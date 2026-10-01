México

Así fue la fuerte explosión ocurrida en un edificio del Congreso de la CDMX de la avenida Juárez

El incidente en avenida Juárez provocó cortes viales desde Balderas; autoridades difundieron rutas alternas mientras bomberos atienden el inmueble y se precisa el alcance de daños

Fotomontaje de una calle urbana con árboles y peatones durante el día, con un círculo superpuesto que muestra bomberos frente a un edificio dañado.
Un grupo de bomberos de la Ciudad de México inspecciona la fachada de un inmueble tras un incendio, junto a una vista general de la calle Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una explosión en un edificio del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en avenida Juárez número 60, movilizó a los servicios de emergencia durante la mañana de este jueves 1 de octubre de 2026. El inmueble se encuentra en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca del cruce con Revillagigedo.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre un incendio en ese punto y confirmó la presencia de cuerpos de auxilio. En sus publicaciones advirtió a los automovilistas sobre restricciones para circular por avenida Juárez mientras se desarrollan las labores.

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Los primeros reportes ubican el estallido en una planta eléctrica del edificio. Hasta el reporte consultado no había un balance oficial de víctimas, por lo que la información sobre posibles personas afectadas y la magnitud de los daños permanece sujeta a confirmación de las autoridades.

¿Qué ocurrió en el edificio del Congreso en avenida Juárez?

De acuerdo con los últimos reportes, la explosión ocurrió en la planta baja del inmueble conocido como Edificio Juárez, perteneciente al Congreso capitalino. El reporte señala un posible cortocircuito en las instalaciones eléctricas como origen del incidente, aunque esta explicación es preliminar.

Al lugar acudieron integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y policías capitalinos. Los bomberos ingresaron al inmueble para atender el fuego y realizaron maniobras de enfriamiento en la zona del acceso.

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La explosión dejó afectaciones dentro y fuera del edificio, así como daños en mobiliario urbano y cableado. También se reportó la suspensión del suministro eléctrico en la zona para continuar con los trabajos de atención y retiro de escombros.

Durante la cobertura se observaron ventanas rotas y vidrios sobre las banquetas, además de cables caídos. La revisión de las instalaciones y de las condiciones del edificio será necesaria para establecer el alcance de las afectaciones; los daños visibles no constituyen por sí solos un dictamen estructural.

Cierran avenida Juárez: estas son las alternativas viales

La emergencia también afecta los desplazamientos hacia el Centro de la Ciudad de México. El Centro de Orientación Vial informó que se realiza un corte de circulación desde avenida Balderas, debido a las labores de los servicios de emergencia a la altura de Revillagigedo.

En los avisos difundidos por la dependencia se identifican los siguientes puntos para quienes transitan por el sector:

  • Zona de la emergencia: avenida Juárez y Revillagigedo, colonia Centro.
  • Inicio del corte vial: avenida Balderas.
  • Alternativa del primer aviso: calle Artículo 123.
  • Alternativa de una publicación posterior: Eje 1 Norte.

El aviso inicial registró la movilización de servicios de emergencia a las 06:05 horas. Posteriormente, la autoridad vial reiteró que continuaban las labores e incorporó información sobre el cierre y otra opción para circular.

Quienes tengan previsto ingresar a esta parte del Centro deben considerar el corte al organizar sus trayectos y consultar las actualizaciones del Centro de Orientación Vial. Los mensajes compartidos no establecen una hora de reapertura de avenida Juárez, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.

—Con información en desarrollo...

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