El cartel, integrado también por Adán Cruz, AEXX, Beneck, DEE, Doble Tentación, Jazz & Flow, Muelas de Gallo, Yoga Fire y Yuvel, reunirá exponentes de rap, hip-hop y reguetón mexicano (Composición fotográfica)

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La música urbana tomará el Monumento a la Revolución con un encuentro gratuito que reunirá rap, hip-hop y reguetón mexa en un mismo escenario. El programa de Ciudad es Juventudes incluye actuaciones de Alemán, Cachirula y Loojan, además de Adán Cruz, Muelas de Gallo, Yoga Fire y otros artistas de la escena nacional.

El cartel, integrado también por Adán Cruz, AEXX, Beneck, DEE, Doble Tentación, Jazz & Flow, Muelas de Gallo, Yoga Fire y Yuvel, reunirá exponentes de rap, hip-hop y reguetón mexicano en una jornada sin costo de acceso para el público.

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Cahirula y Loojan sorprendieron con su presentación en Coachella (@loojanmusic @cachirula/Instagram)

Quiénes encabezan el cartel

El cartel reúne a las siguientes figuras de la música urbana mexicana:

Alemán , rapero y uno de los principales referentes del género en México.

Cachirula , cantante, compositora y productora de reguetón mexa.

Loojan , productor y cantante que forma dúo con Cachirula.

Adán Cruz

AEXX

Beneck

DEE

Doble Tentación

Jazz & Flow

Muelas de Gallo

Yoga Fire

Yuvel

Un cartel del Instituto de la Juventud anuncia la realización del festival gratuito Ciudad es Juventudes en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. (Instituto de la Juventud)

Con esta programación, el INJUVE busca visibilizar la relevancia de la cultura urbana como forma de expresión artística y construcción de comunidad entre las nuevas generaciones.

Con esta programación, el INJUVE busca visibilizar la relevancia de la cultura urbana como forma de expresión artística y construcción de comunidad entre las nuevas generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fecha, horario y sede del concierto gratuito

Ciudad es Juventudes se realizará el domingo 13 de diciembre a partir de las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, alcaldía Cuauhtémoc. La entrada será completamente gratuita y no se contempla ningún costo de acceso para los asistentes.

El concierto organizado por el INJUVE reunirá a trece artistas de la escena urbana en un mismo escenario. Hasta el momento, la información disponible no precisa los horarios individuales de cada presentación ni la hora de finalización de la jornada.

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El Instituto destacó que el objetivo del evento es acercar las expresiones musicales contemporáneas a las juventudes de la capital, reconocer la diversidad de sus identidades y generar espacios de convivencia y participación cultural en lugares emblemáticos de la ciudad.

Alemán, uno de los referentes del rap mexicano

Alemán es el nombre artístico de Érick Raúl Alemán Ramírez, rapero y compositor nacido el 20 de febrero de 1990 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Es fundador del sello Homegrown Mafia y uno de los nombres de mayor proyección del rap latinoamericano actual.

Comenzó su carrera musical a los 14 años, en 2005, dentro del grupo 2 Rimas junto a MC King. Un año después se sumó el DJ Phat y el proyecto pasó a llamarse Doble Rima, con el que publicó los discos Click Clack Punto Exacto (2009) y Clasick Rap (2010). En 2013 formó parte del colectivo Mexamafia antes de iniciar su etapa como solista.

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Entre 2019 y 2021 publicó la trilogía Humo en la Trampa, con participaciones de artistas como Bhavi, C. Tangana, Natanael Cano, Kidd Keo y Fntxy. En noviembre de 2020 lanzó el sencillo “Mi Tío Snoop” junto a Snoop Dogg (@mxalemanmx)

Su álbum debut, Pase de Abordar, llegó en 2014 bajo el sello Gooti Records. Dos años después publicó Rolemos Otro (2016), disco en el que combinó el rap tradicional con el trap. El salto a la proyección internacional se produjo con Eclipse (2018), un álbum doble con colaboraciones de C. Tangana, Kidd Keo y Akapellah que le permitió realizar giras por México, Chile, Argentina y España.

Entre 2019 y 2021 publicó la trilogía Humo en la Trampa, con participaciones de artistas como Bhavi, C. Tangana, Natanael Cano, Kidd Keo y Fntxy. En noviembre de 2020 lanzó el sencillo “Mi Tío Snoop” junto a Snoop Dogg, incluido después en el álbum Huracán (2021), que también sumó colaboraciones con Cypress Hill, Rels B, Santa Fe Klan y Nicki Nicole. Ese mismo año, Alemán fue nombrado Mejor Acto de América Latina Norte en los MTV Europe Music Awards.

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En 2023 publicó Haciéndolo Fino, un disco centrado en temas de negocios y manejo del dinero. Tras años de rivalidad pública con el rapero Gera MX, ambos se reconciliaron y lanzaron en 2024 el álbum conjunto Rich Mafia Vol. 1, con participaciones de C. Tangana y Junior H, acompañado de una gira compartida.

El 8 de mayo de 2025 lanzó De Vuelta a las Andadas, liderado por el sencillo “Te Quería Ver” junto a Netón Vega, que superó los 129 millones de reproducciones en YouTube y recibió certificación doble Diamante de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON) en junio de 2026. El disco incluyó además colaboraciones con A.CHAL, Kris R., El Bogueto y Bhavi.

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En abril de 2026 publicó su material más reciente, Mi Droga, grabado en una casa de playa en Cabo San Lucas con instrumentos en vivo. El álbum superó los 15 millones de reproducciones en Spotify durante los primeros días tras su estreno. Ese mismo año también estrenó “Sí Señor” junto a Gera MX y “Baddie” junto a la cantante e influencer Yerimua.

Cachirula y Loojan, el dúo de reguetón mexa

Cachirula y Loojan forman un dúo dentro del reguetón mexa, un subgénero urbano mexicano. Ella es Karla Julieta Sánchez García, cantante, compositora y productora nacida en Ciudad de México en 2000. Él es Eder Ulises Luján, también productor y cantante, quien se adentró en la música a los 12 años a través de la música electrónica.

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El setlist de Cachirula y LOOJAN incluyó éxitos como BEIBY REMIX, Uii, TiTis y Loquito, desatando la euforia de los asistentes. (Instagram/ @cachirulaa)

Cachirula comenzó a experimentar con música en su casa debido a restricciones familiares para salir a fiestas. Publicó sus primeras producciones en SoundCloud y, a los 18 años, empezó a desarrollarse como DJ y productora, fusionando reguetón con cumbia en fiestas y eventos locales.

Loojan se formó como DJ en la escena de música electrónica y llegó a presentarse en el festival Electric Daisy Carnival (EDC). Con el tiempo, de la mano del productor Luis Díaz, se adentró en el reguetón, primero como productor de otros intérpretes y después como cantante.

Ambos se conocían desde años atrás por compartir espacio de trabajo en la industria, aunque sus carreras avanzaban por separado. Según contaron en entrevista con Rolling Stone en Español, la colaboración entre ambos surgió al finalizar la pandemia de COVID-19, cuando Loojan consideró trabajar con Cachirula como lo que llamó “su última tirada” dentro de la música.

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El resultado fue el sencillo “Beiby”, que marcó el debut de Cachirula como cantante y definió el rumbo de ambas carreras. El tema tuvo un recibimiento inmediato entre el público, lo que llevó a la publicación de un remix con el rapero El Malilla, una de las figuras más destacadas del reguetón mexicano, consolidando al dúo dentro de la escena.

A partir de ese éxito, Cachirula y Loojan crearon el proyecto conjunto Sexolandia, con el que lanzaron su primer EP en noviembre de 2024. Un año después, en agosto de 2025, publicaron la segunda entrega, Sexolandia 2. En ambos trabajos colaboraron con artistas como El Bogueto, Yeri Mua y Enayy.

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Durante 2025 y 2026 continuaron publicando sencillos de forma constante, entre ellos “Rastaman-Dita”, “Nostalgia .0002 Lágrimas”, “Uii” y su remix, además de colaboraciones como “Chaparrita (Remix)” junto a Standly, Yeri Mua y Oscar Maydon, y “Tímida, Santa y Peligrosa” junto al productor brasileño Pedro Sampaio.

Antes de su presentación en el Monumento a la Revolución, Cachirula y Loojan ya se habían presentado en escenarios como el Flow Fest, uno de los festivales de música urbana más grandes de México. En 2026 fueron confirmados dentro del cartel oficial del festival estadounidense Coachella, un hito para la proyección internacional del reguetón mexa.