América Latina

Estados Unidos suspende los servicios consulares en Brasil antes de las elecciones

La medida comenzó el viernes 2 de octubre por razones de seguridad no especificadas, mientras la representación diplomática pidió a sus ciudadanos no acudir a sus instalaciones y no informó cuándo retomará la atención

Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Brasil a dos días de las elecciones presidenciales por motivos de seguridad. (REUTERS/Adriano Machado)
Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Brasil a dos días de las elecciones presidenciales por motivos de seguridad. (REUTERS/Adriano Machado)
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Estados Unidos suspendió los servicios consulares de su embajada y sus consulados en Brasil a partir del viernes, en medio de “motivos de seguridad” que el Departamento de Estado no detalló, a dos días de las elecciones presidenciales del país. Horas después, Australia cerró también su sede diplomática en Brasilia, citando la alerta emitida por Washington.

El Departamento de Estado difundió un comunicado el jueves en el que anunció la medida sin precisar su origen ni vincularla directamente a la jornada electoral del domingo. 2Los servicios consulares en la Embajada y los consulados de EEUU en Brasil se suspenderán a partir del viernes 2 de octubre debido a preocupaciones de seguridad", señaló el texto, que añadió: “Los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia de emergencia durante este periodo no deben acudir a la Embajada, a los consulados ni a otras instalaciones diplomáticas de EEUU”.

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Un portavoz del Departamento de Estado indicó en un correo electrónico que la agencia “está trabajando estrechamente con sus contrapartes brasileñas para abordar las preocupaciones de seguridad”, sin establecer una fecha para la reanudación de los trámites consulares.

La embajadora de Australia en Brasil, Sophie Davies, confirmó en redes sociales el cierre de su sede diplomática: “La Embajada de Australia en Brasilia permanecerá cerrada este 2 de octubre por motivos de seguridad”. La diplomática recomendó además evitar las inmediaciones de la legación estadounidense y pidió a los ciudadanos australianos contactar al Centro de Emergencia Consular en Canberra ante cualquier necesidad urgente.

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Según fuentes cercanas al asunto citadas por medios europeos, la situación en la sede estadounidense respondería a una posible amenaza de bomba en Brasilia, un extremo que no pudo ser confirmado. Las autoridades de la capital brasileña, de hecho, descartaron cualquier amenaza de ese tipo.

La embajada de Australia en Brasilia cerró sus puertas tras la alerta emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. (REUTERS/Adriano Machado)
La embajada de Australia en Brasilia cerró sus puertas tras la alerta emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. (REUTERS/Adriano Machado)

Una persona familiarizada con la situación, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar del tema, indicó a la agencia Bloomberg que el personal de todas las instalaciones diplomáticas estadounidenses en Brasil recibió instrucciones de trabajar desde sus domicilios a partir del viernes. En un comunicado difundido únicamente en portugués, un vocero del Departamento de Estado explicó que las embajadas y consulados del país utilizan de forma habitual un sistema de alertas “to inform US citizens about threats, events and relevant changes in local conditions”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil no respondió de inmediato a los pedidos de comentario.

Brasil celebra el domingo 4 de octubre una elección presidencial que definirá si la nación más grande de América Latina se inclina hacia el giro conservador que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró en varias ocasiones desde Washington. El actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente al candidato de derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las autoridades de la capital brasileña descartaron la existencia de una amenaza de bomba en las sedes diplomáticas. (REUTERS/Adriano Machado)
Las autoridades de la capital brasileña descartaron la existencia de una amenaza de bomba en las sedes diplomáticas. (REUTERS/Adriano Machado)

Las encuestas ubican a Lula levemente por delante de su rival en esta primera vuelta, con 39% de intención de voto frente al 34% de Bolsonaro. Serán los primeros comicios desde los de 2022, que derivaron en la condena a prisión contra Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral. La criminalidad violenta también ocupó un lugar central entre las preocupaciones de los votantes en las encuestas previas, lo que llevó a los candidatos a prometer medidas de seguridad más duras.

El anuncio del Departamento de Estado se produjo en un momento de tensión entre Washington y el gobierno de Lula. El mandatario brasileño y sus aliados vienen advirtiendo sobre una posible interferencia extranjera en la elección, en referencia a los aranceles impuestos por Estados Unidos y a un intento de Washington por enviar funcionarios a Brasil para“debatir sobre la integridad electoral”.

Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, calificó los cierres del viernes de “sin precedentes” en una conferencia de prensa y cuestionó la decisión en duros términos: “No tiene ningún sentido. Es una de las formas que tiene Trump de intentar influir en la opinión pública brasileña”.

Trump elogió públicamente a Flávio Bolsonaro, el principal rival de derecha de Lula, aunque no respaldó de manera formal a ningún candidato. El Departamento de Estado, por su parte, rechazó las denuncias de injerencia electoral en Brasil.

La disputa se suma a un episodio reciente: funcionarios de inteligencia brasileños reunieron este mes a una delegación francesa y alemana en Brasilia para informarles sobre lo que describieron como interferencia de Estados Unidos y Rusia antes de la elección. La visita puso de relieve la creciente preocupación en ambos lados del Atlántico por los esfuerzos de Trump para respaldar a candidatos afines a su posición política.

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