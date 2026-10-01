Hombre arrolló a varias personas en Suba, después de una violenta riña que comenzó dentro de un establecimiento comercial

Investigan arrollamiento de varias personas después de una pelea en el barrio Salitre - crédito @PasaenBogota/X

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Un video difundido por residentes, registró el instante en que un vehículo embistió a varias personas en el barrio Salitre, de la localidad de Suba, en Bogotá.

Testigos señalaron que el episodio fue precedido por una riña dentro de un establecimiento comercial cercano. Las autoridades aún no han precisado qué originó la confrontación ni han confirmado si hubo personas lesionadas.

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Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran momentos de tensión después de la discusión.

En una de las grabaciones se escucha a un hombre que duda sobre la naturaleza de un arma: “No creo que sea de pistola”, afirma, y luego menciona la posibilidad de que fuera “traumática”.

Otro testigo aseguró que había dejado constancia del hecho con su teléfono y preguntó por el motivo de la pelea. “Quedó grabado”, repitió en medio de la confusión. También afirmó que identificó al conductor que lanzó el automóvil contra un grupo de personas que estaban en plena calle peleando, aunque el material disponible no permite establecer las circunstancias previas ni la secuencia completa de los hechos.

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Las imágenes de una riña que terminó con un vehículo contra varias personas en Suba - crédito @PasaenBogota/X

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el caso ocurrió hacia las 07:00 p . m. del miércoles 30 de septiembre de 2026. El diario indicó que la Policía Metropolitana de Bogotá inició labores para esclarecer lo sucedido en ese sector de la capital colombiana.

Hasta ahora, la institución no ha divulgado un reporte oficial sobre capturas, daños, atención médica o eventuales medidas contra los participantes.

El registro audiovisual circuló durante la noche del incidente y se convirtió en una pieza clave para reconstruir la situación. No obstante, los audios corresponden a reacciones de personas presentes y no constituyen una versión oficial.

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La investigación deberá determinar quién conducía el vehículo, cuántos ciudadanos resultaron afectados, qué ocurrió dentro del negocio y si existió algún tipo de arma.

Mientras avanzan las verificaciones, permanecen sin respuesta las preguntas centrales planteadas por los propios testigos: “¿Por qué están peleando?” y qué motivó la irrupción del automóvil en medio del grupo en el barrio Salitre, según los videos difundidos hasta ahora.

Policía busca esclarecer incidente con un automóvil tras una pelea en el barrio Salitre - crédito @PasaenBogota/X

Peatón murió tras choque entre una camioneta y un taxi en Usaquén

Un peatón murió luego de que una camioneta y un taxi estuvieron involucrados en un siniestro vial en la calle 161 con carrera 8, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

La emergencia, ocurrida durante la noche del 19 de septiembre de 2026, dejó a la víctima sin vida en el sitio, según los primeros reportes.

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El caso involucró un vehículo particular tipo camioneta y un taxi. La identidad del fallecido no fue divulgada. Las versiones iniciales indicaron que la persona quedó presionada contra la fachada de una vivienda por la camioneta, aunque no se conoció la secuencia de los hechos que desembocó en el impacto.

Los conductores u ocupantes de ambos automotores “habrían dejado” los vehículos en el punto de la emergencia, de acuerdo con la información preliminar.

Esa hipótesis fue verificada por las autoridades, quienes debieron establecer si esas personas se retiraron del lugar y en qué momento ocurrió. La eventual salida será un elemento de análisis para atribuir responsabilidades.

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Peatón murió tras ser arrollado por taxi y camioneta en Usaquén - crédito @PasaenBogota/X

El episodio fue informado como un “siniestro con fatalidad” en un sector de alto flujo vehicular de Usaquén. En este tipo de procedimientos, los organismos de emergencia y tránsito suelen delimitar el área para realizar la inspección, recopilar elementos materiales y permitir el levantamiento del cuerpo.

No se informó sobre capturas ni sobre la ubicación de quienes habrían abandonado los automotores.

Las diligencias buscan precisar la secuencia del choque. Podrán revisar cámaras, recibir testimonios y examinar la camioneta y el taxi. También deberán definir si el peatón cruzaba por un paso autorizado, a qué velocidad circulaban los vehículos y si alguno de los conductores incumplió normas de tránsito.

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El expediente deberá aclarar las circunstancias de la muerte y determinar responsabilidades. El caso puso atención sobre los riesgos para peatones en los corredores urbanos de Bogotá.