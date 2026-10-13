Tres firmas de abogados asumieron la representación de Gloria Arizabaleta, excongresista que ‘suspendió’ a Gustavo Petro

Gloria Arizabaleta, ex representante a la Cámara, firmó un documento en el que se ordenaba la suspensión provisional del expresidente Petro - crédito Instagram

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Las firmas de abogados Mario Iguarán Abogados, MDíaz Abogados y Víctor Mosquera Marín Abogados asumieron la representación de la excongresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta Corral, que fungió como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el comunicado emitido por las firmas de abogados, la defensa penal de la exlegisladora estará liderada por los abogados Mario Iguarán Arana, que fue fiscal General de la Nación, y Marlon Fernando Díaz, que fungió como procurador judicial.

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“Junto con sus respectivos equipos, estarán al frente de la estrategia jurídica y la representación de la excongresista ante las autoridades nacionales”, precisaron las firmas en la comunicación oficial.

De igual manera, informaron que la firma Mosquera Marín Abogados se encargará de la estrategia jurídica internacional de la excongresista y de la protección de sus derechos y garantías ante las instancias internacionales.

Las firmas Mario Iguarán Abogados, MDíaz Abogados y Víctor Mosquera Marín Abogados asumieron conjuntamente la representación de Gloria Elena Arizabaleta Corral - crédito @VMMAbogados/X

“Las tres firmas conforman un equipo jurídico integral y actuarán de manera coordinada, con independencia, rigor y los más altos estándares profesionales, en la defensa de los derechos e intereses de Gloria Arizabaleta”, precisaron.

La investigación de la Corte Suprema está ligada al polémico auto contra Petro

En julio de 2026, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación formal a la excongresista Arizabaleta por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. La investigación está sustentada en un auto que firmó la exlegisladora, por medio del cual se suspendía al expresidente de la República Gustavo Petro.

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De igual manera, la Corte abrió indagación a Arizabaleta por una denuncia presentada por el exmandatario, que la señaló de ejercer presuntas presiones burocráticas que, presuntamente, se convirtieron en extorsión.

Por estos hechos, el alto tribunal informó que la excongresista sería citada a indagatoria. “En el expediente hay declaraciones y evidencias documentales que llevaron a tomar la decisión”, precisó.

La Corte Suprema de Justicia abrió indagación formal a la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral - crédito @CorteSupremaJ/X

El documento que firmó Gloria Arizabaleta como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes establecía la suspensión del ex jefe de Estado por su presunta participación en actividades políticas, relacionadas con las elecciones presidenciales (segunda vuelta) que se iban a llevar a cabo el 21 de junio de 2026.

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“SUSPENDER PROVISIONALMENTE del ejercicio del cargo al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, Presidente de la República, hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., en los términos y por las razones expuestas en el parte motiva de esta providencia. Contra esta orden no procede recurso alguno (sic)”, se lee en el documento.

En la misiva en cuestión, figuraba como argumento la presunta vulneración de las normas de neutralidad exigidas a quienes ejercen funciones públicas por parte del exmandatario.

Sin embargo, el congresista Alejandro Ocampo, también del Pacto Histórico, explicó en su momento que ese auto no había sido emitido de manera formal por la Comisión de Investigación y Acusación.

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Desde Nueva York, donde el mandatario recibió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro se refirió al auto de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta que plantea una suspensión provisional en su contra - crédito Reuters

Según precisó, el texto fue sustraído de los archivos de la excongresista. Además, aclaró que la exfuncionaria no tenía la facultad para suspender al entonces presidente. “Lo sacaron de su oficina, de su correo, pero no existe en la Comisión ningún auto (…) Una sola investigadora no puede suspender al presidente, no tiene validez”, dijo el legislador, en diálogo con Blu Radio.

Posteriormente, el expresidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y calificó la suspensión provisional que firmó Arizabaleta como una forma de extorsión.

“Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero, cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no es, no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión”, señaló en su momento el exmandatario desde Nueva York, donde asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

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