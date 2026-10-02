América Latina

Ecuador duplicó la inversión extranjera en seis meses, aunque se desaceleró en el segundo trimestre

Comercio, manufactura y servicios empresariales desplazaron a la minería entre los principales destinos del capital

Ecuador cerró el primer semestre de 2026 con USD 715,5 millones de inversión extranjera directa (IED). EFE/Elvis González
Ecuador cerró el primer semestre de 2026 con USD 715,5 millones de inversión extranjera directa (IED). EFE/Elvis González
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Ecuador cerró el primer semestre de 2026 con USD 715,5 millones de inversión extranjera directa (IED), más del doble de lo registrado durante los primeros seis meses del año anterior. El incremento estuvo acompañado por un cambio en los sectores que recibieron los mayores flujos: comercio, manufactura y servicios empresariales concentraron buena parte de los recursos, mientras la inversión dirigida a minas y canteras retrocedió.

Las cifras actualizadas del Banco Central del Ecuador (BCE) muestran un crecimiento interanual de 101,3%, desde aproximadamente USD 355 millones entre enero y junio de 2025. El resultado ubica a 2026 como el segundo primer semestre con mayor IED de la última década, después de 2022, cuando se contabilizaron USD 814,6 millones.

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El aumento, sin embargo, no mantuvo la misma intensidad durante los seis meses. De los USD 715,5 millones acumulados, aproximadamente USD 477,6 millones correspondieron al primer trimestre y USD 237,9 millones al segundo. Esto significa que entre abril y junio la inversión fue cerca de la mitad de la registrada entre enero y marzo.

Aun así, la comparación interanual del segundo trimestre muestra una expansión. Los USD 237,9 millones contabilizados entre abril y junio representaron un aumento de 107,5% frente a los USD 114,7 millones registrados durante el mismo período de 2025.

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Los datos publicados al cierre del semestre también modificaron el resultado inicialmente informado para los primeros tres meses del año. En julio, el BCE había situado la IED del primer trimestre en USD 431,5 millones. La actualización de las estadísticas elevó posteriormente ese valor en alrededor de USD 46 millones, hasta USD 477,6 millones.

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El comercio se convirtió en el principal receptor de inversión extranjera durante el semestre, con USD 161,6 millones. Muy cerca quedó la industria manufacturera, con USD 155,7 millones, seguida de los servicios prestados a empresas, con USD 152,9 millones. Agricultura, silvicultura, caza y pesca recibió otros USD 126,4 millones.

Esas cuatro actividades concentraron más del 83% de la inversión extranjera registrada en Ecuador entre enero y junio.

La manufactura presentó uno de los cambios más pronunciados. En el primer semestre de 2025 había recibido USD 38,7 millones, por lo que el monto registrado un año después fue aproximadamente cuatro veces mayor. El comercio también aumentó considerablemente frente a los USD 48,2 millones del año anterior, mientras la inversión en agricultura avanzó 73,6%.

La minería siguió una trayectoria distinta. Minas y canteras recibió alrededor de USD 69,4 millones durante el semestre, 43,5% menos que un año antes, cuando esa actividad ocupaba el primer lugar entre los destinos de la inversión extranjera.

Fotografía donde se observan las instalaciones de la empresa minera Ecuacorriente, este jueves, en Tundayme (Ecuador). EFE/ José Jácome
Fotografía donde se observan las instalaciones de la empresa minera Ecuacorriente, este jueves, en Tundayme (Ecuador). EFE/ José Jácome

También hubo variaciones en el origen de los recursos. Singapur acumuló aproximadamente USD 155,2 millones durante el semestre y Perú USD 105,8 millones. Entre ambos representaron más de un tercio de la IED registrada en Ecuador. Durante el segundo trimestre, en cambio, el BCE señaló a Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay entre los principales países de procedencia de los flujos.

La estadística de inversión extranjera no equivale íntegramente a dinero nuevo transferido desde otros países. La metodología utilizada para la balanza de pagos incorpora tanto participaciones de capital como utilidades que las compañías extranjeras deciden mantener y reinvertir en Ecuador y operaciones financieras entre empresas relacionadas.

En el segundo trimestre, por ejemplo, USD 146,7 millones de los USD 237,9 millones registrados como IED correspondieron a utilidades reinvertidas. Ese componente representó cerca del 62% del total del período.

El desempeño de la inversión extranjera coincidió con un segundo trimestre favorable para las cuentas externas. Ecuador obtuvo un superávit de USD 1.425 millones en cuenta corriente, mientras las exportaciones alcanzaron USD 10.263,3 millones, 7,5% más que un año antes y el mayor valor trimestral registrado hasta entonces.

La magnitud de la IED sigue siendo menor frente a otras fuentes de divisas. Las remesas enviadas al país sumaron USD 3.898 millones durante el primer semestre, alrededor de 5,4 veces los USD 715,5 millones contabilizados como inversión extranjera.

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