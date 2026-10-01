Elecciones Brasil 2026, en vivo: primera vuelta presidencial

Un hombre vota en las elecciones municipales en la comunidad de Rocinha, en Río de Janeiro, Brasil, el 6 de octubre de 2024. (AP Foto/Bruna Prado)

Brasil votará este domingo 4 de octubre en una primera vuelta presidencial marcada por la disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, mientras otros once aspirantes intentan ganar visibilidad en una campaña polarizada. Los sondeos sitúan al actual mandatario al frente, aunque sin una ventaja que asegure un triunfo directo, y anticipan una posible segunda vuelta el 25 de octubre.

El escritor y psicólogo Augusto Cury, del partido Adelante, aparece como el tercero más respaldado entre los candidatos alternativos, con estimaciones que oscilan entre 2 % y 6 %, según las encuestas recientes. Le siguen el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, y el activista de derecha Renan Santos, de Misión, mientras el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, del partido Nuevo, no logra despegar en los sondeos.

La lista también incluye a Clariana Barão, de Democracia Cristiana; Samara Martins, de Unidad Popular; Rui Costa Pimenta, del Partido de la Causa Operaria; y Edmilson Costa, del Partido Comunista Brasileño. Hertz Dias, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado; Leonardo Avalanche, del Partido Renovador Laborista Brasileño; y el veterinario Wilson Grassi completan las candidaturas con niveles de intención de voto marginales o sin registro significativo.

La elección renovará además la Cámara de Diputados, parte del Senado y las gobernaciones de los 27 estados brasileños. Para evitar un balotaje, un candidato debe superar el 50 % de los votos válidos; las mediciones de la última semana prevén que ninguno de los aspirantes alcance ese umbral el domingo.