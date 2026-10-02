Estados Unidos designó a su tercera representante diplomática en Bolivia en cuatro meses

Amanda Porter asumió como encargada de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estados Unidos cambió a la principal responsable de su representación diplomática en Bolivia, con la designación de Amanda Porter como nueva encargada de Negocios, en un momento de acercamiento entre Washington y el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Porter, que hasta ahora se desempeñaba como ministra consejera de la Embajada estadounidense en La Paz, asumió el cargo el 26 de septiembre en reemplazo de Erik Martini, quien había llegado a la jefatura de la misión en junio. La Embajada informó que la nueva encargada continuará trabajando en el fortalecimiento de la economía, la lucha contra la corrupción y la respuesta frente a amenazas transnacionales.

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El relevo se produce después de una breve gestión de Martini, quien había sustituido a Debra Hevia tras casi tres años al frente de la misión. Hevia dejó Bolivia en junio y regresó a Washington, tras lo cual Martini asumió de inmediato la conducción de la legación.

El cambio de representantes ocurre mientras Bolivia y Estados Unidos avanzan en la recomposición de una relación diplomática deteriorada desde 2008, cuando el Gobierno de Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg. En noviembre de 2025, después de la elección de Paz, el entonces presidente electo se reunió en Washington con el subsecretario de Estado Christopher Landau, quien posteriormente viajó a Bolivia para asistir a su investidura. Ambos anunciaron entonces la intención de restablecer las relaciones al nivel de embajadores.

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El recién posesionado Rodrigo Paz saluda a Christopher Landau en La Paz, Bolivia. 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El intercambio de embajadores, sin embargo, todavía no se ha concretado. Mientras tanto, la conducción de la misión estadounidense ha quedado en manos de encargados de Negocios.

El acercamiento se ha profundizado progresivamente durante el Gobierno de Paz. El mandatario sostuvo encuentros con el presidente Donald Trump, en el marco de la alianza Escudo de las Américas para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado, y con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La cooperación en seguridad y en la lucha contra el narcotráfico ha adquirido un lugar destacado en esta nueva etapa bilateral. El 28 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos emitió un listado de 13 autoridades y exfuncionarios a quienes se les revocó la visa por presuntos vínculos con actividades ilícitas, entre ellas el fiscal general Roger Mariaca.

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El presidente Donald Trump junto a sus aliados del Escudo de las Américas. En segunda línea, a la izquierda, se observa a Rodrigo Paz. Marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Dos días después de ese comunicado, el Gobierno de Paz detuvo a Mariaca y otros dos fiscales incluidos en la lista estadounidense, a quienes acusa de integrar “una organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

A estos hechos recientes se suman la coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la expulsión del narcotraficante Sebastián Marset a Estados Unidos luego de su captura en Bolivia el pasado 13 de marzo.

Porter llega al cargo con más de dos décadas de experiencia en el Servicio Exterior estadounidense. Antes de Bolivia fue subjefa de Misión en Cabo Verde y ocupó cargos políticos, económicos y consulares en las embajadas de Estados Unidos en Uruguay, Senegal, Zimbabue, Colombia y Portugal.

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