Fatal accidente en una mina chilena en Calama: hay un muerto

Con su muerte ya van tres mineros fallecidos en lo que va del año en accidentes.

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El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó esta jornada la muerte de un trabajador de la mina Radomiro Tomic de la estatal Codelco, ubicada en la comuna de Calama, a unos 1.670 kilómetros al norte de la capital y 3.000 metros sobre el nivel del mar, luego de quedar atrapado por una cinta transportadora, según antecedentes preliminares.

“Sernageomin lamenta informar un accidente fatal ocurrido durante esta jornada en la mina Radomiro Tomic de Codelco Chile, región de Antofagasta. Un equipo de nuestra Dirección Regional se dirige al lugar para iniciar la investigación correspondiente”, señalaron mediante una publicación en su cuenta de X.

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Imagen de archivo de la mina de cobre Radomiro Tomic de la chilena Codelco, cerca de la mina de Chuquicamata en el norte de Chile. REUTERS/Ivan Alvarado

Piden “investigación exhaustiva”

Según varios medios de prensa, el trabajador fue identificado como Waldo Castillo y pertenecería a una empresa externa a Codelco, la que activó de inmediato sus protocolos internos. En tanto, desde el Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida confirmaron que el minero fallecido pertenecía al gremio, y detallaron que su muerte se produjo mientras realizaba labores de mantención a una pala de extracción.

Debido a esto, exigieron que se lleve a cabo una “investigación exhaustiva” y recalcaron la necesidad de garantizar condiciones seguras para los mineros.

Su muerte se suma a la de otros dos trabajadores fallecidos en accidentes mineros en lo que va del 2026 en la región de Antofagasta. El último caso ocurrió el pasado 23 de septiembre en Minera Escondida, donde un trabajador murió mientras realizaba, también, labores de mantención.

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