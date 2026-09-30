Revista Time publicó las 100 figuras emergentes más influyentes del mundo en 2026 y hay un colombiano: de quién se trata

El listado se conoció el miércoles 30 de septiembre de 2026 - crédito/@elefantescol /X/@TIME/X

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La revista estadounidense Time reveló su lista de las 100 figuras emergentes más influyentes del mundo en 2026, que incluye a un colombiano.

Se trata de Luis Carlos Rúa, conocido como el “Elefante Blanco”, quien obtuvo 113.928 votos en las elecciones al Congreso de la República y ocupó el segundo lugar en la lista de Alianza Verde al Senado.

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Luis Carlos Rúa ganó relevancia en Colombia tras crear un colectivo ciudadano y contenidos para redes sociales destinados a vigilar obras inconclusas en el ciudades principales del país.

Se trata de Luis Carlos Rúa, conocido como el “Elefante Blanco”, quien obtuvo 113.928 votos en las elecciones al Congreso de la República - crédito @Elefanteblanco/Instagram

La revista Time lo incluyó en la sección “Líderes”, junto a figuras como Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos; Naomi Girma, futbolista estadounidense; Anika Wells, ministra de Comunicaciones, Infraestructura Urbana, Ciudades y Artes de Australia; y la escritora estadounidense Caro Claire Burke, entre otras.

La revista Time incluyó a Luis Carlos Rúa en la sección “Líderes”, junto a figuras como Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos; Naomi Girma,- crédito Revista Time

De acuerdo con la descripción de Time, Luis Carlos Rúa ganó relevancia en Colombia con videos en los que aparecía vestido de elefante para denunciar obras públicas inconclusas. A través de ese personaje, recorrió distintas zonas del país para documentar proyectos paralizados y alertar sobre el uso de recursos públicos.

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La revista indicó que Rúa mantuvo en reserva su identidad durante cinco años y la reveló tres días antes de las elecciones al Congreso de la República. Antes de llegar al Senado, había denunciado situaciones en la administración local, perdió su empleo y dejó su ciudad natal.

“Hace cinco años, comenzaron a circular en Colombia videos de un hombre disfrazado de elefante, señalando proyectos de infraestructura pública incompletos, conocidos como “elefantes blancos”. Recorrió el país presentando denuncias y exponiendo miles de millones en despilfarro, todo desde dentro del disfraz. Este año, el Elefante Blanco se postuló al Senado colombiano; tres días antes de las elecciones, reveló su identidad como Luis Carlos Rúa, un denunciante del gobierno local que había sido despedido de su trabajo y de su ciudad natal. Ganó“, se lee en la descripción.

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Tras obtener 113.928 votos y ocupar el segundo lugar en la lista de Alianza Verde al Senado, Rúa llegó al Congreso como parte de un bloque independiente reducido. Para Time, su reto será reunir apoyos para promover cambios sin perder su autonomía política.

De acuerdo con la descripción de Time, Luis Carlos Rúa ganó relevancia en Colombia con videos en los que aparecía vestido de elefante para denunciar obras públicas inconclusas - crédito Revista Time

¿Quién es el “Elefante Blanco”?

Luis Carlos Rúa ganó relevancia en Colombia a partir de noviembre de 2021, cuando el personaje del “Elefante Blanco” apareció en TikTok para denunciar el atraso de la Vía de la Prosperidad, en Magdalena. La obra, iniciada en 2012, contemplaba 52 kilómetros, aunque solo 18 habían sido pavimentados.

A partir de ese primer video, el colectivo ciudadano amplió sus denuncias a distintas regiones. Sus publicaciones se centraron en colegios, carreteras, peajes y otras obras públicas paralizadas, sin entregar o afectadas por presuntos sobrecostos.

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Rúa es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Durante casi cinco años mantuvo oculta su identidad detrás del disfraz, mientras sus contenidos acumulaban millones de visualizaciones en redes sociales.

La postulación al Senado lo obligó a revelar quién estaba detrás del personaje poco antes de los comicios. Según su relato, las denuncias sobre una presunta compra de votos durante su trabajo como contratista de la Alcaldía de Pereira derivaron en amenazas y en su salida de la ciudad.

Luis Carlos Rúa ganó relevancia en Colombia a partir de noviembre de 2021, cuando el personaje del “Elefante Blanco” apareció en TikTok para denunciar el atraso de la Vía de la Prosperidad, en Magdalena - crédito @Elefanteblanco/Instagram

También trabajó como asesor legislativo en el Congreso de la República. Rúa afirmó que perdió ese empleo después de divulgar nuevas acusaciones de corrupción, episodios que incorporó a su discurso durante la campaña electoral.

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Uno de los videos de mayor alcance fue publicado en julio de 2023. En las imágenes, el “Elefante Blanco” bailó sobre el puente de Juanchito, en Cali, una infraestructura adjudicada ocho años antes que aún no había sido entregada. La publicación superó las 684.000 reproducciones y reavivó la discusión sobre las demoras del proyecto.

El episodio generó cruces entre el congresista Duvalier Sánchez y la entonces gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Una de las calzadas fue habilitada en marzo de 2024, después de que habitantes de la zona atribuyeran a la presión ciudadana parte del impulso para retomar la obra.

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“Denunciar en Colombia es una actividad de alto riesgo, más aún cuando se busca dañarle el negocio a quienes convirtieron los peajes e impuestos en caja menor sin que nadie haga nada”, expresó Rúa. En otro mensaje sostuvo: “Mis principios fueron mi brújula, mi dolor mi fuerza y mi vida el vehículo para cuidarla de otros y proteger el erario. Un disfraz sería mi escudo”.