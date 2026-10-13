Colombia

Tres firmas de abogados asumieron la representación de Gloria Arizabaleta, excongresista que ‘suspendió’ a Gustavo Petro

La exlegisladora es investigada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto

Gloria Arizabaleta, ex representante a la Cámara, firmó un documento en el que se ordenaba la suspensión provisional del expresidente Petro - crédito Instagram
Gloria Arizabaleta, ex representante a la Cámara, firmó un documento en el que se ordenaba la suspensión provisional del expresidente Petro - crédito Instagram
Guardar

Las firmas de abogados Mario Iguarán Abogados, MDíaz Abogados y Víctor Mosquera Marín Abogados asumieron la representación de la excongresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta Corral, que fungió como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el comunicado emitido por las firmas de abogados, la defensa penal de la exlegisladora estará liderada por los abogados Mario Iguarán Arana, que fue fiscal General de la Nación, y Marlon Fernando Díaz, que fungió como procurador judicial.

PUBLICIDAD

Junto con sus respectivos equipos, estarán al frente de la estrategia jurídica y la representación de la excongresista ante las autoridades nacionales”, precisaron las firmas en la comunicación oficial.

De igual manera, informaron que la firma Mosquera Marín Abogados se encargará de la estrategia jurídica internacional de la excongresista y de la protección de sus derechos y garantías ante las instancias internacionales.

Las firmas Mario Iguarán Abogados, MDíaz Abogados y Víctor Mosquera Marín Abogados asumieron conjuntamente la representación de Gloria Elena Arizabaleta Corral - crédito @VMMAbogados/X
Las firmas Mario Iguarán Abogados, MDíaz Abogados y Víctor Mosquera Marín Abogados asumieron conjuntamente la representación de Gloria Elena Arizabaleta Corral - crédito @VMMAbogados/X

Las tres firmas conforman un equipo jurídico integral y actuarán de manera coordinada, con independencia, rigor y los más altos estándares profesionales, en la defensa de los derechos e intereses de Gloria Arizabaleta”, precisaron.

La investigación de la Corte Suprema está ligada al polémico auto contra Petro

En julio de 2026, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación formal a la excongresista Arizabaleta por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. La investigación está sustentada en un auto que firmó la exlegisladora, por medio del cual se suspendía al expresidente de la República Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

De igual manera, la Corte abrió indagación a Arizabaleta por una denuncia presentada por el exmandatario, que la señaló de ejercer presuntas presiones burocráticas que, presuntamente, se convirtieron en extorsión.

Por estos hechos, el alto tribunal informó que la excongresista sería citada a indagatoria. “En el expediente hay declaraciones y evidencias documentales que llevaron a tomar la decisión”, precisó.

La Corte Suprema de Justicia abrió indagación formal a la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral - crédito @CorteSupremaJ/X
La Corte Suprema de Justicia abrió indagación formal a la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral - crédito @CorteSupremaJ/X

El documento que firmó Gloria Arizabaleta como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes establecía la suspensión del ex jefe de Estado por su presunta participación en actividades políticas, relacionadas con las elecciones presidenciales (segunda vuelta) que se iban a llevar a cabo el 21 de junio de 2026.

SUSPENDER PROVISIONALMENTE del ejercicio del cargo al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, Presidente de la República, hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., en los términos y por las razones expuestas en el parte motiva de esta providencia. Contra esta orden no procede recurso alguno (sic)”, se lee en el documento.

En la misiva en cuestión, figuraba como argumento la presunta vulneración de las normas de neutralidad exigidas a quienes ejercen funciones públicas por parte del exmandatario.

Sin embargo, el congresista Alejandro Ocampo, también del Pacto Histórico, explicó en su momento que ese auto no había sido emitido de manera formal por la Comisión de Investigación y Acusación.

Desde Nueva York, donde el mandatario recibió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro se refirió al auto de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta que plantea una suspensión provisional en su contra - crédito Reuters
Desde Nueva York, donde el mandatario recibió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro se refirió al auto de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta que plantea una suspensión provisional en su contra - crédito Reuters

Según precisó, el texto fue sustraído de los archivos de la excongresista. Además, aclaró que la exfuncionaria no tenía la facultad para suspender al entonces presidente. “Lo sacaron de su oficina, de su correo, pero no existe en la Comisión ningún auto (…) Una sola investigadora no puede suspender al presidente, no tiene validez”, dijo el legislador, en diálogo con Blu Radio.

Posteriormente, el expresidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y calificó la suspensión provisional que firmó Arizabaleta como una forma de extorsión.

“Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero, cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no es, no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión”, señaló en su momento el exmandatario desde Nueva York, donde asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Temas Relacionados

Gloria ArizabaletaGustavo PetroMario Iguarán AbogadosVíctor Mosquera Marin AbogadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

El colombiano, que terminó en el puesto 20 en el Tour de Francia, bajó puestos en comparación con un pedalista que fue sorpresa en la Vuelta a España 2026

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Carlos Carrillo rectificarse por decir que el exsenador Carlos Trujillo es “el cerebro del desfalco de la Ungrd”

La Sala Civil de Decisión amparó los derechos a la honra y al buen nombre del excongresista conservador y ordenó al exfuncionario del Gobierno Petro que aclare sus señalamientos y reconozca que no dispone de pruebas que lo vinculen con presuntos hechos de corrupción en la entidad

Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Carlos Carrillo rectificarse por decir que el exsenador Carlos Trujillo es “el cerebro del desfalco de la Ungrd”

Hernán Penagos defendió la transparencia de las elecciones y espera que el Consejo de Estado resuelva su tutela contra Petro por señalamientos de fraude

El registrador nacional cuestionó los señalamientos del expresidente sobre presuntas irregularidades en los comicios y recordó que el escrutinio estuvo a cargo de las comisiones escrutadoras, jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral

Hernán Penagos defendió la transparencia de las elecciones y espera que el Consejo de Estado resuelva su tutela contra Petro por señalamientos de fraude

Salario mínimo de 2027: el Ministerio del Trabajo indicó cuál será el primer paso para decidir el aumento del sueldo de millones de empleados

Representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores se reunieron el 13 de octubre de 2026 para cumplir con la sesión de la Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales

Salario mínimo de 2027: el Ministerio del Trabajo indicó cuál será el primer paso para decidir el aumento del sueldo de millones de empleados

Mitos y realidades sobre el injerto capilar: el error común que puede dejar una diferencia visible en la línea del cabello trasplantado

La edad, los antecedentes familiares, la velocidad del debilitamiento y la posible expansión del patrón influyen en una planificación que debe evitar decisiones difíciles de corregir posteriormente

Mitos y realidades sobre el injerto capilar: el error común que puede dejar una diferencia visible en la línea del cabello trasplantado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Eva Rey arremetió contra Matador por llamar “ratita” a la primera dama: “Mira que yo no quería creer que eres misógino”

Mary Méndez deberá someterse a una cirugía tras un accidente en bicicleta: “Se me complicó”

Shakira superó a The Weeknd y a Karol G con la gira que más asistentes ha tenido del mundo: más de 50.000 personas por ‘show’

Deportes

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

La selección Colombia femenina ganó 2-1 ante Venezuela de visita y en duelo amistoso como preparación al Mundial 2027

Richard Ríos, jugador de la selección Colombia, anotó su primer gol con Al Ittihad de Arabia Saudita: fue de media distancia por la Champions Asiática

Equiver explicó el proceso de restauración para el gramado del estadio El Campín de Bogotá tras cuestionamientos por usar césped del parque La Florida

Atlético Nacional sería el campeón de la Liga BetPlay 2026-II, según Fútbol Eficiente: así podría quedar el grupo de los ocho