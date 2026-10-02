José Ángel Bichir celebra una segunda oportunidad de vida tras su caída desde un tercer piso: “Cómo un bebé”

Demian Bichir pidió empatía con el caso. Foto: (Captura de pantalla)

Guardar

José Ángel Bichir celebra una segunda oportunidad tras la caída desde un tercer piso que sufrió en marzo en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. El actor reaparece ante la prensa y sostiene que ahora mira la vida “como un bebé” recién nacido, mientras continúa en terapia y busca hablar sobre salud mental.

En su encuentro con medios, retomado por Sale el Sol, Bichir describe el proceso que vive después de pasar varios meses fuera de los reflectores. El integrante de la familia Bichir afirma que la recuperación le permite apreciar acciones cotidianas que antes podían pasar desapercibidas.

PUBLICIDAD

“Bien, bien. Milagrosamente bien”, responde cuando le preguntan por su estado de salud. “No dejo de celebrar este momento, la vida”, agrega el actor.

José Ángel Bichir se habría lanzado del tercer piso de un edificio (Instagram)

Bichir dice que su familia y las personas cercanas que lo han acompañado durante este periodo han notado un cambio en su forma de enfrentar el día a día. Para él, el accidente marca una ruptura con la etapa que atravesaba antes de la caída.

“Estoy como un bebé, ¿no? Recién nacido y de pronto todo es maravilloso”, expresa frente a las cámaras. “De pronto despertar, respirar el aire, ver la luz, ahora que ver a ustedes mismos”.

PUBLICIDAD

José Ángel Bichir dice que seguirá en terapia tras el accidente

El actor también se refiere a la atención psicológica que recibe. Sin dar detalles sobre el tratamiento, confirma que mantiene las sesiones de terapia y plantea que buscará colaborar para abrir la conversación pública sobre los padecimientos de salud mental.

José Ángel Bichir. Foto: (Captura de pantalla IG)

“Es importante, en su debido momento, dar un granito de arena sobre este tema que está lleno de tabú y que no debería de ser”, señala José Ángel Bichir ante la prensa.

Bichir compara el cuidado de la salud mental con la atención médica que requiere cualquier padecimiento físico. “Si te duele alguna cosa en el cuerpo, tienes que ir al doctor y tienes que atenderte”, declara.

PUBLICIDAD

Cuando un reportero le pregunta si continúa en terapia, el actor responde de forma breve: “Sí, claro que sí”.

Sus declaraciones ocurren meses después de que cayó de un tercer piso de un edificio ubicado en el cruce de Uxmal y avenida Xola, en la colonia Narvarte. El hecho ocurrió en marzo.

De acuerdo con información difundida entonces, el actor sufrió fracturas en el rostro, contusiones y trauma abdominal. Tras ser localizado inconsciente en la parte baja del inmueble, fue trasladado al Hospital Rubén Leñero.

La familia Bichir acompaña al actor durante su recuperación

Durante su reciente encuentro con medios, José Ángel Bichir agradece el respaldo que recibe de su familia, amistades y personas que siguieron su recuperación. El actor sostiene que ese acompañamiento ha sido constante desde el accidente.

PUBLICIDAD

“Es absoluto”, responde al ser cuestionado sobre el respaldo de sus seres queridos. “La familia se ha pronunciado completamente. Todas las oraciones de toda la gente, conocidos y desconocidos, eso se agradece y se lleva en el alma”.

José Ángel Bichir fue hospitalizado en la Ciudad de México tras una caída desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte Poniente. (RS)

El sobrino de Demián Bichir afirma que quiere aportar desde su experiencia, sin presentarse como una voz experta en salud mental. “Yo simplemente voy a ser parte del granito de arena en lo que pueda, con toda la humildad y todo el amor, de darle voz también a esto”, comenta.

El actor insiste en que pedir atención y concentrarse en la recuperación forma parte del proceso. “Hay que atenderlo y hay que concentrarse así”, sostiene.

PUBLICIDAD

José Ángel Bichir cae desde un tercer piso durante una crisis emocional

José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia el pasado 13 de marzo después de caer desde la ventana de un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio de la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La familia Bichir informó entonces que el actor atravesaba una crisis de salud mental y descartó que estuviera bajo los efectos del alcohol o que hubiera intentado hacerse daño. “José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”, señaló la familia en un comunicado difundido por Demián Bichir.

PUBLICIDAD

Elementos de emergencia lo encontraron inconsciente en la parte baja del inmueble, situado en el cruce de Uxmal y avenida Xola. Paramédicos lo trasladaron al Hospital Rubén Leñero con posibles fracturas en el rostro y un cuadro de abdomen agudo.

La familia confirmó que el intérprete quedó fuera de peligro y recibió atención médica especializada, acompañado por sus seres queridos. El caso también fue notificado al Ministerio Público para establecer las circunstancias precisas de la caída.