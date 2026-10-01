Calendario lunar octubre 2026: fechas y horarios de las fases lunares más hermosas

Octubre reúne en un mismo mes cuatro fases lunares, la lluvia de meteoros Oriónidas y la oposición de Saturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario lunar de octubre 2026 marca cuatro fases principales, con la luna llena del 25 de octubre como el fenómeno más esperado del mes en México.

Esa noche, conocida tradicionalmente como Luna del Cazador, alcanza su punto máximo de iluminación a las 22:11 horas del centro del país, cuando el satélite se ubica en la constelación de Tauro.

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El ciclo lunar completo dura 29.5 días y atraviesa cuatro momentos clave: cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente y luna llena.

Cada fase depende de la posición de la Luna respecto al Sol y a la Tierra, y sus horarios exactos varían según la zona horaria de cada región del país.

La posición de la Luna respecto al Sol y la Tierra determina la forma en que su superficie refleja la luz cada noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto menguante abre el mes el 3 de octubre a las 07:25 horas

La primera fase visible de octubre es el cuarto menguante, que ocurre el sábado 3 de octubre a las 07:25 horas, tiempo del centro de México.

En este momento la Luna muestra la mitad de su disco iluminado, con la porción visible orientada hacia el oeste durante las horas previas al amanecer.

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El satélite muestra la mitad de su disco iluminado antes del amanecer, con la luz orientada hacia el oeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esta fase, el satélite pierde brillo de forma progresiva tras haber alcanzado su plenilunio a fines de septiembre.

Es una etapa de transición hacia los cielos más oscuros del mes, ideales para quienes buscan observar estrellas o el cielo profundo sin la interferencia de la luz lunar.

La luna nueva llega el 10 de octubre a las 09:50 horas

El sábado 10 de octubre, a las 09:50 horas de la Ciudad de México, ocurre la luna nueva.

En esta fase, el satélite se coloca en conjunción con el Sol y su cara iluminada queda oculta desde la Tierra, por lo que resulta invisible a simple vista durante esa noche y las siguientes.

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Esta fase produce las noches más oscuras del mes, sin interferencia lumínica del satélite.

Sin luz lunar en el cielo, esta fecha ofrece las condiciones más favorables del mes para observar galaxias y nebulosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son las condiciones más favorables para la observación astronómica de objetos débiles, como galaxias, nebulosas o cúmulos estelares, siempre que el cielo esté despejado y lejos de la contaminación lumínica urbana.

El cuarto creciente se presenta el 18 de octubre a las 10:12 horas

Una semana después de la luna nueva, el domingo 18 de octubre a las 10:12 horas, la Luna entra en fase de cuarto creciente.

El disco lunar vuelve a mostrar la mitad iluminada, esta vez con la forma característica de una “D” al observarla desde el hemisferio norte.

La Luna muestra la mitad de su disco iluminado con forma de "D", visible desde la tarde hasta la medianoche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta fase se hace visible desde las primeras horas de la tarde y permanece en el cielo hasta la medianoche.

Es un buen momento para observar con binoculares o telescopio los cráteres y montañas lunares, ya que la luz oblicua del sol sobre la superficie genera sombras que resaltan el relieve.

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La luna llena del 25 de octubre marca el cierre del ciclo mensual

El evento central del mes ocurre la noche del domingo 25 de octubre, cuando la luna llena alcanza su máxima iluminación a las 22:11 horas, tiempo del centro de México.

En ese punto, la Luna se ubica exactamente opuesta al Sol respecto a la Tierra, por lo que su cara visible queda completamente iluminada.

El fenómeno se aprecia a simple vista desde cualquier punto con horizonte despejado, sin necesidad de equipo óptico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta luna llena de octubre recibe el nombre tradicional de Luna del Cazador, denominación que proviene de calendarios estacionales antiguos asociados a la época de cosecha y caza previa al invierno en el hemisferio norte.

El fenómeno es visible a simple vista desde cualquier punto sin obstrucciones en el horizonte, sin necesidad de equipo especializado.

La constelación de Tauro sirve de fondo celeste a la Luna llena durante esa noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia a la Tierra ronda los 373,000 kilómetros

La Luna llena de octubre se ubica a una distancia aproximada de 373,000 kilómetros de la Tierra, una cifra cercana al promedio y todavía lejos del perigeo.

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La verdadera superluna del año llegará hasta noviembre, cuando el satélite se acerque a menos de 357,000 kilómetros y coincida con el plenilunio, algo que no ocurre desde enero de 2026.

La verdadera superluna del año llegará en noviembre, cuando la Luna se acerque a menos de 357,000 kilómetros de la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, la luna del Cazador de octubre se observa con un tamaño aparente estándar, sin el aumento de brillo y volumen característico de las superlunas.

El fenómeno de acercamiento progresivo comienza a notarse desde esta fecha y se intensificará en el mes siguiente.

Las Oriónidas alcanzan su máximo la noche del 21 de octubre

Además de las fases lunares, octubre trae consigo la lluvia de meteoros Oriónidas, activa entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, con su pico de actividad la noche del 21 al 22 de octubre.

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Este fenómeno, asociado a los restos del cometa Halley, produce en promedio 20 meteoros por hora en condiciones de cielo oscuro.

El pico de actividad ocurre la noche del 21 al 22 de octubre, con un promedio de 20 meteoros por hora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La observación de esta lluvia se complica por la luz de una Luna creciente iluminada al 82%, visible durante la primera mitad de la noche.

Los especialistas recomiendan esperar a que el satélite se oculte, cerca de la 01:00 horas, para aprovechar la segunda mitad de la madrugada sin interferencia lumínica.

Saturno alcanza su punto más brillante del año el 4 de octubre

El 4 de octubre, Saturno llega a su oposición anual, el momento en que se ubica más cerca de la Tierra y brilla con mayor intensidad, visible durante toda la noche en las constelaciones de Acuario y Piscis.

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El planeta puede observarse a simple vista, aunque un telescopio permite apreciar sus anillos con mayor detalle.

Saturno permanece visible durante toda la noche, ubicado entre las constelaciones de Acuario y Piscis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para observar cualquiera de estos fenómenos, los especialistas recomiendan alejarse de zonas con contaminación lumínica, revisar el pronóstico del clima para descartar nubosidad y evitar el uso de telescopios o binoculares durante las lluvias de meteoros, ya que estos limitan el campo de visión y dificultan detectar los destellos que cruzan el cielo.