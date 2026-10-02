230 mil familias de la CDMX en riesgo ante posible prohibición del transporte en moto por aplicación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la Ciudad de México, el transporte de pasajeros en motocicleta se ha convertido en una fuente de ingreso para miles de personas, en especial en zonas donde el transporte público es escaso o los tiempos de espera son excesivos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector de transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento fue uno de los que más empleo generó en el último año, con 123 mil personas más respecto al año anterior. Dentro de ese universo laboral se encuentran quienes ofrecen transporte en moto, una actividad que hoy está en riesgo de desaparecer por completo en la capital del país.

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Actualmente el Congreso de la Ciudad de México discute dos iniciativas que buscan prohibir el transporte remunerado de pasajeros en motocicleta, incluso cuando se contrata a través de aplicaciones digitales. De aprobarse, la medida afectaría de forma directa a 230 mil personas que hoy dependen de esta actividad para llevar sustento a sus hogares.

Un ingreso que sostiene a miles de familias

Para muchos conductores, especialmente en alcaldías como Iztapalapa y otras zonas periféricas, el transporte en moto no es un trabajo secundario, sino la principal fuente de ingreso del hogar.

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Trabajadores de este sector han manifestado su preocupación por las iniciativas que buscan eliminar esta forma de empleo, pues para muchos de ellos ha significado la única alternativa para llevar ingreso a sus hogares y así cubrir gastos básicos como alimentación, renta y educación de sus hijos.

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Según explicaron a través de un comunicado, para quienes viven lejos de las zonas de mayor actividad económica este servicio de transporte se ha convertido en un salvavidas para ellos y sus familias, sobre todo en un contexto donde encontrar un empleo formal cercano al lugar de residencia resulta difícil.

El servicio también beneficia a los usuarios. Para quienes enfrentan traslados largos o tienen dificultades para conectar con otros medios de transporte, la moto representa una opción rápida y de bajo costo para llegar al trabajo, a la escuela o a servicios de salud. En una ciudad donde millones de personas destinan buena parte de su día a trasladarse, los conductores advirtieron que eliminar esta alternativa sin ofrecer otra en su lugar afectaría también a quienes la usan todos los días.

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Regulación, no prohibición: la propuesta de los trabajadores

Los conductores aseguraron que no buscan operar sin reglas ni restar importancia a la seguridad vial. Por el contrario, están dispuestos a cumplir con nuevos requisitos si eso permite que la actividad continúe de forma segura y legal. Entre las medidas que proponen están la capacitación obligatoria, el uso de equipo certificado, contar con seguros y someterse a licencias específicas para este tipo de servicio.

“Lo que pedimos es que, antes de prohibir, las autoridades se sienten con nosotros, nos escuchen y exploremos juntos soluciones de fondo para la movilidad y la seguridad vial de la Ciudad de México”, señalaron los trabajadores en un comunicado. El gremio pidió que cualquier decisión sobre el futuro de esta actividad se tome después de un diálogo abierto con quienes la ejercen día a día, y no de manera unilateral.

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El trafico vehicular y poco acceso a transporte público son una de las principales razones que dan lugar a los servicios de transporte en motocicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conductores remarcaron que buscan ser parte de la solución y no un obstáculo para mejorar la seguridad vial de la capital. “La seguridad vial debe ser una prioridad para todos, pero creemos que existen alternativas que deben discutirse antes de optar por una prohibición que podría dejar a miles de personas sin una fuente de sustento”, indicaron.

Por ahora, el gremio espera que se abra un espacio formal de conversación con las autoridades de movilidad, para poder construir regulaciones que garanticen la seguridad de los usuarios y permitan laborar a los conductores, antes de que cualquier reforma se convierta en ley.

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