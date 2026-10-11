América Latina

Uruguay desalienta el ahorro en dólares: la estrategia del Banco Central para favorecer la moneda local

Un análisis muestra que el ahorro en divisa norteamericana tuvo rendimiento negativo entre 1972 y 2026

Uruguay apuesta a la desdolarización de los ahorros de los uruguayos (EFE/ Raúl Martínez)
Uruguay apuesta a la desdolarización de los ahorros de los uruguayos (EFE/ Raúl Martínez)
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El Banco Central del Uruguay (BCU) ha iniciado una ofensiva para desalentar el ahorro en dólares de la población y favorecer el peso uruguayo. La tarea no es sencilla en un país en el que los habitantes suelen privilegiar la divisa estadounidense para colocar su dinero en los depósitos de bancos. La autoridad monetaria uruguaya publicó esta semana el informe Uruguay: profundización financiera en moneda nacional en el que presenta datos para mostrar que es más conveniente el ahorro en pesos uruguayos.

Los uruguayos confían en el dólar para colocar su dinero. Lo consideran una herramienta segura, que les ofrece cobertura ante cualquier riesgo externo. En otras palabras, es una suerte de seguro. Pero, ¿qué tan caro es este seguro?

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El costo que surge del perfil de retornos observados excede lo que sería razonable pagar por un seguro ante dichos eventos extremos”, dice el informe presentado por el Banco Central. Para argumentar este “costo” la autoridad monetaria recurrió a cifras. La opción de ahorro preferida por los uruguayos son los depósitos de dólares a la vista, cuyos ahorristas perdieron entre 1972 y 2026 un 6% anual de poder adquisitivo local.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto al presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa (BCU)
El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto al presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa (BCU)

Para alguien que deposita ahorros en moneda extranjera, la probabilidad de experimentar una pérdida de poder de compra es superior a 60% en todos los horizontes y aumenta de 63% a un mes a 80% a 10 años y a 93% a 12 años, considerando ese período, según surge de datos históricos que consideran las series mensuales de la cotización del dólar y de la inflación.

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El ahorro en dólares presenta una mayor volatilidad en términos reales: en el período 2005–2026, la volatilidad del poder de compra del ahorro en dólares, medida como el desvío estándar de su variación interanual, fue de 9,8%, frente a 1,5% para los depósitos en moneda nacional”, defiende el BCU en su informe.

De los ahorros en dólares más altos del mundo

Los depósitos de los uruguayos continúan siendo “altamente dolarizados”, se concentran en “instrumentos a la vista” y todavía “sigue siendo limitado” el desarrollo de mercados financieros vinculados al peso uruguayo, dice este documento.

El Banco Central de Uruguay avanza un paquete de medidas para incentivar la desdolarización del país (Europa Press)
El Banco Central de Uruguay avanza un paquete de medidas para incentivar la desdolarización del país (Europa Press)

De hecho, Uruguay sigue siendo uno de los países más dolarizados de América Latina pese a la reducción que hubo a lo largo de los años.

La dolarización de los depósitos a comienzos de los años 2.000 era del 90% y se redujo al 72% en julio de 2026, considerando los depósitos del sector privado. Este proceso no fue lineal y se intensificó en el último año cuando los depósitos en el billete verde fueron tres puntos porcentuales menos.

Uruguay aparece en el puesto nueve de 108 países, solo detrás de Armenia, el Congo, Macao, Camboya, Nicaragua, Sin Maarten, Lituania y Canadá. El promedio de todos los países es de 29%.

Los depósitos en dólares de los uruguayos se han reducido pero sigue en los niveles más altos de la región (REUTERS/Mariana Greif)
Los depósitos en dólares de los uruguayos se han reducido pero sigue en los niveles más altos de la región (REUTERS/Mariana Greif)

Este porcentaje significa que Uruguay “continúa exhibiendo uno de los niveles más altos de depósitos de América Latina, ubicándose sistemáticamente en el exterior superior del rango regional y muy por encima del promedio de los países comparables”.

La notificación que deben enviar los bancos

Parte de la estrategia que dispuso el BCU para desdolarizar la economía entró en vigencia este mes e implica que los bancos tengan que enviar una notificación a sus clientes que los alerte del riesgo que implica la operación. Con esto, las autoridades buscan que las personas “dispongan de más información al momento de decidir cómo ahorrar” y que se haga visible “que las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el poder de compra de sus ahorros en Uruguay”.

Otra de las medidas en carpeta a futuro es para el mercado de vivienda. Lo que pretenden las autoridades es que algunos proyectos inmobiliarios estén nominados en moneda nacional. Lo mismo pretende sobre portales y plataformas comerciales.

Gobierno apuesta a que precios del mercado de vivienda estén nominados en pesos (REUTERS/Ana Ferreira)
Gobierno apuesta a que precios del mercado de vivienda estén nominados en pesos (REUTERS/Ana Ferreira)

“La complementariedad entre las medidas y su adecuada calibración resultan fundamentales para favorecer una mayor intermediación en moneda nacional, ampliar las posibilidades de ahorro y financiamiento de hogares y empresas y, por esa vía, contribuir al crecimiento y desarrollo económico del país”, analiza el Banco Central.

Una economía “más resiliente”

Históricamente, los uruguayos se preocuparon por la “resiliencia de la economía frente a los shocks”, dice el informe. Una depreciación abrupta de la moneda –como puede suceder en una crisis– perjudica especialmente a quienes se endeudan en dólares pero tienen ingresos en pesos. Un ejemplo de esto fue lo que sucedió en la crisis financiera del 2002.

Pero en algo más de dos décadas la incidencia de estos shocks externos ha cambiado, algo que las autoridades adjudican a una macroeconomía más sólida. Una de las explicaciones es que el sistema bancario tiene un mayor nivel de capitalización, “amplios colchones” de liquidez y “una menor sensibilidad de las variables financieras y macroeconómicas”.

El informe del BCU enumera otra serie de episodios que explican que la economía uruguaya sea “más resiliente”, como una mayor diversificación de los destinos comerciales y de las fuentes de financiamiento, así como una matriz energética menos dependiente de los precios internacionales.

Hubo, además, una consolidación del régimen de metas de la inflación (fijado actualmente en 4,5%), una tasa que desde el 2023 ha estado dentro del rango de tolerancia fijado por las autoridades.

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, y el presidente saliente, Washington Ribeiro (Presidencia Uruguay)
El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, y su antecesor, Washington Ribeiro (Presidencia Uruguay)

Otra de las claves, según la visión del equipo económico, es la “plena flexibilidad cambiaria”: desde 2021 no hay intervenciones en el mercado de cambios. Esto se puede considerar como una política de Estado, dado que desde que sucede han pasado dos gobiernos: el de Luis Lacalle Pou y el de Yamandú Orsi.

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