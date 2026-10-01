Salón Victoria llevará el ritmo del SKA al Zócalo de la Ciudad de México con concierto gratis: fecha, horario y posible setlist

Salón VIctoria anuncia su presentación en el Zócalo/ Instagram

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Salón Victoria llevará su mezcla de ska y ritmos latinos al Zócalo capitalino como parte de la cartelera musical de la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo 2026. La banda formará parte de un cartel que combina géneros populares, bailables y propuestas de música tradicional durante los diez días que dura el evento.

La confirmación llegó junto a otros nombres como Las Billies, Grupo Mercy, Ponch y Son 14 del Tiburón Morales, agrupaciones que la organización agrupó bajo la etiqueta de “sonidos populares y bailables”. La presencia de Salón Victoria se suma a una trayectoria que la agrupación ha sostenido en espacios públicos y gratuitos de la Ciudad de México durante el último año.

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La confirmación llegó junto a otros nombres como Las Billies, Grupo Mercy, Ponch y Son 14 del Tiburón Morales, agrupaciones que la organización agrupó bajo la etiqueta de “sonidos populares y bailables”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cantará Salón Victoria en el Zócalo Capitalino

En su presentación de agosto en Xochimilco, el repertorio se mantuvo centrado en ese núcleo de canciones históricas, sin dejar fuera referencias a su catálogo más reciente. En el cartel de 420 Reggae & Ska de febrero, la banda también interpretó “La noche estaba puesta” junto a los temas mencionados.

El repertorio histórico del grupo incluye además canciones como “Maldita soledad”, “Se va”, “Twist Acapulco ska”, “Satanás swing” y “De tu vida menos”, todas parte de Secundario del 73 y de la compilación 96-05, que reúne material de la primera etapa de la banda.

Posible setlist según sus últimas presentaciones

El repertorio histórico del grupo incluye además canciones como “Maldita soledad”, “Se va”, “Twist Acapulco ska”, “Satanás swing” y “De tu vida menos” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la organización de la FIL Zócalo no adelantó un repertorio específico para esta fecha, el repaso de sus presentaciones recientes permite anticipar los temas que suelen formar parte del show en vivo de la banda.

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Entre las canciones que Salón Victoria repasa habitualmente en sus conciertos, según sus actuaciones más recientes, figuran:

“Sol de medianoche”

“Ciudad sin guerra”

“Mi vida es un tango”

“Si tu boquita fuera”

“Manifiesto del pingüino asesino”

“La noche estaba puesta”

“Maldita soledad”

“Se va”

“Twist Acapulco ska”

“Satanás swing”

“De tu vida menos”

La banda mexicana Salón Victoria anuncia un concierto para el 16 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México mediante un cartel promocional. (Salón Victoria/Zócalo Capitalino)

El recorrido de Salón Victoria y su lugar en el ska mexicano

Salón Victoria nació en la Ciudad de México entre 1996 y 1997, de la fusión de dos bandas de ska: La Toska y Radio Machete. Desde sus inicios, el grupo combinó el ska con otros géneros y abordó en sus letras temas de política, sociedad y vida cotidiana.

Su primer material fue el demo Perro Gang (1996), con canciones como “La noche estaba puesta”, “Salomé” y “Salvador Allende”. En 1999 lanzó su álbum debut, Locos y rucas en retro, con la discográfica Opción Sónica, que incluyó temas como “Sol de medianoche” y “Ciudad sin guerra”.

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A ese trabajo le siguieron Popis Hits los golpes de Yeye (2001) y Secundario del 73 (2003), este último bajo el sello Sony Music, con canciones como “Mi vida es un tango” y “Manifiesto del pingüino asesino”. En 2014 la banda volvió al estudio con Forajido, que en 2017 recibió una edición especial llamada Forajido Deluxe, con colaboraciones de integrantes de Los Auténticos Decadentes, Tex Tex y Triciclo Circus Band.

El sencillo más reciente del grupo es “Embicia2”, una colaboración con el artista colombiano Ra La Culebra.

En agosto, Salón Victoria se presentó de forma gratuita en Xochimilco como parte del Festival de las Juventudes, organizado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE). Meses antes, en febrero, la banda había formado parte del cartel de 420 Reggae & Ska, junto a agrupaciones como Skatalites, Estrambóticos y Fidel Nadal.

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Un grupo de seis personas posa para una selfie delante de una gran réplica del Calendario Azteca, una escultura central en el Pabellón Cultural Universitario. (Salón Victoria en el Aifa/Instagram)

Programación completa de la FIL Zócalo 2026

La Feria Internacional del Libro del Zócalo 2026 se llevará a cabo del viernes 9 al domingo 18 de octubre en la Plaza de la Constitución, con un horario de 11:00 a 21:00 horas y acceso gratuito a todas las actividades.

La información disponible hasta el momento no precisa los escenarios ni el orden completo de las actuaciones musicales. La distribución específica por día, horario y escenario de cada presentación, incluida la de Salón Victoria, se dará a conocer a través de las redes oficiales de la FIL Zócalo.

El cartel musical confirmado hasta ahora incluye a:

Belafonte Sensacional

Los Folkloristas

Triciclo Circus Band

Salón Victoria

Las Billies

Grupo Mercy

Ponch

Son 14 del Tiburón Morales

Magos Herrera

Guillermo Briseño

Horacio Franco con Daniel Ortega

Corpus Ensamble

Ensamble de Metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez

Fernando Rivera Calderón con “Hagamos el humor y no la guerra”, acompañado por Emeth Rivera y Mateo Rivera

Show Siempre Niños

Para llegar a la sede, los visitantes pueden descender en la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro, ubicada a menos de dos minutos a pie del recinto. También existe la opción de bajar en la estación Pino Suárez, de la Línea 1, y caminar aproximadamente diez minutos hasta la Plaza de la Constitución.

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La distribución específica por día, horario y escenario de cada presentación, incluida la de Salón Victoria, se dará a conocer a través de las redes oficiales de la FIL Zócalo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la FIL Zócalo y qué contexto rodea la presentación

La Feria Internacional del Libro del Zócalo llega a su edición número 26 en 2026. El encuentro está organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y combina la venta de publicaciones con actividades culturales de acceso gratuito.

La feria no se limita a la oferta editorial. Su programación incluye presentaciones de libros, debates, talleres, lecturas poéticas y actividades teatrales, además del bloque musical en el que se inscribe la presentación de Salón Victoria.

La FIL Zócalo 2026 reúne música, libros y actividades culturales gratuitas en la Plaza de la Constitución, con una cartelera que combina rock, ska, jazz, música tradicional y canto operístico, organizada por la Secretaría de Cultura capitalina junto a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

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El cartel musical completo incluye a Belafonte Sensacional, Los Folkloristas, Triciclo Circus Band, Magos Herrera, Guillermo Briseño, Horacio Franco junto a Daniel Ortega, Corpus Ensamble y el Ensamble de Metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. También se presentará Fernando Rivera Calderón con su espectáculo “Hagamos el humor y no la guerra”, acompañado por Emeth Rivera y Mateo Rivera, junto al Show Siempre Niños, pensado para público familiar.

La feria también es sede de reconocimientos literarios como el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle, la Crónica de la Ciudad de México, el Premio de Poesía Joven Alejandro Aura y el Premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero.

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