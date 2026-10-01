América Latina

Chile expulsó a otros 40 extranjeros con destino a Colombia y Perú

La administración de Kast ha deportado a la fecha a 1.468 personas

Agentes policiales con chaquetas de la PDI escoltan a personas esposadas que suben por la escalinata hacia un avión militar de color gris
32 ciudadanos colombianos y 8 peruanos fueron embarcados.
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El Gobierno de José Antonio Kast expulsó este miércoles a otros 40 extranjeros con destino a Colombia y Perú -buena parte de ellos con antecedentes penales -, elevando así el número de deportados durante su administración a 1.468 personas.

En detalle, 32 ciudadanos colombianos y 8 peruanos fueron embarcados, 28 de los cuales tenían asuntos pendientes con la justicia. Los más conspicuos son sin duda el colombiano John Freddy Vivas Lucumi, quien tenía cuatro causas por amenazas y una por lesiones graves en diversos tribunales de la región de Ñuble, y Brillith Risco Tejad, imputada en Chile por robo con violencia y requerida por un tribunal peruano acusada de lesiones graves.

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El resto también mantenía antecedentes penales por diversos delitos, entre ellos tráfico de drogas, robo con violencia, robo por sorpresa y robo con intimidación, manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, violencia intrafamiliar y porte de arma de fuego.

Varias personas y oficiales con chaquetas de la PDI suben por la escalera de abordaje a un avión gris de la Fuerza Aérea de Chile
Las autoridades señalaron que otras 10 mil personas han salido del país de manera voluntaria en 2026, el 70% de ellos venezolanos.

1.764 expulsadas en 2026

De acuerdo al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, con este noveno vuelo se elevan a 1.764 la cantidad de personas expulsadas en 2026, “que se complementan y suman a los más de 10 mil salidas voluntarias que hoy día tenemos, donde más del 70% de ellos son personas de nacionalidad venezolana”.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló por su parte que el número de expulsiones este año supera en un 64,9% al total de 2022, en un 86,5% al de 2023, en un 60% al de 2024 y en un 39% a las ejecutadas en 2025.

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“Esto significa que, en promedio, nuestro Gobierno, en coordinación con la Policía de Investigaciones y con el Servicio de Migraciones, en promedio, ha expulsado 200 extranjeros mensuales y más de seis expulsiones diarias, lo que nos parece que es una cifra relevante de la forma en que se ha ido llevando adelante el Plan de Reordenamiento Migratorio”, remató la autoridad.

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