toda la Argentina y promueve, por ejemplo, condiciones de olas de calor”.

Durante el verano, un sistema bloqueado al sur de Brasil puede sostener vientos del norte, humedad y temperaturas elevadas sobre amplias áreas de Argentina. Si esa estructura bloquea el avance de masas de aire más fresco, las máximas permanecen altas durante varios días y las noches ofrecen poco alivio. Bajo esas condiciones, el bloqueo actúa como un límite para la renovación del aire.

La inestabilidad persiste en Cuyo y el norte patagónico, con chaparrones aislados y tormentas que pueden llegar a Santa Cruz hasta el viernes

En invierno, el escenario puede adoptar el signo opuesto. Una alta presión asentada sobre el país favorece cielos despejados, noches con fuerte enfriamiento y heladas.

“O tal vez en invierno, otra típica situación que suele darse es cuando las altas presiones se centran y quedan estancadas justo sobre la República Argentina y promueve temperaturas bajas, cielos despejados y fenómenos de heladas. Así que eso es muy dependiente de dónde se estacione ese sistema de alta presión, cuánto tiempo perdure y también, por supuesto, que en qué época del año estamos transitando”, completó.

Por eso, la secuencia de días sin sol en el AMBA no responde solo a la presencia de nubes. La nubosidad forma parte de una estructura atmosférica más amplia, con un anticiclón persistente frente a la Patagonia y un flujo húmedo que llega desde el este. El final del período gris dependerá del desplazamiento de esa alta presión y del restablecimiento de la circulación habitual de los frentes.