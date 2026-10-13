EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 13 de octubre

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha este martes 13 de octubre en la Ciudad de México para exigir un aumento salarial mayor , mejores condiciones laborales y más personal médico y administrativo .

11:17 hs

Agenda de movilizaciones hoy 13 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 12OCTUBRE2026.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI y bloquearon la avenida Cuauhtémoc, a la altura de las estaciones del Metro y Metrobús Centro Médico, como parte de las movilizaciones que comenzaron el 1 de octubre para exigir mejores condiciones laborales, un aumento salarial justo, un retiro digno, así como la restitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

La movilización con mayor aforo estimado será la convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), que prevé reunir a unas 2 mil 500 personas a las 10:00 horas frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Los trabajadores demandarán un incremento salarial de 20 por ciento, revisión contractual y respeto a sus derechos laborales. No se descarta un bloqueo sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría.

Por la tarde, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una marcha desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, hacia las oficinas centrales del instituto en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez. La movilización está programada para iniciar a las 15:00 horas y contempla una asistencia aproximada de mil 500 personas.

Los manifestantes exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a quien acusan de presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales. También plantean demandas relacionadas con el abasto de insumos y equipos médicos, aumento salarial, jubilaciones dignas y el cese de presuntas intimidaciones y acoso sindical y laboral.

Megamarcha IMSS.

Antes, a las 09:00 horas, integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se concentrarán en la Unidad de Medicina Familiar 35, en calle 7 número 200, colonia Agrícola Pantitlán, en Iztacalco. Posteriormente se trasladarían a la sede de la sección sindical. Solicitan medicamentos, insumos, cobertura de plazas vacantes, contratación de personal y mejores condiciones de trabajo.

En el Centro Histórico también se esperan diversas actividades. A las 10:00 horas, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo ofrecerá una conferencia frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha y Resistencia Indígena. Abordarán asuntos como la criminalización de la protesta social, desaparición forzada e intervencionismo.

A la misma hora, un trabajador de Petróleos Mexicanos se manifestará frente a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en Zaragoza 15, colonia Guerrero, para exigir respeto a sus derechos laborales.

Más tarde, a las 13:00 horas, integrantes de la comunidad politécnica acudirán a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en Correo Mayor 8, y a la Secretaría de Educación Pública, en República de Argentina 28. Entregarán una carta en la que solicitan mayor presupuesto para el Instituto Politécnico Nacional, el pago de gratificaciones a trabajadores jubilados y garantías para la libre manifestación. La SSC prevé posibles afectaciones viales en la zona.

También a las 11:00 horas, la colectiva Las Tonantzin se concentrará frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en James Sullivan 119, colonia San Rafael, para demandar justicia para una mujer víctima de violencia. Las autoridades no descartan que otras colectivas feministas se sumen a la protesta.

La Plataforma 4:20 llevará a cabo, desde el mediodía, una jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos. Las actividades se desarrollarán en el Monumento a la Madre, en el cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte Poniente, así como en avenida Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

A las 14:00 horas, comerciantes ambulantes se reunirán en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, ubicada en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera, para solicitar espacios de venta en la vía pública.

Además, se tiene prevista la peregrinación anual de trabajadores de PepsiCo, que partirá a las 15:00 horas de la Glorieta de Peralvillo hacia la Basílica de Guadalupe, con una asistencia estimada de 6 mil personas.

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