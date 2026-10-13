Robert Pattinson habla sobre el futuro del rodaje de ‘The Batman Part II’ luego de que el director dejara el proyecto

‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela (Warner Bros)

Guardar

Robert Pattinson ofreció sus primeras declaraciones sobre la suspensión temporal del rodaje de The Batman Part II, la próxima entrega cinematográfica del superhéroe de DC Comics.

La producción se detuvo la semana pasada después de que el director Matt Reeves se apartara temporalmente del proyecto por un asunto familiar, según confirmó un representante de la película.

PUBLICIDAD

Durante la presentación de Primetime en el Festival de Cine de Londres, Pattinson habló sobre la situación en una entrevista con Official Pop Drop.

El actor, quien volverá a interpretar a Bruce Wayne y su identidad como Batman, señaló que el equipo hará una pausa antes de determinar cómo continuará el trabajo.

“Vamos a hacer una pausa por un tiempo y después vamos a resolverlo todo”, declaró el intérprete, sin ofrecer detalles adicionales sobre la situación del director ni sobre una posible modificación del calendario de producción.

Robert Pattinson señaló que el rodaje de The Batman está temporalmente detenido. (Captura de video)

La suspensión se dio a conocer el 5 de octubre. Ese día, un representante de la película informó que el rodaje quedaría interrumpido temporalmente mientras Reeves atendía un asunto familiar.

PUBLICIDAD

El comunicado también indicó que DC Studios respaldaba al cineasta y esperaba reanudar el trabajo próximamente.

“La producción de ‘The Batman Part II’ se ha suspendido temporalmente mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar. Matt cuenta con todo el apoyo de DC Studios y esperamos continuar este recorrido pronto”, señaló el representante en la declaración difundida a los medios.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la naturaleza del asunto familiar que motivó la pausa. Tampoco se ha anunciado una nueva fecha para retomar las grabaciones ni se ha confirmado que la interrupción implique cambios en el estreno previsto.

PUBLICIDAD

Actualmente, The Batman Part II tiene programado su lanzamiento para el 18 de febrero de 2028. La fecha, sin embargo, se mantiene sujeta al desarrollo de la producción, que ha experimentado varios cambios de calendario desde que se anunció la continuación de la película original.

La segunda película de 'The Batman' mantiene su fecha de estreno para febrero de 2028.

En un principio, el estreno estaba previsto para el 2 de octubre de 2026. Posteriormente, Warner Bros. trasladó la fecha al 1 de octubre de 2027 y, en una nueva modificación, fijó el lanzamiento para febrero de 2028.

La primera entrega, The Batman, llegó a los cines el 4 de marzo de 2022, bajo la dirección de Reeves y con Pattinson como protagonista.

PUBLICIDAD

La secuela se estrenará, si se mantiene el calendario actual, casi seis años después de aquella película, que presentó una versión de Bruce Wayne centrada en sus primeros años como vigilante de Ciudad Gótica.

Además de Robert Pattinson, la nueva producción contará con un reparto integrado por Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance y Brian Tyree Henry.

Scarlett Johansson será parte del elenco de la secuela. (Grosby)

También regresarán varios intérpretes de la primera película, entre ellos Colin Farrell como Oswald Cobblepot, conocido como el Pingüino; Andy Serkis como Alfred Pennyworth, el mayordomo y figura cercana a Bruce Wayne, y Jeffrey Wright como James Gordon, comisionado de policía de Ciudad Gótica.

PUBLICIDAD

Por ahora, los responsables de la película no han comunicado cambios en el elenco ni en la fecha de estreno.