Elecciones Brasil 2026, en vivo: primera vuelta presidencial

Brasil votará este domingo 4 de octubre en una primera vuelta presidencial marcada por la disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, mientras otros once aspirantes intentan ganar visibilidad en una campaña polarizada. Los sondeos sitúan al actual mandatario al frente, aunque sin una ventaja que asegure un triunfo directo, y anticipan una posible segunda vuelta el 25 de octubre.
El escritor y psicólogo Augusto Cury, del partido Adelante, aparece como el tercero más respaldado entre los candidatos alternativos, con estimaciones que oscilan entre 2 % y 6 %, según las encuestas recientes. Le siguen el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, y el activista de derecha Renan Santos, de Misión, mientras el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, del partido Nuevo, no logra despegar en los sondeos.
La lista también incluye a Clariana Barão, de Democracia Cristiana; Samara Martins, de Unidad Popular; Rui Costa Pimenta, del Partido de la Causa Operaria; y Edmilson Costa, del Partido Comunista Brasileño. Hertz Dias, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado; Leonardo Avalanche, del Partido Renovador Laborista Brasileño; y el veterinario Wilson Grassi completan las candidaturas con niveles de intención de voto marginales o sin registro significativo.
La elección renovará además la Cámara de Diputados, parte del Senado y las gobernaciones de los 27 estados brasileños. Para evitar un balotaje, un candidato debe superar el 50 % de los votos válidos; las mediciones de la última semana prevén que ninguno de los aspirantes alcance ese umbral el domingo.
A continuación el minuto a minuto con las noticias más importantes sobre las elecciones en Brasil:
En pocas líneas:
Cómo es el sistema de votación en Brasil
Brasil utiliza la urna electrónica en todo el país. Antes de acceder al equipo, el votante debe acreditar su identidad ante la mesa receptora mediante un documento oficial con foto o a través de la identificación biométrica, cuando sus datos estén registrados en el sistema.
Una vez habilitado, el elector ingresa los números de los candidatos o partidos correspondientes a cada cargo. La pantalla exhibe la foto, el nombre, la función en disputa y la sigla partidaria antes de la confirmación. Si detecta un error, puede corregir la selección antes de validar el voto.
Al inicio del día electoral, cada dispositivo imprime la Zerésima, un comprobante que certifica que la urna no contiene votos previos. Tras el cierre, emite el Boletín de Urna con el resultado de esa sección. Esos documentos pueden ser revisados por fiscales partidarios y ciudadanos.
La Justicia Electoral reunirá los datos emitidos por cada urna para completar el escrutinio nacional. Con ese recuento, quedará establecido si la Presidencia se resuelve ese mismo día o si las dos fórmulas con más votos deberán disputar una segunda vuelta.
Las campañas de Lula y Bolsonaro en X
El presidente de Brasil intensifica la promoción de su lucha contra las apuestas online. Asegura que votar su lista es rechazar también un régimen laboral de seis días a la semana por uno de descanso y los femicidios, al mismo tiempo que defiende un Brasil “soberano” en dos coloridos posteos
Su rival, Flávio Bolsonaro, publicó un video en el que apunta contra las palabras de Lula durante un acto y lo acusa de “no tener condiciones para ser presidente de Brasil.
Quiénes son los once candidatos que buscan abrirse paso fuera de la polarización en Brasil
Mientras Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro concentran la atención antes de las elecciones presidenciales del domingo 4 de octubre, once candidatos compiten por instalar propuestas propias en una campaña dominada por los dos favoritos. Sus perfiles abarcan desde dirigentes con experiencia de gobierno hasta activistas, empresarios y representantes de partidos de izquierda sin presencia parlamentaria.
Augusto Cury propone llevar la salud mental al centro de la política
Augusto Cury, candidato del partido Adelante, es escritor y psicólogo y no tenía experiencia política previa. Autor de libros de autoayuda publicados en más de 90 países, basó su proyección pública en temas de salud mental, inteligencia emocional y formación de líderes. Entre sus propuestas figuran el uso de drones contra el feminicidio y la incorporación de influenciadores a las embajadas. Los sondeos le atribuyen un 4 % de intención de voto.
Ronaldo Caiado representa a la derecha tradicional
El ex gobernador de Goiás Ronaldo Caiado, de 76 años, es el aspirante del Partido Social Democrático. Tras dirigir durante ocho años ese estado del centro del país, ligado al agronegocio, vuelve a disputar la Presidencia después de su candidatura de 1989. La seguridad pública es el eje de su campaña y las encuestas le asignan un 4 % de los apoyos.
Renan Santos lleva una agenda antisistema a la contienda
Renan Santos, candidato de Misión, se hizo conocido durante las protestas contra la corrupción de 2013 y desarrolla una actividad constante en redes sociales. El activista de extrema derecha propone “desfavelizar” Brasil, combatir a las bandas armadas, aplicar un estado de sitio permanente y condicionar la autonomía regional a metas de desarrollo. Registra un 3 % de intención de voto.
Romeu Zema defiende un Estado más reducido
El empresario Romeu Zema, del partido Nuevo, gobernó Minas Gerais durante los últimos ocho años. Heredero del Grupo Zema, plantea una agenda neoliberal basada en la lucha contra la corrupción y en la reducción de la estructura estatal. Pese a su gestión al frente de uno de los estados más poblados de Brasil, figura con un 1 % en las encuestas.
Clariana Barão encabeza la candidatura democristiana
La abogada conservadora Clariana Barão representa a Democracia Cristiana, partido con presencia limitada en el Congreso y un único diputado. La dirigente ejerce un papel de liderazgo de esa formación en Mato Grosso. Su postulación mantiene la tradición del partido de presentar una fórmula presidencial, aunque no registra respaldo medible en los sondeos divulgados.
Samara Martins plantea nacionalizaciones y suspensión de la deuda
Samara Martins, dentista y militante socialista, es la candidata de Unidad Popular. Su programa defiende la suspensión de pagos de la deuda pública y la nacionalización de recursos que considera estratégicos para el país. Las mediciones le conceden menos de un punto porcentual.
Rui Costa Pimenta compite por cuarta vez por la Presidencia
El periodista Rui Costa Pimenta vuelve a presentarse por el Partido de la Causa Operaria, una organización de extrema izquierda sin representación institucional. Esta es su cuarta candidatura presidencial y su nivel de intención de voto permanece en registros marginales.
Edmilson Costa representa al Partido Comunista Brasileño
El economista y profesor Edmilson Costa es el aspirante del Partido Comunista Brasileño. Milita en una organización sin presencia parlamentaria y llega a las urnas sin una intención de voto significativa, de acuerdo con la información disponible sobre la campaña.
Hertz Dias combina activismo político y trayectoria cultural
Historiador, rapero y activista del movimiento negro, Hertz Dias es el candidato del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado. La formación, de origen trotskista, promueve la nacionalización de empresas consideradas estratégicas y cuestiona al capitalismo y al imperialismo. Su respaldo en las encuestas figura en 0 %.
Leonardo Avalanche asumió la candidatura a dos semanas de la elección
El empresario Leonardo Alves de Araújo, conocido como Leonardo Avalanche, preside el Partido Renovador Laborista Brasileño. Asumió la candidatura presidencial después de que se vetara la postulación de Pablo Marçal, quien se había presentado pese a estar inhabilitado políticamente. El partido no cuenta con bancada en el Congreso y su candidato tiene un apoyo marginal.
Wilson Grassi centra su campaña en la defensa animal
El veterinario Wilson Grassi, del partido Demócrata, no tiene experiencia política previa. La protección de los animales constituye la principal bandera de su postulación. Tampoco registra intención de voto en los sondeos previos a la elección.
Luiz Inácio Lula da Silva no participará del debate presidencial organizado para este jueves, a tres días de la primera vuelta de las elecciones brasileñas, pese al desafío público lanzado por Flávio Bolsonaro. El presidente y candidato a la reelección comunicó su decisión a los organizadores y optó por participar, en paralelo, de una entrevista en un podcast. La ausencia dejará a Bolsonaro frente a otros tres aspirantes, con la posibilidad de dirigir sus intervenciones hacia una silla vacía.
Más de 158 millones de electores brasileños están convocados a participar en las elecciones generales, que definirán la Presidencia, parte del Congreso Nacional, los gobiernos estaduales y las legislaturas locales. La primera vuelta será el domingo 4 de octubre y, si ninguna fórmula presidencial logra la mayoría exigida, habrá balotaje tres semanas después.