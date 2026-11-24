El excongresista y excandidato presidencial respondió a la denuncia penal interpuesta por Enrique Vargas Lleras en su contra, asegurando que su libro 'Y se los comió el tigre' relata hechos de la campaña de 2022 y no contiene injurias. (@RoyBarreras/X)

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A través de sus redes sociales, el exsenador y excandidato presidencial Roy Barreras respondió a la denuncia penal presentada por Enrique Vargas Lleras, codirector de Cambio Radical, y defendió el contenido de su libro ¡Y se los comió el tigre! ¿Por qué perdió la izquierda teniéndolo todo para ganar?, en el que hizo una serie de recuentos de las campañas presidenciales de 2022 y 2026.

Barreras, con un video dedicado al hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, negó que se trate de una injuria la afirmación según la cual el fallecido exlíder habría intervenido ante el entonces candidato presidencial Gustavo Petro para frenar que Luz María Zapata, que fue su esposa, se convirtiera en su fórmula vicepresidencial. Relato confirmado por la mujer.

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“Me he enterado esta mañana de que el señor Enrique Vargas Lleras, hermano menor de Germán Vargas Lleras y personaje también menor en la política, ha puesto una denuncia penal en mi contra por lo que está escrito en este libro”, afirmó Barreras, en el inicio de sus descargos contra el hoy líder de la colectividad de Gobierno, que confirmó que acudirá a la justicia para exigir rectificación.

Roy Barreras le respondió al codirector de Cambio Radical Enrique Vargas Lleras, por su denuncia ante la Fiscalía. (Colprensa - Udca(

En ese sentido, el exsenador y exembajador agregó que los pasajes cuestionados por Cambio Radical no buscan afectar la honra de Germán Vargas Lleras, fallecido el 8 de mayo de 2026, sino exponer su versión de conversaciones y decisiones políticas durante la campaña presidencial de 2022. Algo en lo que está en desacuerdo su hermano, que cuestionó el alcance de las afirmaciones.

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“Lo que ustedes encontrarán en este libro no es ninguna injuria, es el relato con todo detalle de lo que ocurrió en la campaña del 2022, también en la del 2026”, expresó Barreras en el video en el que se defendió de los señalamientos y buscó, del mismo modo, darle impulso a su libro, que retrataría aspectos hasta ahora desconocidos de las últimas dos contiendas presidenciales.

Roy Barreras dijo que el contenido del libro puede ser verificado

El exembajador de Colombia ante el Reino Unido sostuvo que las afirmaciones incluidas en su publicación son verificables. “Lo que está allí es cierto y ustedes van a verificarlo”, dijo al referirse a los hechos narrados en el libro; e invitó a Enrique Vargas Lleras a leer la obra. “Por supuesto, invito al señor a que lea el libro. Es más, a que compre varios y los regale en diciembre”, señaló Barreras.

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Según el libro, Germán Vargas Lleras habría intervenido ante el expresidente Gustavo Petro para que no escogiera a su entonces esposa, Luz María Zapata, como fórmula vicepresidencial. (@luzmazapata_/Instagram)

Según su declaración, esta elaboración literaria aborda la postura que Germán Vargas Lleras tenía en ese momento y las negociaciones alrededor de una eventual fórmula vicepresidencial. Barreras mencionó específicamente a Zapata como una alternativa que, a su juicio, pudo haber cambiado el curso de los acuerdos políticos con sectores de oposición, como Cambio Radical.

“Será interesante que conozca él y los demás lo que pensaba Germán Vargas en su momento, en su condición de estadista y lo que ocurrió para que en el 2022 no fuera la fórmula vicepresidencial Luis María Zapata, como pudo ser, y que seguramente hubiera significado un desarrollo distinto de los acuerdos nacionales”, acotó el político vallecaucano, que fue aspirante presidencial.

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Germán Vargas Lleras murió a los 64 años, producto de un cáncer que lo aquejo. (Colprensa)

La denuncia acusa a Barreras de hacer imputaciones sin respaldo

La acción penal presentada ante la Fiscalía por Enrique Vargas Lleras, le atribuyó a Barreras la presunta comisión del delito de injuria, contemplado en el artículo 220 de la Ley 599 de 2000. La denuncia afirma que el autor realizó “afirmaciones injuriosas” contra su hermano que, según el accionante, carecen de respaldo y afectan su honra, su buen nombre, su familia y el partido.

El documento en mención también cuestionó que las afirmaciones se hayan publicado después de la muerte del exvicepresidente. “Germán Vargas Lleras fue un hombre intachable que jamás tuvo investigaciones por su ejercicio en la ejecución de los temas públicos”, planteó Enrique Vargas Lleras que con ello pidieron que el ente acusador investigue los hechos y determine si acusará a Barreras.

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