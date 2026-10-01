Así fue la fuerte explosión ocurrida en un edificio del Congreso de la CDMX de la avenida Juárez

Un grupo de bomberos de la Ciudad de México inspecciona la fachada de un inmueble tras un incendio, junto a una vista general de la calle Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una explosión en un edificio del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en avenida Juárez número 60, movilizó a los servicios de emergencia durante la mañana de este jueves 1 de octubre de 2026. El inmueble se encuentra en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca del cruce con Revillagigedo.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre un incendio en ese punto y confirmó la presencia de cuerpos de auxilio. En sus publicaciones advirtió a los automovilistas sobre restricciones para circular por avenida Juárez mientras se desarrollan las labores.

PUBLICIDAD

Los primeros reportes ubican el estallido en una planta eléctrica del edificio. Hasta el reporte consultado no había un balance oficial de víctimas, por lo que la información sobre posibles personas afectadas y la magnitud de los daños permanece sujeta a confirmación de las autoridades.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran por incendio en Av. Juárez a la altura de Revillagigedo, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Se realiza corte de circulación desde Av. Balderas. #AlternativaVial Eje 1 Norte. pic.twitter.com/Dt3KTILxOV — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 1, 2026

¿Qué ocurrió en el edificio del Congreso en avenida Juárez?

De acuerdo con los últimos reportes, la explosión ocurrió en la planta baja del inmueble conocido como Edificio Juárez, perteneciente al Congreso capitalino. El reporte señala un posible cortocircuito en las instalaciones eléctricas como origen del incidente, aunque esta explicación es preliminar.

Al lugar acudieron integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y policías capitalinos. Los bomberos ingresaron al inmueble para atender el fuego y realizaron maniobras de enfriamiento en la zona del acceso.

PUBLICIDAD

La explosión dejó afectaciones dentro y fuera del edificio, así como daños en mobiliario urbano y cableado. También se reportó la suspensión del suministro eléctrico en la zona para continuar con los trabajos de atención y retiro de escombros.

Durante la cobertura se observaron ventanas rotas y vidrios sobre las banquetas, además de cables caídos. La revisión de las instalaciones y de las condiciones del edificio será necesaria para establecer el alcance de las afectaciones; los daños visibles no constituyen por sí solos un dictamen estructural.

Cierran avenida Juárez: estas son las alternativas viales

La emergencia también afecta los desplazamientos hacia el Centro de la Ciudad de México. El Centro de Orientación Vial informó que se realiza un corte de circulación desde avenida Balderas, debido a las labores de los servicios de emergencia a la altura de Revillagigedo.

PUBLICIDAD

06:05 #PrecauciónVial | Movilización de servicios de emergencia laboran por incendio en Avenida Juárez y Revillagigedo, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Artículo 123. pic.twitter.com/NSmn5gYMOq — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 1, 2026

En los avisos difundidos por la dependencia se identifican los siguientes puntos para quienes transitan por el sector:

Zona de la emergencia: avenida Juárez y Revillagigedo, colonia Centro.

Inicio del corte vial: avenida Balderas.

Alternativa del primer aviso: calle Artículo 123.

Alternativa de una publicación posterior: Eje 1 Norte.

El aviso inicial registró la movilización de servicios de emergencia a las 06:05 horas. Posteriormente, la autoridad vial reiteró que continuaban las labores e incorporó información sobre el cierre y otra opción para circular.

Quienes tengan previsto ingresar a esta parte del Centro deben considerar el corte al organizar sus trayectos y consultar las actualizaciones del Centro de Orientación Vial. Los mensajes compartidos no establecen una hora de reapertura de avenida Juárez, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.

PUBLICIDAD

—Con información en desarrollo...