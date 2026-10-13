Lula da Silva propuso condonar las deudas de 3,6 millones de microemprendedores a 12 días del balotaje

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT), habla con los medios de comunicación en Brasilia, Brasil, el 12 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado

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El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva enviará al Congreso un proyecto de ley complementaria para condonar 3,6 millones de microemprendedores individuales (MEI) que mantienen deudas con el Estado por unos 12.600 millones de reales (USD 2.510 millones). El anuncio se hizo este martes, a 12 días de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre.

Se trata de deudas tributarias inscritas en la deuda activa de la Unión. El Ejecutivo prevé que el perdón surta efecto en enero de 2027, siempre que el Congreso apruebe la norma. Los ministros que presentaron el paquete pidieron a los legisladores que le den prioridad en la votación.

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La condonación es una de las piezas de Prospera MEI. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, explicó que el Estado también comprará deudas de estos trabajadores con bancos y las ofrecerá con descuentos de al menos el 90%; el objetivo es adquirir unos 6.000 millones de reales.

El ministro de Emprendimiento, Microempresa y Pequeña Empresa, Paulo Henrique Pereira, detalló además un aporte no reembolsable de hasta 5.000 reales (USD 1.000 aprox.) para invertir en la actividad.

Lula presentó el paquete en una ceremonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, y lo planteó como respuesta a una aspiración extendida. “Todo el mundo sueña con trabajar por cuenta propia, todo el mundo sueña con prosperar y con tener un negocio”, dijo. Añadió: “Nadie quiere ser un MEI toda su vida, la gente quiere crecer; corresponde al Gobierno proporcionar las condiciones”.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva —candidato a la reelección presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT)—, y el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, durante una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado

Sobre la deuda con los bancos, el presidente prometió: “Vamos a comprar hasta el 95 % de la deuda de los emprendedores para que podáis comenzar de nuevo porque creyeron en este país y debemos ayudaros a salir del ahogo”.

Para Lula, “el éxito de la economía brasileña” se basa en que el dinero circule en manos de la gente. “Lo que estamos haciendo hoy es atender a un sueño de la población”, afirmó.

El MEI es una figura tributaria simplificada creada en 2008 por la Ley Complementar 128 para formalizar a trabajadores autónomos, entre ellos repartidores de comida y conductores de plataformas de transporte, además de dueños de pequeños comercios.

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Quien se inscribe puede emitir facturas, acceder a crédito y cotizar a la seguridad social a cambio de una cuota mensual fija. Para mantener la categoría, el negocio debe facturar hasta 81.000 reales al año y tener un solo empleado.

La morosidad es un problema antiguo del sistema. En agosto de 2023, según datos de la Receita Federal, 6,4 millones de MEI, el 41,4% del total, acumulaban al menos un mes de atraso. La mora implica perder la cobertura previsional y, tras dos años sin pagar, la cancelación del registro empresarial y el traspaso de la deuda a la persona física.

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El Gobierno ya había movido otras piezas para este sector. El 29 de junio, Lula entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, el proyecto PLP 186/2026, que eleva el límite de facturación a 110.000 reales en 2027 y a 140.000 en 2028, y permite contratar a dos empleados.

FOTO DE ARCHIVO: Una vendedora de pollos trabaja en un mercado de São Paulo, Brasil, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Jorge Silva/Archivo

El 3 de julio lanzó Desenrola MEI, que ofrece descuentos de hasta el 70% y plazos de hasta 145 meses a los 3,5 millones de MEI, de un total de 16,8 millones, con deudas en la deuda activa. La propuesta de este martes sustituye ese descuento parcial por la remisión íntegra.

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El anuncio llega con Lula en desventaja. En la primera vuelta del 4 de octubre, el senador del Partido Liberal Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% del mandatario.

Datafolha, en un sondeo realizado entre el 6 y el 8 de octubre, dio a Flávio Bolsonaro el 49% de las intenciones de voto y a Lula el 45%, con un margen de error de dos puntos. Entre los votos válidos, la distancia fue de 52% a 48%.

El electorado en disputa es amplio. Según ese mismo sondeo, el 46% de quienes votaron a los candidatos eliminados Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado y Romeu Zema se inclina por Flávio Bolsonaro. Antes de la primera vuelta, el 3 de octubre, Datafolha daba a Lula una ventaja de 47% a 46%.

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El perdón, de aprobarse, entraría en vigor en enero de 2027, con el resultado del balotaje ya conocido y con un Senado en el que el Partido Liberal obtuvo 19 de las 54 bancas renovadas el 4 de octubre. La suerte de los 12.600 millones de reales dependerá, por tanto, del gobierno que se instale y de la mayoría que logre armar en el Congreso.