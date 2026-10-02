América Latina

Polémica por la decisión judicial que forzó la cancelación del debate presidencial en Brasil

El comunicado conjunto cuestionó los fallos emitidos a última hora y sostuvo que las resoluciones vulneraron el acceso ciudadano a las propuestas de los aspirantes antes de la primera vuelta del domingo

La Justicia electoral de Brasil intervino en las reglas del debate presidencial y provocó su cancelación antes de la primera vuelta. (REUTERS/Jean Carniel)
La Justicia electoral de Brasil intervino en las reglas del debate presidencial y provocó su cancelación antes de la primera vuelta. (REUTERS/Jean Carniel)
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La Justicia electoral brasileña quedó en el centro de la polémica este viernes tras provocar la cancelación de un debate presidencial por intervenir en sus reglas a último momento, después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiera no presentarse al encuentro.

Un juez electoral dictaminó que la cadena Globo no podía mostrar una silla vacía reservada para Lula ni permitir que los demás candidatos le dirigieran preguntas en su ausencia, en lo que iba a ser el último debate antes de la primera vuelta electoral del domingo. La decisión, sumada a un segundo fallo de un magistrado de la Corte Suprema que obligó a la cadena a incorporar a un candidato no invitado, llevó al principal rival de Lula, el senador de derecha Flavio Bolsonaro, a retirarse del debate.

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El fallo que prohibió exhibir la silla vacía de Lula llegó apenas dos horas antes del inicio del debate, en respuesta a un pedido presentado por una coalición que respalda al mandatario. En simultáneo, un juez de la Corte Suprema ordenó que Globo incluyera a Renan Santos, candidato del recién formado partido Missão, que no había sido convocado originalmente y que se ha mostrado crítico tanto de Lula como de Bolsonaro.

Según las normas vigentes, las cadenas de televisión están obligadas a invitar a los candidatos que cuenten con al menos cinco representantes en el Congreso; la inclusión del resto queda a criterio de cada canal.

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Bolsonaro calificó la medida de “censura” y abandonó el debate, lo que llevó a Globo a cancelarlo de inmediato. La cadena argumentó “inseguridad jurídica” e “interferencia indebida” para justificar la decisión. En ausencia de Lula, Flavio Bolsonaro iba a enfrentarse a otros tres candidatos, todos ellos con una intención de voto de un solo dígito.

Un juez electoral prohibió a la cadena Globo exhibir la silla vacía reservada para Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Adriano Machado)
Un juez electoral prohibió a la cadena Globo exhibir la silla vacía reservada para Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Adriano Machado)

Tres asociaciones de medios brasileños manifestaron este viernes su “profunda indignación” por lo que calificaron como una intervención judicial sobre reglas ya establecidas para el debate. En un comunicado conjunto, las entidades afirmaron: “Lamentablemente, el exceso judicial ha pisoteado el derecho de los ciudadanos a acceder a las propuestas de los candidatos”.

El diario Folha de S.Paulo publicó un editorial en el que habló de “una carrera desesperada para favorecer al oficialismo” y recordó que “la silla vacía, símbolo del desdén de los candidatos por la rendición de cuentas, tiene una larga tradición en Brasil”. Lula no se ha pronunciado sobre las acusaciones de que las decisiones judiciales buscaban beneficiar su campaña.

El candidato Flavio Bolsonaro calificó las medidas judiciales como censura y se retiró del encuentro. (REUTERS/Mateus Bonomi)
El candidato Flavio Bolsonaro calificó las medidas judiciales como censura y se retiró del encuentro. (REUTERS/Mateus Bonomi)

La decisión de Lula de no asistir al debate final fue interpretada como un intento de evitar quedar expuesto frente a los demás participantes, de perfil no izquierdista. En lugar de presentarse, el mandatario participó de un podcast, donde afirmó que no veía sentido en debatir con alguien “no calificado” como Flavio Bolsonaro.

El senador, de 45 años, representa a Río de Janeiro desde 2019 y es hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro. El veterano líder de izquierda enfrenta una dura disputa electoral frente al joven senador, con quien mantiene un empate técnico en las encuestas. Ambos no se han enfrentado cara a cara en ningún momento de la campaña.

Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, declaró a periodistas que habrá un “enfrentamiento directo” entre el presidente y Bolsonaro en los debates previos a la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

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