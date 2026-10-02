El desierto florido en Chile registrará su punto máximo este fin de semana

El fenómeno podría alcanzar una superficie mínima de activación de aproximadamente 17.667 kilómetros cuadrados.

Guardar

En el sector conocido como Piedras Grandes de la comuna de Freirina (690 kms al norte de Santiago), el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de la Región de Atacama y autoridades locales realizaron esta jornada el lanzamiento del Desierto Florido 2026, cuyas primeras floraciones comenzaron a observarse durante la segunda quincena de agosto y este fin de semana llegará a su peak.

Este fenómeno natural extraordinario que ocurre en el desierto de Atacama, considerado el más árido del planeta, consiste en la aparición masiva de una gran diversidad de flores y vegetación que ocurre solo en años en que las precipitaciones invernales superan el rango normal (generalmente entre 15 y 30 milímetros), y que este año superaron los 150 mm.

PUBLICIDAD

Así, el agua despierta a millones de semillas, bulbos y tubérculos que permanecieron latentes y ocultos bajo la tierra durante años esperando la humedad justa, dando vida a más de 200 especies de plantas, muchas de ellas endémicas como la añañuca, la garra de león, los suspiros y la pata de guanaco.

Autoridades de la Región de Atacama lanzaron esta jornada la temporada Desierto Florido 2026.

El administrador del Parque Nacional Llanos de Challe, Moisés Grimber, aseguró que el peak de floración se dará este fin de semana y se extenderá hasta noviembre en varios sectores, según reza una nota del medio local Atacama Noticias.

“Hoy día vamos a tener una expresión completa de toda la diversidad de flores y plantas que se pueden ver en un fenómeno del Desierto Florido”, afirmó Grimber, quien explicó que gracias al superávit de agua en esta ocasión florecerán especies que en otras temporadas no siempre logran ver la luz.

PUBLICIDAD

“Vamos a ver seguramente muchas más amarillas, vamos a ver también las rojas y quizás nos encontremos con alguna sorpresa”, agregó Grimberg, recordando de paso que el año pasado científicos descubrieron dos nuevas especies.

Gracias a este fenómeno es posible apreciar más de 200 especies de plantas, muchas de ellas endémicas como la añañuca, la garra de león, los suspiros y la pata de guanaco.

Qué hacer y qué no

Sin embargo, este verdadero milagro de la naturaleza es sumamente frágil, razón por la cual desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hicieron un llamado a no ingresar directamente a los campos floridos que no solo albergan plantas, sino también insectos, polinizadores y otras especies que forman parte del ciclo natural del desierto.

“Los invitamos a todos a disfrutar este tremendo fenómeno, pero hay que hacerlo de manera responsable. Es clave que todas las flores completen su ciclo, para que puedan dar semillas y después podamos tener esas semillas para los próximos fenómenos naturales”, recalcó Grimberg.

PUBLICIDAD

Así las cosas, las recomendaciones de la Conaf para visitar el desierto florido son las siguientes:

Está estrictamente prohibido pisar la vegetación, cortar flores y entrar a los campos floridos con mascotas.

- Cuidado de la flora: No pisar, cortar ni manipular las flores. No debes recolectar semillas o bulbos, ya que solo crecen en su ambiente natural.

- Tránsito seguro: Utiliza únicamente los caminos vehiculares establecidos y transita solo por huellas o senderos demarcados. Estaciona solo en lugares habilitados.

- Cero mascotas: Está prohibido ingresar mascotas porque alteran el hábitat de la flora y fauna nativa (y están prohibidas en áreas protegidas).

- Respeto animal: No alimentes ni asustes a la fauna silvestre como guanacos o aves locales.

-Gestión de residuos: Llévate toda tu basura de vuelta a la ciudad.