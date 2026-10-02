La policía chilena persigue al asesino de un carabinero: tiene nexos con el PCC brasileño

“El Franci“ sería parte de una célula del PCC instalada en Chile hace unos años.

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Durante esta jornada se lleva a cabo en Santiago la formalización de 21 individuos acusados de tener vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal surgida en las cárceles brasileñas que opera a nivel mundial y fue detectada en Chile en 2022.

Siete de ellos fueron detenidos la madrugada del lunes pasado en el marco de la “Operación Sintonía 1533”, mientras que el resto ya se encontraban repartidos en otros nueve recintos penales condenados por diversos delitos, razón por la cual están siendo reformalizados.

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En dichos allanamientos la policía logró decomisar armas, dinero en efectivo y más de 3 kilos de cocaína, sin embargo, no pudo dar con el paradero de Francisco Javier Rivera Galaz, alias “Franci“, presunto miembro del PCC, sindicado también como uno de los autores materiales del robo y homicidio del cabo 2º de Carabineros, Alejandro Ortiz Vásquez, en la comuna santiaguina de Renca el pasado 27 de agosto.

Claudio Alejandro Valdivia Erazo (29 años), el “Chureja” y Demmis Alexei Barrera Alarcón (36 años), alias “Denis”, sus dos cómplices, ya están en prisión preventiva por dicho crimen, al igual que otros cinco detenidos que prestaron cobertura al momento de los hechos. Sin embargo, “El Franci” sigue libre y habría solicitado ayuda al PCC -donde es conocido como “Sagitario”-, para huir del país luego del asesinato del cabo Ortiz.

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Según un reportaje de Meganoticias, el PCC evaluó ayudarlo a cruzar desde el norte del país hacia Bolivia, donde sería recibido por integrantes del grupo, y que el plan incluía llevar una camioneta para venderla en ese país. Ahora, es uno de los prófugos más buscados del país.

El cabo 2º de Carabineros, Alejandro Ortiz Vásquez, fue emboscado y asesinado para robarle.

La investigación contra los PCC chilenos

De acuerdo con el medio citado, el Primer Comando de la Capital (PCC) estableció una célula en Chile con integrantes formalmente incorporados, líderes dentro y fuera de las cárceles y planes para exportar droga desde puertos chilenos.

La investigación comenzó en 2022, después de que autoridades policiales brasileñas advirtieran al Departamento de Inteligencia Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) que habían detectado a ciudadanos chilenos que mantenían “fichas” dentro de los registros internos del PCC y ya habían sido “bautizados” por la organización.

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Los acusados “llevan años formando parte de esta organización. Incluso, la primera persona que fue bautizada en la estructura es del 2019″, señaló este jueves al inicio de la audiencia de formalización el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros.

Su líder es Brian Eujenio Córdova, recluido actualmente en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, quien aparece en las interceptaciones telefónicas como “Geral (general) do Chile”.

Otro de los acusados es Lucas Leonardo de Oliveira Santos, alias “Negrinho”, también tras las rejas en el penal Santiago 1 y quien sería el encargado de reclutar miembros en Chile y dar el visto bueno para su “bautizo”.

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