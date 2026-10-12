Flávio Bolsonaro se reunió con el gobernador y el alcalde de San Pablo para afianzar apoyos de cara al balotaje en Brasil

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro habla durante una reunión con alcaldes de la región del Gran San Pablo (REUTERS/Jean Carniel)

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Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal y candidato conservador a la presidencia de Brasil, dedicó este domingo 11 de octubre a asegurar apoyos políticos en el estado de San Pablo, el más poblado del país, a dos semanas de la segunda vuelta del 25 de octubre. Se reunió con el gobernador reelegido, Tarcísio de Freitas, con el alcalde de la capital, Ricardo Nunes, y con alcaldes y concejales del área metropolitana.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato, respondió con un gran mitin en la Avenida Paulista, frente al Museo de Arte de São Paulo (Masp). Ambos candidatos coincidieron así en la ciudad que concentra el mayor caudal de votos, en el tramo final de una campaña muy polarizada.

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Bolsonaro recibió primero a los alcaldes de la región metropolitana, que reúne 39 municipios, entre ellos São Bernardo do Campo, Cotia, Osasco, Guarulhos y Franco da Rocha. Por la tarde se reunió con los concejales. Según la prensa brasileña, la estrategia consiste en identificar dónde puede ampliar su votación y afianzar los estados en los que terminó primero.

“Quiero estar muy cerca de cada uno de ustedes, alcaldes. Así es como vamos a construir un Brasil verdaderamente mejor, porque los recursos federales llegarán a la base”, dijo el candidato. Prometió que los municipios recibirían más financiación para combatir la delincuencia si gana la elección.

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El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), habla con Tarcisio de Freitas, gobernador de San Pablo, durante una reunión con alcaldes de la región del Gran San Pablo (REUTERS/Jean Carniel)

De Freitas pidió a los aliados que movilicen votantes en las dos semanas que quedan y advirtió que la elección no está decidida. El gobernador es una pieza central de la campaña: fue uno de los nombres que Jair Bolsonaro consideró como sucesor antes de optar por su hijo, y desde entonces comparte mítines con el candidato.

Lula, por su parte, ofreció su propia respuesta a la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los votantes. “Para la clase trabajadora, para la comunidad, para el territorio, protección; para los delincuentes, la cárcel”, dijo a periodistas antes de subir al escenario. Añadió que, si es reelegido, quiere reformar el enfoque nacional frente al delito con participación directa del Gobierno federal.

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Desde un camión con megafonía, el presidente instó a votar a los jóvenes, que formaban buena parte de la multitud, y apeló a los mayores, para quienes el voto es optativo a partir de los 70 años. Entre los asistentes estaba Carlos Teobaldo da Silva, de 79 años, jubilado de Petrobras que llegó con el uniforme naranja de la empresa y que ascendió de albañil a supervisor de mantenimiento. “Creo en un cambio de rumbo y seguiré luchando por la reelección de Lula y sus proyectos”, dijo.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una protesta en defensa de la democracia y en apoyo de él, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en Sao Paulo, Brasil, el 11 de octubre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

La primera vuelta del 4 de octubre dejó a Bolsonaro al frente con el 47,03 % de los votos válidos, frente al 45,16 % de Lula, según el Tribunal Superior Electoral. La diferencia fue de unos 2,25 millones de votos. Ninguno alcanzó el 50% necesario para ganar sin balotaje, y el presidente empeoró su resultado de 2022, cuando obtuvo el 48,4 % en la primera ronda.

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La abstención llegó al 21,08 %, 33,4 millones de personas, la cifra más alta en una primera vuelta presidencial desde 1998. Ese dato pesa en una segunda vuelta en la que cada campaña necesita llevar a las urnas a su electorado más desmovilizado.

En São Paulo, De Freitas se impuso en primera vuelta a Fernando Haddad, exministro de Hacienda de Lula y exalcalde de la capital, y evitó el balotaje estatal. Bolsonaro también superó al presidente en ese estado. El padre del candidato, Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

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La derecha prepara además un acto en la Avenida Paulista para el domingo 18 de octubre, con Bolsonaro, De Freitas, Nunes y el diputado federal Nikolas Ferreira. Nunes negó que se trate de una disputa de público con Lula. La segunda vuelta se definirá en buena medida por la capacidad de cada bando de movilizar votantes en los municipios y por el comportamiento de una abstención que ya marcó un récord en la primera ronda.