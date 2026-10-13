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A sus 91 años, Judi Dench confiesa cómo imagina el final de su vida: “Quiero morir en un camerino”

La ganadora del Óscar aseguró que no piensa abandonar la actuación, pese a su avanzada edad y a la pérdida progresiva de visión

Judi Dench
La intérprete de M en la saga James Bond asegura que todavía tiene mucho por hacer en el mundo de la actuación.(EFE)
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Judi Dench, a sus 91 años, rechaza la idea de abandonar los escenarios y asegura que quiere actuar hasta el final de sus días. En una entrevista con The Times, la actriz británica afirmó que le gustaría fallecer mientras ejerce su profesión, en lugar de apartarse de la actividad artística.

“Quiero ser como Newton Blick, que murió en su camerino después de una función”, afirmó Dench. “Quiero ser una de esas mujeres que se tiran de un avión cuando cumplen cien años”, agregó.

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La trayectoria de la actriz comenzó en 1957, con su debut en la compañía Old Vic. Desde entonces, acumula cerca de 150 créditos en cine y televisión, además de más de 100 papeles teatrales. Entre sus actuaciones más recordadas figuran su interpretación de la reina Isabel I en Shakespeare in Love, película por la que ganó el Óscar; Sally Bowles en Cabaret; y sus participaciones en Mrs. Brown, Philomena y Belfast.

El palmarés de Dench incluye un premio de la Academia, un Tony, dos Globos de Oro, cuatro premios de la Academia Británica de Televisión, seis premios BAFTA de cine y siete galardones Olivier. Este año sumó un nuevo trabajo a su extensa carrera con un papel de voz en la película El árbol muy muy lejano.

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La ganadora del Óscar confesó que le gustaría conservar la energía de quienes se atreven a saltar de un avión incluso a los 100 años (REUTERS/Toby Melville/File Photo)
La ganadora del Óscar confesó que le gustaría conservar la energía de quienes se atreven a saltar de un avión incluso a los 100 años (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Los apelativos que rechaza por completo

Consultada sobre cómo se siente al recibir el apelativo de “tesoro nacional” en Reino Unido, la actriz expresó su rechazo sin rodeos. “Lo detesto. Hace que parezca una reliquia polvorienta guardada al fondo de un armario, junto a fósiles de dinosaurio y un escudo romano roto”, declaró a The Times.

Dench también manifestó su intención de desterrar palabras como “retiro”, “vintage” y “vieja” de las conversaciones sobre su carrera.

“Tienes que lidiar con gente que te pregunta: ‘¿Cuándo te vas a retirar?’ o ‘¿No es hora de que descanses?’. No, ¡ni hablar!”, sostuvo la artista. Aun así, reconoció que la edad tiene una ventaja en su profesión: “Te dan un camerino más cerca del escenario. Fuera de eso, olvídate”, bromeó.

Películas ganadoras del Oscar
La actriz de "Shakespeare In Love" ha tenido que adaptar sus métodos para aprenderse los diálogos debido a los efectos de la degeneración macular. (Archivo)

La enfermedad que complica su trabajo

Desde 2012, Dench convive con degeneración macular asociada a la edad, la misma enfermedad ocular que afectó a su madre, Eleanora Olave Dench. Esta afección puede complicar la lectura y el reconocimiento de rostros, por lo que la actriz ha tenido que adaptar sus métodos de trabajo para continuar con su carrera.

“He tenido que encontrar un método diferente para aprenderme los textos porque, incluso con el tamaño de letra ampliado, me cuesta”, explicó a The Times. “Me ha hecho darme cuenta de que tengo memoria fotográfica, así que no poder ver el patrón de las palabras en la página hace que las cosas sean realmente difíciles. Ahora mis amigos me ayudan y, siempre que me den tiempo suficiente para prepararme, logro arreglármelas de alguna manera”, añadió.

La actriz británica comparte con su madre, Eleanora Olave Dench, el antecedente de la degeneración macular asociada a la edad (Chris Jackson/Pool via REUTERS)
La actriz británica comparte con su madre, Eleanora Olave Dench, el antecedente de la degeneración macular asociada a la edad (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

La actriz también reconoció que suele disimular sus dificultades visuales en situaciones sociales. “Soy bastante buena actuando como si pudiera ver. Pero después la gente piensa que los estoy ignorando cuando no sonrío ni los reconozco”, comentó.

Pese a los obstáculos que enfrenta, Dench mantiene su intención de seguir vinculada a la actuación. En noviembre publicará sus memorias, tituladas Is It Too Late to Make a Run for It?, un nuevo capítulo en la trayectoria de una intérprete que no tiene planes de retirarse.

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