Quién es Roberto Banchik, hombre acusado por Gloria Trevi de lucrar con ella y generar ingresos de una editorial “difamando” (RS)

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Gloria Trevi acusa este 1 de octubre de 2026 a Roberto Banchik, director general de Penguin Random House Grupo Editorial para México, Centroamérica y el mercado hispano de Estados Unidos, de lucrar con publicaciones que, según la cantante, difaman a artistas y otras figuras públicas.

El señalamiento ocurre durante el litigio por Todo a la luz, libro de Karla de la Cuesta, cuya comercialización continúa tras una suspensión otorgada a la editorial contra una resolución del IMPI.

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Trevi sostiene que la oficina mexicana de Penguin Random House, encabezada por Banchik, obtendría más de la mitad de sus ingresos mediante libros que dañan reputaciones. La artista no presentó en su comunicado documentos financieros que respalden esa afirmación.

La intérprete también acusa a Banchik de publicar información sin verificar y lo califica como misógino. Sus señalamientos forman parte de un posicionamiento difundido en redes sociales, luego de que Penguin Random House cuestionó resoluciones del IMPI que favorecen a Trevi respecto al uso de su nombre e imagen.

Roberto Banchik dirige Penguin Random House desde 2011

Roberto Banchik Rothschild es economista y editor. Desde 2011 encabeza Penguin Random House Grupo Editorial en México, Centroamérica y el mercado hispano de Estados Unidos, una de las posiciones de mayor peso dentro de la industria editorial en lengua española en la región.

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Antes de asumir ese cargo, Banchik dirigió Grupo Planeta México entre 2002 y 2006. Después estuvo al frente de Ediciones Castillo y Macmillan de 2006 a 2011, de acuerdo con la información curricular difundida sobre su trayectoria.

Banchik estudió Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de California en Davis. También cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y una maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia.

El señalamiento ocurre durante el litigio por Todo a la luz, libro de Karla de la Cuesta, cuya comercialización continúa tras una suspensión otorgada a la editorial contra una resolución del IMPI (RS)

Su carrera profesional incluye trabajo dentro del gobierno federal mexicano y seis años como consultor de estrategia de negocios en McKinsey & Company. Más tarde se incorporó de lleno al sector editorial.

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La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana le entregó en 2021 el Premio CANIEM al Mérito Gremial. El reconocimiento se otorgó por su trayectoria dentro del gremio y su participación en el fortalecimiento del sector cultural.

Banchik ha participado en debates públicos sobre el futuro de los libros en español, el crecimiento de los audiolibros, la transición digital de las editoriales y la publicación de nuevas autoras latinoamericanas.

Gloria Trevi acusa a Roberto Banchik por los ingresos de la editorial

En el comunicado fechado este 1 de octubre de 2026, Gloria Trevi afirma que Penguin Random House México defiende una publicación que considera falsa. La cantante señala que mantiene acciones legales contra la autora del libro, la editorial y quienes, según su postura, difundan información falsa o inexacta sobre ella.

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“Lo que no dicen es que su oficina de México, liderada por Roberto Banchik, es la única que genera más de la mitad de sus ingresos por la publicación de libros difamando, denigrando y dañando la reputación de actrices, actores, funcionarios públicos y cantantes”, sostiene Trevi.

La cantante se refiere a la editorial como una empresa con presencia en más de 175 países y menciona que sus ventas globales del año pasado ascendieron a 5,600,000,000 dólares. Trevi usa esa cifra para cuestionar el alcance comercial de las publicaciones que incluyen menciones sobre figuras públicas.

La intérprete añade que Banchik “se está dedicando a hacer negocios a partir de la mentira” y afirma que la editorial no verifica la información que publica. También considera que la empresa busca un trato privilegiado frente a las reglas aplicables a los medios de comunicación en México.

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Trevi niega que su actuación ante el IMPI pretenda restringir la libertad de expresión. Expone que pidió no publicar información sobre ella sin fundamento ni obtener ganancias con su nombre.

“Yo sí creo en esta. Usted, señor Banchik, solo la usa para buscar ganar dinero”, expresa la cantante al dirigirse al directivo editorial.

En el texto que acompañó su comunicado, Trevi también menciona a TV Azteca y acusa la existencia de una campaña en su contra. “Cuando la mentira se vuelve dinero no existe imparcialidad, solo ambición e incitación al odio, al morbo y a la ignorancia”, escribió.

Gloria Trevi acusa a Roberto Banchik por los ingresos de la editorial (RS)

El IMPI ordenó retirar alusiones de Gloria Trevi en ‘Todo a la luz’

La disputa tiene como centro Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad, libro escrito por Karla de la Cuesta y publicado bajo el sello Grijalbo, perteneciente a Penguin Random House.

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El IMPI emitió una resolución que ordena retirar menciones y fotografías de Gloria Trevi de la obra por una presunta afectación a su derecho a la propia imagen. La editorial impugnó esa decisión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Quetzalli de la Concha, representante de Penguin Random House, sostiene que el procedimiento inició en 2024, cuando el equipo legal de Trevi solicitó detener la publicación del libro en formatos impreso, digital y de audiolibro.

La representante editorial afirma que el Instituto reconoció inicialmente que Trevi era una figura de interés público y que detener la circulación de la obra podía afectar el derecho de la sociedad a recibir información.

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De acuerdo con la postura de la editorial, la resolución definitiva cambió ese criterio en 2026. Penguin Random House sostiene que el IMPI ordenó retirar las referencias a la cantante sin explicar por qué modificó su posición.

Tribunal Federal mantiene suspendida la resolución del IMPI

Eduardo de la Parra, abogado de Penguin Random House, informa que la editorial presentó la demanda el 1 de agosto de 2026. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa la admitió a principios de septiembre y otorgó medidas cautelares.

La suspensión permite que Todo a la luz permanezca a la venta mientras el Tribunal resuelve el juicio administrativo. También detiene de forma provisional el cobro de las sanciones económicas impuestas a la editorial.

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Enrique Calderón, editor de la obra bajo el sello Grijalbo, sostiene que el texto reúne el testimonio de Karla de la Cuesta, documentos judiciales, publicaciones periodísticas y un análisis jurídico sobre el caso Trevi-Andrade.

La editorial afirma que las fotografías incluidas provienen de expedientes judiciales y de materiales publicados durante la cobertura periodística del caso. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa mantiene suspendidos los efectos de la resolución mientras revisa el fondo de la controversia.