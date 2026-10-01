Uno a uno: quiénes son los detenidos vinculados al narcotráfico que identificó el Gobierno de Bolivia

Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, Bolivia, declara ante autoridades policiales tras ser detenido la madrugada de este jueves.

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La detención de 14 personas la madrugada de este jueves ha generado repercusiones políticas en Bolivia, luego de que entre los arrestados figuren fiscales y al menos un jefe policial, acusados por el Gobierno de presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

En una conferencia de prensa esta mañana, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, identificó a cuatro de las personas que fueron detenidas -el fiscal general, un fiscal departamental, el fiscal superior y un jefe policial- a quienes se acusa de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

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Además, mencionó que otras cuatro fueron detenidas cuando intentaban sacar dinero del domicilio del fiscal general, Roger Marica, en una ambulancia, y que la Policía está buscando al exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre quien presuntamente recaerían las mismas acusaciones.

Marco Antonio Oviedo brinda un informe a los medios sobre la captura de 14 personas vinculadas al narcotráfico, entre ellas tres fiscales.

En base a información oficial difundida hasta ahora, los cuatro detenidos son:

1. Roger Mariaca, fiscal general del Estado. Fue elegido en 2024 con votos de todas las bancadas políticas para un cargo de mucho poder: él es quien dirige el Ministerio Público, la institución encargada de la persecución penal. El Gobierno lo acusa de haber convertido la institución en “una organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

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2. Alberto Zeballos, fiscal Departamental de Santa Cruz. Fue fiscal en la instancia especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (Fepdc) hasta que en octubre de 2024 cuando fue designado por Mariaca como fiscal departamental de la región más extensa y poblada del país.

3. Martín Irusta Flores, fiscal superior. Fue abogado defensor del expresidente Evo Morales (2006-2019) y al menos dos de sus ministros. Más tarde, en las elecciones generales de 2025, fue candidato a diputado por Alianza Popular, el frente político liderado por Andrónico Rodríguez, y luego designado en el cargo actual por Roger Mariaca.

Róger Mariaca, fiscal General del Estado, en conferencia de prensa. Archivo.

4. Rubén Aparicio, mayor de la Policía. Fue señalado como nexo entre el fiscal general Roger Mariaca y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Pocas horas después de la captura de ambos, se difundió un video en el que Marset se refiere al fiscal como “su amigo”.

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Según el ministro de Gobierno, los otros detenidos son sospechosos de autoría o complicidad de la supuesta red que favorecía al crimen organizado.

Estas detenciones se producen tres días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos difundiera una lista de funcionarios y exfuncionarios bolivianos presuntamente vinculados a actividades ilícitas a quienes se les revocó la visa para ese país. Entre los nombres figuran los tres fiscales detenidos, además de jueces, exministros y miembros de la Policía.

Sin embargo, el ministro Oviedo descartó la participación de la DEA en los operativos de captura.

En marzo de 2026 fue capturado en Bolivia el narco uruguayo Sebastián Marset. Tras los operativos recientes, se difundió un video en el que se refiere al fiscal Maria como "su amigo".

Las acusaciones de Estados Unidos y estas detenciones generan un quiebre en la administración judicial en el país en un momento de cuestionamientos sobre la imparcialidad de la Justicia y el presunto encubrimiento al narcotráfico.

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En los últimos días se difundió un video en el que presuntamente se ve a una jueza ingresar al domicilio de Sebastián Marset horas antes de su captura, lo que ha provocado una investigación disciplinaria y abierto nuevas interrogantes sobre la penetración de organizaciones criminales en el sistema judicial.

El ministro Oviedo calificó las detenciones como una “oportunidad histórica” para transformar la justicia en el país y lanzó una advertencia al país: “Tienen dos opciones: o están con la ley y el desarrollo de nuestra patria, o están con el delito y el terrorismo. A los que se quedan del lado del delito, los vamos a combatir constantemente”.

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