América Latina

El Gobierno extendió a dos días la desconexión eléctrica de 181 industrias en Ecuador

La medida duplica el período inicialmente previsto para los usuarios de alto voltaje

Fotografía donde se observan las instalaciones de la empresa minera Ecuacorriente, este jueves, en Tundayme (Ecuador). EFE/ José Jácome
Fotografía donde se observan las instalaciones de la empresa minera Ecuacorriente, este jueves, en Tundayme (Ecuador). EFE/ José Jácome
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El Gobierno de Ecuador amplió de 24 a 48 horas el período de desconexión del Sistema Nacional Interconectado (SNI) para 181 industrias de alto consumo eléctrico, como parte de las medidas adoptadas para disminuir la demanda durante el período de estiaje y reducir la presión sobre la generación disponible en el país.

La disposición alcanza principalmente a los usuarios clasificados como Alto Voltaje 1 (AV1), que agrupan a algunas de las mayores instalaciones industriales conectadas al sistema eléctrico. La cifra de 181 empresas fue reportada por Ecuavisa con base en información oficial, aunque otros registros publicados en los últimos días han situado el universo de usuarios AV1 entre 182 y 185.

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La ampliación ocurre poco más de una semana después de que el Ejecutivo comenzara a aplicar su Plan de Gestión Técnica de la Demanda Eléctrica. El esquema arrancó el 22 de septiembre con una reducción del consumo durante una jornada semanal y contemplaba alternativas como la desconexión, disminución de carga, reorganización de procesos productivos o utilización de sistemas propios de generación.

Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Energía informó que no todas las industrias cumplieron los compromisos de reducción acordados inicialmente. La situación llevó a extender hasta dos días el período requerido para disminuir la demanda eléctrica de los grandes consumidores.

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La aplicación no supone necesariamente que todas las fábricas permanezcan apagadas durante 48 horas consecutivas. Empresas y distribuidoras han establecido mecanismos para distribuir las horas de reducción durante la semana, desconectar determinados procesos o concentrar la suspensión en períodos continuos, según las características de cada actividad productiva.

08/09/2024 Red eléctrica en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)
08/09/2024 Red eléctrica en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)

La medida pretende liberar capacidad del sistema eléctrico durante las horas en que la disponibilidad de generación resulta más limitada. Durante la primera semana de aplicación del plan, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, señaló que las acciones permitieron disminuir la demanda entre aproximadamente 135 y 200 megavatios.

El esquema originalmente planteado para los grandes consumidores buscaba reducir alrededor de 3.100 megavatios hora de consumo: 1.100 MWh correspondientes a usuarios AV1 y otros 2.100 MWh a los clasificados como Alto Voltaje 2 (AV2). Estos últimos son grandes consumidores conectados directamente a instalaciones de transmisión y también han recibido instrucciones para disminuir su utilización de electricidad.

La estrategia comenzó además a extenderse hacia empresas conectadas en medio voltaje. En Cotopaxi, por ejemplo, unas 316 industrias recibieron comunicaciones para suspender temporalmente su consumo durante dos jornadas, según información publicada por El Comercio. El alcance de las restricciones, por tanto, supera al grupo de 181 grandes consumidores comprendidos específicamente dentro de la categoría AV1.

La decisión coincide con una reducción de la disponibilidad hidroeléctrica. Datos divulgados por Primicias muestran que el caudal promedio que alimenta a Coca Codo Sinclair pasó de 321,16 metros cúbicos por segundo durante las primeras dos semanas de septiembre a 249,13 metros cúbicos por segundo entre el 15 y el 28 de ese mes. El 29 de septiembre, el promedio registrado hasta las 15:00 había caído a 189,13 metros cúbicos por segundo.

La menor disponibilidad de agua tiene efectos directos sobre la principal central hidroeléctrica del país. La generación promedio de Coca Codo Sinclair descendió de alrededor de 1.154 megavatios en agosto a 1.048 megavatios durante septiembre y el 29 de septiembre se situó alrededor de los 845 megavatios.

ARCHIVO - Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento, el martes 15 de octubre de 2024, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)
ARCHIVO - Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento, el martes 15 de octubre de 2024, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) había advertido previamente sobre un alto riesgo de dificultades para cubrir la demanda debido a la combinación de menores caudales, reducción de las reservas del embalse de Mazar y disponibilidad limitada de generación.

Las restricciones también han generado cuestionamientos del sector empresarial por la anticipación con que se comunican las órdenes. Representantes industriales han señalado que determinados procesos necesitan varias horas para detenerse y reiniciarse de manera segura, por lo que una notificación inmediata puede incrementar las pérdidas asociadas a una paralización.

El Gobierno reactivó el Comité Asesor Permanente en materia de electricidad para mantener conversaciones con representantes empresariales sobre la administración de la demanda durante el estiaje.

La reducción obligatoria del consumo coincide, además, con un incremento tarifario. Desde este 1 de octubre, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) estableció para los usuarios AV1 una tarifa media de 30 centavos de dólar por kilovatio hora y de 29 centavos para los AV2. La modificación estará vigente durante octubre, noviembre y diciembre de 2026 y no alcanza a los consumidores residenciales.

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